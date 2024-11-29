Σε ανάρτηση στα social media προχώρησε η Θεοδώρα Τζάκρη, μέσω της οποίας σχολίασε τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Γιάννη Σαρακιώτη και Ευάγγελου Αποστολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Χαιρετίζω με ενθουσιασμό τις κινήσεις απελευθέρωσης δύο ακόμη συντρόφων: του Βενιαμίν Γιάννη Σαρακιώτη και του Ναυάρχου Βαγγέλη Αποστολάκη», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η κ. Τζάκρη, καταλήγοντας:

«Μεθ΄ορμης ακαθέκτου" πλέον, προσδοκούμε και σε περαιτέρω εξελίξεις»



