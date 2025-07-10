Για την παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου στο μεταναστευτικό και τη συνταγματικότητα των νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων πως το άρθρο 15 ΕΣΔΑ ισοδυναμεί με κατάσταση πολιορκίας, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης (10/7).

«Όταν τοποθετείται ένας συνταγματολόγος, δεν τοποθετείται με βάση το αν έχει συγκυβερνήσει με ένα κόμμα ή αν ανήκει σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο», ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. «Είναι μια επιστημονική ανάλυση και στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας είναι αυτονόητο ότι είναι σεβαστή. Από κει και πέρα, εμείς δεν ενεργοποιούμε το άρθρο 15 της ΕΣΔΑ. Απλά επικαλούμαστε ότι συντρέχουν προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, με μια συγκεκριμένη νομική τεκμηρίωση και την αξιοποίηση μιας σειράς αποφάσεων, δηλαδή νομολογίας που τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη θέση μας».

«Είναι κατ' αναλογία η ίδια ακριβώς τεκμηρίωση και νομική ανάλυση που ακολουθήθηκε σε μια αντίστοιχη μεταναστευτική κρίση πριν 5 χρόνια, τον Μάρτιο του 2020. Η αντιμετώπιση τότε της κρίσης αυτής και σε νομικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο ήταν απολύτως επιτυχημένη. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα έχουμε και πάλι το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Είναι μια αναγκαία και απολύτως σύννομη απόφαση για το καλό της χώρας και των πολιτών. Η Ελλάδα είναι κράτος - δικαίου. Όπως φαίνεται από την έλλειψη ανακοινώσεων άλλων κομμάτων, αυτό αποδείχθηκε και από τη σφραγίδα της ΕΕ, η οποία αν είχε πει το αντίθετο θα είχαμε δει και ανακοινώσεις».

«Αυτήν τη στιγμή η χώρα όφειλε να αντιδράσει σε μια έκτακτη κατάσταση και νέα κρίση την οποία δεν προκάλεσε, αλλά έχει υποχρέωση να την αντιμετωπίσει. Και θα το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις με βάση τις ισχύουσες διατάξεις».

