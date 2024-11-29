«Τα κόμματα που δεν τηρούν τις βασικές αρχές του Συντάγματος δεν νομιμοποιούνται να ζητούν "εργολαβικά" έδρες» τονίζουν, σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Πέτρος Παππάς, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη και Ραλλία Χρηστίδου.

Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, «Με αφορμή της αήθεις επιθέσεις που δέχονται χθες και σήμερα δύο ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, παραπέμπουμε όλους εκείνους τους οψιγενείς "υποστηρικτές" της συνταγματικής τάξης, στο άρθρο 60 του Συντάγματος. Το άρθρο αυτό επιβάλλει την ελευθερία δράσης και σκέψης του βουλευτή κι όσοι ορκίζονται σε αυτό ορκίζονται στην τήρηση του Συντάγματος».

Τονίζουν μάλιστα ότι «τα κόμματα που δεν τηρούν τις βασικές αρχές του Συντάγματος, όπως η δημοκρατία, οι ελεύθερες εκλογές, η δημοκρατική διαφάνεια στη λειτουργία τους, δεν νομιμοποιούνται να ζητούν "εργολαβικά" έδρες. Οι έδρες δεν είναι καρέκλες, είναι όρκοι στη Δημοκρατία».

«Στεκόμαστε, λοιπόν, δίπλα στους δύο συναδέλφους, τους καλούμε να μείνουν ακλόνητοι απέναντι σε κάθε προσπάθεια πολιτικού εκφοβισμού τους και τους συμπαραστεκόμαστε καθώς υποστήκαµε κι εμείς τα ίδια από ένα κόμμα που εξετράπη από την δημοκρατική του πορεία» αναφέρουν.

Σημειώνεται ότι οι πέντε εκ των έξι βουλευτών συνυπογράφουν, ήδη, το τελευταίο διάστημα, ανακοινώσεις με τον επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι και ο Πέτρος Παππάς υπογράφει την παραπάνω δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

