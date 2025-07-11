Ψηφίζεται σήμερα Παρασκευή (11/07), στη Βουλή η τροπολογία για την αναστολή της διαδικασίας ασύλου που κατατέθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση, που προβλέπει την τρίμηνη αναστολή της εξέτασης αιτήσεων ασύλου για όσους φτάνουν από βόρεια Αφρική, έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, εντός και εκτός συνόρων, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εγκαλούν την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για λάθος χειρισμούς και να ζητούν την απόσυρσή της.

Σήμερα στις 10:00 θα γίνει η ονομαστική ψηφοφορία που έχει ζητήσει το ΚΚΕ και θα συζητηθεί και η ένσταση αντισυνταγματικότητας που έχει υποβληθεί από την Πλεύση Ελευθερίας.

Σκληρή γραμμή από την κυβέρνηση

Μήνυμα ότι η δίοδος προς την Ελλάδα κλείνει θέλει να στείλει η κυβέρνηση, με δέσμη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό για τον περιορισμό των ροών και την αποτροπή της δράσης διακινητών.

Την ίδια ώρα, ξεδιπλώνεται επιχείρηση αποσυμφόρησης της Κρήτης, η οποία δέχεται τον κύριο όγκο αφίξεων από τη Βόρεια Αφρική.

Ήδη 526 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Λαύριο από σκάφος που εντοπίστηκε νότια της Γαύδου, ενώ 240 μεταφέρθηκαν στη δομή της Μαλακάσας, εκ των οποίων οι 100 έχουν τελικό προορισμό τα Διαβατά, ενώ την Πέμπτη σημειώθηκε νέα ευρεία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου, όπου ακόμη 507 άτομα εντοπίστηκαν σε σκάφος, ενώ συνελήφθησαν και οι 8 διακινητές τους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, όσοι δηλώνουν αίτημα ασύλου ενημερώνονται πως έχει ανασταλεί η επεξεργασία του, βάσει του νέου πλαισίου.

Στη Μαλακάσα έχουν μεταφερθεί 10 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ενώ στην Αγυιά Χανίων, η προσωρινή δομή φιλοξενίας «ασφυκτιά από τις καραβιές που καταφθάνουν καθημερινά». Ανάμεσα στους νεοαφιχθέντες βρίσκονται 30 οικογένειες με βρέφη και μικρά παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις διακινητών.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ενήμερη για το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου για πολίτες προερχόμενους από τη Βόρεια Αφρική.

Τρίμηνη αναστολή αιτήσεων ασύλου και κράτηση – Νέο δόγμα αποτροπής

Η κατάθεση της τροπολογίας για τρίμηνη αναστολή της εξέτασης αιτημάτων ασύλου και υποχρεωτική κράτηση παράνομων μεταναστών σε κλειστές δομές συνοδεύεται από δέσμη αυστηρών μέτρων, μεταξύ των οποίων:

Δημιουργία μόνιμης κλειστής δομής στην Κρήτη

Μείωση επιδομάτων

Φυλάκιση έως 5 ετών για όσους παραμένουν μετά την απόρριψη του ασύλου

Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης δήλωσε στη Βουλή: «Ο δρόμος από εδώ και πέρα των λαθρομεταναστών θα είναι φυλακή ή έξοδος» και προσέθεσε ότι «το 52% είναι πρόσφυγες, το 48% εκμεταλλεύεται το σύστημα και εκβιάζει τη χώρα να μείνει».

Επιπλέον ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι τα μέτρα: «δεν στοχεύουν σε τιμωρητική λογική, αλλά σε αποτελεσματική αποτροπή – η Ελλάδα δεν θα γίνει ξανά πύλη παράνομης εισόδου» αλλά και πως «η νέα ρύθμιση βασίζεται στο μοντέλο του Έβρου το 2020 και παρόμοιες πολιτικές έχουν εφαρμοστεί σε Ισπανία και Πολωνία». Τέλος, ο υπουργός χαρακτήρισε τη μεταναστευτική πίεση από τη Λιβύη «επιχείρηση εισβολής προς την Ευρώπη», προσθέτοντας: «Στις ακτές της Δυτικής Λιβύης βρίσκονται 3 εκατομμύρια μετανάστες. Αν πιστεύετε ότι θα επιτραπεί αυτή η ροή, τότε θα μιλάμε για αντικατάσταση πληθυσμού».

Από τη δική του πλευρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως: «Όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα και παραμένει, είτε θα είναι στη φυλακή, είτε θα ζητάει να φύγει και θα φεύγει».

Αντιδράσεις για την τροπολογία - Για «καταπάτηση δικαιωμάτων» μιλά η αντιπολίτευση

Η τροπολογία έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης (ΠΑΣΟΚ) σημείωσε: «Ακόμα και με το δικό σας, βαθιά συντηρητικό μυαλό, δεν είναι αντικίνητρο η παραβίαση διεθνών συμβάσεων. Αντικίνητρο είναι οι διεθνείς δεσμεύσεις».

Ο Σωκράτης Φάμελλος (ΣΥΡΙΖΑ) δήλωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε τίποτα για να προετοιμάσει τη χώρα για τη νέα κρίση. Τώρα επιχειρεί επικίνδυνες κινήσεις αποπροσανατολισμού».

Το ΚΚΕ μιλά για «επαίσχυντη τροπολογία»

Η Σία Αναγνωστοπούλου (Νέα Αριστερά) χαρακτήρισε τη ρύθμιση «επικίνδυνη για τα θεμελιώδη δικαιώματα».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε: «Θα πήγαινα να βουλιάξω τα δουλεμπορικά – χωρίς ανθρώπους», προσθέτοντας πως στηρίζει την τροπολογία αν είναι στη γραμμή της Ελληνικής Λύσης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για «αντιδημοκρατική, ρατσιστική μετάπτωση».

Ο Δημήτρης Νατσιός προειδοποίησε:«Το μεταναστευτικό έγινε ήδη ο εφιάλτης σας».

Παρέμβαση έκανε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ζητώντας ανάκληση της αιτιολογικής σκέψης της τροπολογίας, λέγοντας: «Η επίκληση του άρθρου 15 της ΕΣΔΑ εγείρει ζήτημα υψίστης σημασίας για το κράτος δικαίου».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως: «Δεν ενεργοποιείται το άρθρο 15 – πρόκειται για απολύτως σύννομη ρύθμιση».

Συνάντηση Μητσοτάκη με φον ντερ Λάιεν – Σχέδιο για νέα αποστολή στη Λιβύη

Στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ουκρανία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον πρωθυπουργό της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα.

Οι τέσσερις ηγέτες αποφάσισαν την επανενεργοποίηση της «Ομάδας Ευρώπη», δηλαδή της αποστολής της Κομισιόν και αρμόδιων υπουργών Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας στη Λιβύη, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με την Ανατολική πλευρά και να αποτραπεί η παγίωση της κρίσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.