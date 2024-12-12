Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας και η ηγέτης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τσακώνονται σχεδόν καθημερινά για τα πάντα, από τη μετανάστευση, τη φορολογία μέχρι τις δαπάνες, αλλά σήμερα, οι δυο τους βρήκαν ένα νέο θέμα για να τσακωθούν: αν τα σάντουιτς είναι ένα καλό μεσημεριανό γεύμα.

Η ηγέτης των συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ αναφέρθηκε στο θέμα σε συνέντευξη στο εβδομαδιαίο περιοδικό The Spectator, αμφισβητώντας όχι μόνο αν τα σάντουιτς αποτελούν ένα επαρκές μεσημεριανό γεύμα, αλλά και αν οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν διαλείμματα για να τρώνε μεσημεριανό γεύμα.

«Τι είναι ένα διάλειμμα για μεσημεριανό; Το μεσημεριανό γεύμα είναι για τους φλώρους. Παίρνω φαγητό μαζί μου και δουλεύω και τρώω παράλληλα. Δεν υπάρχει χρόνος... Ορισμένες φορές θα πάρω μια μπριζόλα», είπε στο The Spectator.

«Δεν είμαι άνθρωπος που του αρέσουν τα σάντουιτς. Δεν νομίζω ότι τα σάντουιτς είναι αληθινό φαγητό, είναι αυτό που τρως για πρωινό. Δεν αγγίζω ψωμί αν είναι υγρό».

Σε απάντηση, εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ είπε ότι ο πρωθυπουργός απολαμβάνει συχνά ένα σάντουιτς με τόνο και περιστασιακά ένα τοστ με τυρί.

«Νομίζω ότι (ο πρωθυπουργός) εξεπλάγη ακούγοντας την αρχηγό της αντιπολίτευσης να λέει ότι τρώει μια μπριζόλα για μεσημεριανό, αλλά νομίζω ότι ο πρωθυπουργός είναι πολύ ικανοποιημένες με ένα σάντουιτς για μεσημεριανό», είπε σε δημοσιογράφους.

«Είναι ένας σπουδαίος βρετανικός θεσμός, εκτιμώ ότι φέρνει 8 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

