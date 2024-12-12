Ικανοποιημένος δήλωσε ο πρωθυπουργός για τη δυνατότητα που του δόθηκε για επικοινωνία με φορείς του Ρεθύμνου αλλά και από την πολύ αναλυτική παρουσίαση από υπουργούς για τα έργα και την αναπτυξιακή πορεία του νομού. Όπως είπε μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, Μαζί για το Ρέθυμνο»: «πιστεύω ότι συμπυκνώνει το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει στην Κρήτη, μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερη βαθμού, της περιφέρειας, των δήμων. Μία συνεργασία την οποία επιδιώκουμε να αναπτύξουμε σε κάθε περιφέρεια της χώρας μας. Είναι το 8ο περιφερειακό σχέδιο που παρουσιάζουμε στη χώρα και η ιδιαιτερότητα αυτής της διαδικασίας έγκειται σε τρεις λέξεις, που αποδίδω μεγάλη σημασία. Προτεραιοποίηση, προγραμματισμός και λογοδοσία».

Προτεραιοποίηση όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός που: «έχει να κάνει με το γεγονός ότι, μέσα από αυτή τη ζωντανή ζύμωση με τις τοπικές κοινωνίες αντιλαμβανόμαστε και εμείς, ποια είναι τα έργα που πρέπει να προτάξουμε, να ωριμάσουμε και να χρηματοδοτήσουμε. Καθώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες είναι πάντα ατελείωτες. Προγραμματισμός που έχει να κάνει με το γεγονός ότι τώρα πια γνωρίζουμε και αξίζει να περιπλανηθεί κάποιος στην πλατφόρμα erga.gov.gr να διαπιστώσει ότι, για πρώτη φορά έχουμε ως κεντρική κυβέρνηση σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, ένα συνολικό αποθετήριο των έργων. Να δει ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης, ποια είναι η χρηματοδότηση, σε ποιο σημείο βρίσκονται, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτό που λέμε λογοδοσία. Αλλά και να έχουμε ξεκαθαρίσει μεταξύ μας, ποιος κάνει τι και ότι μιλάμε μία γλώσσα αλήθειας».

Με αυτόν τον τρόπο χτίζονται είπε ο πρωθυπουργός, «σχέσεις εμπιστοσύνης, στέρεες, σε βάθος χρόνου και όταν κάνουμε τέτοιες συναντήσεις που κάποιοι μας ρωτούν, τι γίνεται εκλογές; Εμείς τους λέμε όχι, αλλά την παρουσίαση των έργων, διότι τελικά θα κριθούμε σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στις εκλογές». Και ξεκαθάρισε ότι αυτές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Γι’ αυτό και αυτή η λογοδοσία έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος εξήρε και τη στάση του περιφερειάρχη Κρήτης για τη συνεργασία που έχει τόσο με την κυβέρνηση, όσο και με όλους τους δημάρχους της Κρήτης.

«Είμαστε εδώ με σημαντικό κυβερνητικό κλιμάκιο, είμαστε εδώ για να ακούσουμε κυρίως τους δημάρχους διότι γνωρίζουμε την αξία για μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας πως είναι πολύ σημαντικά για το νησί. Θέλουμε να καταλάβουμε να κατανοήσουμε τις προτάσεις» και όπως είπε, ως κρητικός γνωρίζει πολύ καλά τον τόπο και από ό,τι θυμάται τον εαυτό του αναρωτιέται τι σημαντικό και μεγάλο έχει γίνει στην Κρήτη όλα αυτά τα χρόνια. «Την απάντηση τη γνωρίζουν οι κρητικοί καλύτερα. Έργα εμβέλειας και προϋπολογισμού δισεκατομμυρίων, για πρώτη φορά δρομολογήθηκαν και υλοποιούνται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με μεγάλο κόπο, μεγάλη προσπάθεια. Έργα με τεράστια κατανάλωση ενέργειας για να εξασφαλιστούν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 900 εκατομμύρια και αυτό κάποιος το διαπραγματεύτηκε κάποιοι τα κατένειμαν. Η Κρήτη έχει σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, είναι η τρίτη περιφέρεια στη χώρα και για χρόνια ήταν πολύ πίσω σε κρίσιμα έργα».

Μιλώντας για τον ΒΟΑΚ ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι ένα έργο με μεγάλη συνθετότητα. «Αυτή την περίοδο υπάρχουν ανοιχτά εργοτάξια μεταξύ Χανίων και Χερσονήσου στο Ηράκλειο και στους τρεις αυτούς μήνες θα υπογράψουμε επιτέλους τη σύνδεση Χανίων-Ηρακλείου-Χερσονήσου. Μιλάμε για έργο μεγάλης σημασίας και μεγάλου κόστους. Η Κρήτη κατ' αναλογία απορροφά μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις περιφέρειες ως προς τους δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους. Όχι γιατί είμαι κρητικός και θέλω να βοηθήσω τον τόπο μου, αλλά διότι πραγματικά το άξιζε. Είχε μείνει πίσω, με ευθύνες άλλων που δεν θέλω όμως να ανατρέξω. Τώρα τρέχουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος».

Μιλώντας για τα ζητήματα οδικής ασφάλειας ο πρωθυπουργός είπε, ότι με την υπογραφή της σύμβασης που αφορά Χανιά μέχρι Χερσόνησο αλλά και Χανιά Κίσσαμο θα υπάρξουν παρεμβάσεις ώστε, «στο παλιό αυτό και ταλαιπωρημένο δρόμο να εξασφαλίσουμε σχεδόν το μηδενισμό των θανατηφόρων ατυχημάτων, με τις υποδείξεις της αστυνομίας, για το ποια είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία».

Έκανε και μία έκκληση προς αυτοδιοίκηση και φορείς λέγοντας πως: «ότι και να κάνει το κράτος, δεν γίνεται να χάνονται άνθρωποι, νέα παιδιά από κρανίο εγκεφαλικές κακώσεις, επειδή δεν φοράνε κράνος. Για το Θεό, δεν είναι ζήτημα τιμωρητικό, δεν είναι το να αυξήσουμε το πρόστιμο ή να πάρουμε το μηχανάκι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να ξεφεύγει στα στατιστικά του μέσου όρου της Ευρώπης σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που αφορούν τα δίκυκλα, επειδή δεν φοράμε κράνος όπως πρέπει να φοράμε. Κάνουμε έκκληση, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και κοιτάζω τους δημάρχους και ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο που από μικρά παιδιά παίρνουν αυτοκίνητα τρακτέρ μηχανάκια. Βάλτε πλάτη παρακαλώ για το Θεό, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας ως κεντρική εξουσία».

