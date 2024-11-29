Σε ανάρτηση στα social media προχώρησε η Θεοδώρα Τζάκρη, μέσω της οποίας σχολίασε τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Γιάννη Σαρακιώτη και Ευάγγελου Αποστολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
«Χαιρετίζω με ενθουσιασμό τις κινήσεις απελευθέρωσης δύο ακόμη συντρόφων: του Βενιαμίν Γιάννη Σαρακιώτη και του Ναυάρχου Βαγγέλη Αποστολάκη», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η κ. Τζάκρη, καταλήγοντας:
«Μεθ΄ορμης ακαθέκτου" πλέον, προσδοκούμε και σε περαιτέρω εξελίξεις»
Χαιρετίζω με ενθουσιασμό τις κινήσεις απελευθέρωσης δύο ακόμη συντρόφων:— Θεοδώρα Τζάκρη (@Theodora_Tzakri) November 29, 2024
του Βενιαμίν, @JSarakiotis
και του ναυάρχου Βαγγέλη Αποστολάκη
"Μεθ΄ορμης ακαθέκτου" πλέον, προσδοκούμε και σε περαιτέρω εξελίξεις ...#Κινημα_Δημοκρατιας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.