Μητσοτάκης: Δεν νομίζω πως το βιβλίο Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω - Θα πληροφορηθώ για το περιεχόμενο

«Η κοινωνική καταξίωση μπορεί να συνδέεται με προγράμματα σπουδών που δεν θα προσφέρουν επαγγελματική αποκατάσταση. Η τεχνική εκπαίδευση δεν είναι παιδί ενός κατώτερου Θεού, προσφέρει πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες, ωστόσο, από την ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζεται ακόμη ως κάτι υποδεέστερο και αυτό είναι ένα στερεότυπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εάν μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν κάτι εκτός σχολείου είναι αθλητισμός, πολιτισμός και ταξίδια. Σε μία εποχή που οι άνθρωποι αναζητούν περισσότερο εμπειρίες παρά αγαθά αυτό μπορεί να βελτιώσει και το τουριστικό μας προϊόν. Πριν από 40 χρόνια έκανα με δύο φίλους μου το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες, θυμάμαι κάθε ημέρα από αυτές», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση του με τον Γιάννη Μπέζο, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greece Talks 2025 - The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για «εγκλήματα τιμής» ο πρωθυπουργός είπε: «Εγώ είμαι Κρητικός μεγάλωσα με την εμπειρία της χρήσης του όπλου για λόγους διασκέδασης, ή ότι είναι τιμητικό. Μου προκαλούσε πάντα μία απορία, είναι λίγο πρωτόγονο έθιμο. Πλέον η οργανωμένη πολιτεία αυτό δεν μπορεί να το ανεχτεί, επιδεικνύουμε σε αυτό μηδενική ανοχή. Τα όπλα δεν είναι για να πυροβολούμε στον αέρα. Άκουσα τον κ. Ανδρουλάκη να μιλά για έγκλημα τιμής, πρόκειται περί στυγνής δολοφονίας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Επί σειρά ετών μία ανάλογη νοοτροπία επιχειρούσε να δώσει πολιτική νομιμοποίηση στην εγχώρια τρομοκρατία. Οι κοινωνίες εκπαιδεύονται και αλλάζουν. Να κρατήσουμε τα θετικά από την παράδοση. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να επιβάλει και να αλλάζει συμπεριφορές».

Αναφερόμενος στο δημογραφικό ο πρωθυπουργός είπε ότι «οι δημογραφικές τάσεις της Ελλάδος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά επιβεβαιώνει τους δείκτες του δυτικού κόσμου. Είναι πραγματικότητα ότι οι νέοι γεννούν λιγότερα παιδιά, είναι και οικονομικό το ζήτημα, αλλά όχι μόνον οικονομικό. Από την άλλη αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, γιατί η αναβάθμιση της περίθαλψης οδηγεί στο αποτέλεσμα να ζούμε καλύτερα και περισσότερο. Η διαχείριση μιας κοινωνίας που μεγαλώνει, το συνταξιοδοτικό, η χρηματοδότηση της υγείας είναι σημαντικές προκλήσεις. Η ζωή δε σταματά από τη στιγμή που θα βγεις στη σύνταξη».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός είπε: «Έχω πάρα πολλά βιβλία πάνω στο γραφείο μου, που περιμένουν να τα φυλλομετρήσω, δεν νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω, σίγουρα θα πληροφορηθώ για το περιεχόμενο του, ξέρετε έχω σκληρή πολιτική άποψη για όλα όσα περιγράφονται στο βιβλίο. Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησης του συγκεκριμένου βιβλίου. Έχω πάντα μια επιφύλαξη με πολιτικούς, που αγχώνονται να διαχειριστούν την υστεροφημία τους, ιδίως όταν μιλούν σε τρίτο πρόσωπο τότε αρχίζω να προβληματίζομαι. Το πώς διαχειρίζεσαι μία κρίση εκείνη τη στιγμή νομίζω πως είναι ένα ενδιαφέρον βίωμα. Η ζωή μετά την πολιτική μπορεί να έχει πολλά ενδιαφέροντα κεφάλαια. Την ιστορία σου τη γράφεις, όσο είσαι στην πολιτική, εάν σε πιάνει άγχος να ξαναγράφεις την ιστορία σου μάλλον κάτι δεν έκανες καλά».

