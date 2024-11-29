Λογαριασμός
Οι 10 προτάσεις για το φορολογικό που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας

Ζωή Κωνσταντοπούλου

του Γιάννη Ανυφαντή

Οι πολίτες δοκιμάζονται όχι στη διαβίωση, αλλά στην επιβίωση, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, επικρίνοντας τη φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης.
 
«Υπάρχει λογική στην εξουθένωση των απλών ανθρώπων, την ίδια ώρα που περιδιαβαίνουν ως λόρδοι οι λήσταρχοι της οικονομικής ζωής;» αναρωτήθηκε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και τόνισε ότι, το φορολογικό σύστημα για να είναι πετυχημένο, πρέπει να είναι δίκαιο, απλό, σταθερό, διαφανές, προσβάσιμο και αναλογικό.
 
Στην ομιλία της η Ζωή, παρουσίασε τις 10 αρχικές προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για το φορολογικό.
 
1η πρόταση: Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να φορολογούνται ανάλογα με τον πλούτο και τις δυνάμεις τους. Να καταργηθεί το σύστημα οριζόντιας φορολόγησης.
 
2η πρόταση: Κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης.
 
3η πρόταση: Πλήρης απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε ευάλωτες ομάδες, άτομα με αναπηρία, ανέργους, αστέγους, τρίτεκνους, πολύτεκνους, νέους, φοιτητές, νέα ζευγάρια και άλλες κατηγορίες.
 
4η πρόταση: Επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα Δωδεκάνησα και για τις ακριτικές περιοχές.
 
5η πρόταση: Μείωση ή κατάργηση  των συντελεστών ΦΠΑ, για τις περιοχές που έχουν πληγεί από ακραίες θεομηνίες, όπως είναι η Θεσσαλία, ο Έβρος και άλλες περιοχές.
 
6η πρόταση: Κατάργηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες δικηγόρων. Οι νομικές υπηρεσίες δεν είναι εμπόρευμα.
 
7η πρόταση: Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Είναι πάγιο, διαχρονικό και δίκαιο αίτημα των αγροτών, είναι επίσης πρόταση και αίτημα της Πλεύσης Ελευθερίας.
 
8η πρόταση: Μείωση του ΦΠΑ ή και κατάργηση κατά περίπτωση στα αγροτικά προϊόντα.
 
9η πρόταση: Φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, που για το 2023 έφτασαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
 
10η πρόταση: Πλήρης κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, που ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και αυτοαπασχολούμενους.
 

skai.gr

