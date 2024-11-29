Λογαριασμός
Τζάκρη για Αποστολάκη, Σαρακιώτη: Χαιρετίζω με ενθουσιασμό τις κινήσεις απελευθέρωσης δύο ακόμη συντρόφων

Με ανάρτηση στα social media σχολίασε τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Γιάννη Σαρακιώτη και Ευάγγελου Αποστολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ

Θεοδώρα Τζάκρη

Σε ανάρτηση στα social media προχώρησε η Θεοδώρα Τζάκρη, μέσω της οποίας σχολίασε τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Γιάννη Σαρακιώτη και Ευάγγελου Αποστολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Χαιρετίζω με ενθουσιασμό τις κινήσεις απελευθέρωσης δύο ακόμη συντρόφων: του Βενιαμίν Γιάννη Σαρακιώτη και του Ναυάρχου Βαγγέλη Αποστολάκη», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η κ. Τζάκρη, καταλήγοντας:

«Μεθ΄ορμης ακαθέκτου" πλέον, προσδοκούμε και σε περαιτέρω εξελίξεις»
 

