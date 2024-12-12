Βουλή: Τα «γαλλικά» Γερουλάνου σε Θεοδωρικάκο για την ακρίβεια

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρά πυρά αντάλλαξαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την ακρίβεια κατά την δεύτερη ημέρα συζήτησης του προϋπολογισμού στη Βουλή, με την αντιπαράθεση να χτυπά κόκκινο μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης.

«Επί κυβέρνησης Μητσοτάκη προ πανδημίας ο πληθωρισμός ήταν σχεδόν μηδενικός. Άρα μη μου λέτε για ευθύνη της κυβέρνησης» είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, υποστηρίζοντας πως το σημαντικότερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που πληρώνουν ενοίκιο, τονίζοντας πως το 2024 η κυβέρνηση έχει πετύχει να σταματήσει την άνοδο των τιμών στα τρόφιμα.

«Η ακρίβεια ρίχνει υπουργούς. Υπάρχουν κάποια πτώματα υπουργών ανάμεσά μας. Έχει αρχίσει ένα μπρα ντε φερ μεταξύ σας και του κ. Χατζηδάκη για το ποιος φταίει για την ακρίβεια. Εσείς τα ρίχνετε στα ενοίκια. Οι πολίτες βλέπουν δυο υπουργούς να τσακώνονται για ένα θέμα που δεν μπορείτε να λύσετε. Ο ένας προσπαθεί να πετάξει το μπαλάκι στον άλλον για την ακρίβεια. Θα πρέπει να συνεργαστείτε και δεν ξέρω αν ο κ. Χατζηδάκης είναι χαρούμενος να συνεργαστεί μαζί σας», είπε ο Π. Γερουλάνος, κατηγορώντας τον Υπουργό ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

«Έχουμε διπλασιασμό των τιμών των τροφίμων από το 2019. Αυτό είναι απόρροια της δικής σας εμμονικής πολιτικής για μη μείωση των έμμεσων πόρων» σχολίασε δηκτικά ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, επαναφέροντας την πρόταση της Κουμουνδούρου για 90% φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.

Απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, ο κ. Θεοδωρικάκος απευθύνθηκε προς τον κ. Γερουλάνο: «Προφανώς δεν έχετε ζήσει ποτέ στο νοίκι κύριε. Εγώ έχω ζήσει 20 χρόνια. Η κυβέρνηση έχει κάνει για αυτόν τον κόσμο κάποια πράγματα και οφείλει να κάνει και άλλα. Όλοι ξέρουμε ότι δεκαετίες η ανάπτυξη αυτού του τόπου συνδυαζόταν με τον υπερβολικό δανεισμό. Όλοι ξέρουμε ότι έσκασε στα χέρια του πρώην προέδρου σας».

Οι τόνοι δεν έπεσαν. Με την ολοκλήρωση των ομιλιών των δύο ανδρών ο κ. Γερουλάνος σηκώθηκε από τη θέση του και έφτασε στα υπουργικά έδρανα όπου από απόσταση αναπνοής είπε στον κ. Θεοδωρικάκο: «Είπες χοντρή μ... για τα ενοίκια».

"Είναι θλιβερό και απαράδεκτο"

Κύκλοι του υπουργού Ανάπτυξης δήλωσαν με αφορμή το επεισόδιο: "Είναι θλιβερό και απαράδεκτο ο εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλά για πτώματα υπουργών και να παραφέρεται στους διαδρόμους εντός του κοινοβουλίου. Ο εκνευρισμός όταν λέγονται αλήθειες δεν κρύβεται. Ο καθένας κρίνεται και για το ήθος και για τη συμπεριφορά του."

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.