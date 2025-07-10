Η τροπολογία για το άσυλο είναι αναγκαία, βρισκόμαστε σε άμεσο κίνδυνο να δεχθούμε μη διαχειρίσιμο αριθμό μεταναστών, προειδοποίησε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η κυβερνητική τροπολογία προβλέπει την τρίμηνη αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης αιτημάτων ασύλου από άτομα που εισέρχονται παράνομα στη χώρα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική.

«Τεράστιος αριθμός ανθρώπων που θα αναζητήσουν διέξοδο βρίσκονται στην Αίγυπτο και στη Λιβύη... Άρα θεωρούμε ότι είναι η κατάσταση τέτοια που να μπορούμε να δεχτούμε τα εκατομμύρια των ανθρώπων; Η απάντηση κατά την άποψή μας είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν πεπερασμένοι πόροι» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι «εμείς δεν θεωρούμε ότι η διάταξη είναι μια ευτυχής διάταξη, αλλά ότι είναι αναγκαία». «Διαφορετικά βρισκόμαστε σε έναν άμεσο κίνδυνο να έχουμε ένα τεράστιο αριθμό που δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άρα, συνέχισε, αυτό που πράττουμε είναι να στείλουμε ένα μήνυμα προς διακινητές, όχι ανθρώπους, να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο κατά τρόπο ώστε να διακινδυνεύουν ζωές των ανθρώπων που βρίσκονται σε καθεστώς μεγάλης δυσκολίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε μάλιστα λόγο για 350% αύξηση από την οδό της Βόρειας Αφρικής, ιδίως από το Τομπρούκ. «Το τελευταίο δεκαήμερο έχουμε όσες αφίξεις είχαμε το σύνολο του 2024, που υπερβαίνουν τις 7,5 με 8 χιλιάδες» τόνισε.



Επιπλέον ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η σύνθεση μεταναστευτικού πληθυσμού. Τα 2/3 όσων χρησιμοποιούν τη νότια οδό, προέρχονται από ασφαλείς χώρες. Δηλαδή κατά τεκμήριο προέρχονται από χώρες που δεν συνιστούν κίνδυνο ζωής, όπως Αίγυπτος Μπαγκλαντές Πακιστάν, δεν προέρχονται από χώρες που βρίσκονται σε καθεστώς κινδύνου ζωής.



«Η Λιβύη δεν είναι μια χώρα που βρίσκεται σε σταθερότητα. Έχει μεγάλη πολιτική ρευστότητα. Περιβάλλεται από χώρες που βρίσκονται σε εμφύλιο. Αν δει ο καθένας τη γίνεται στο Σαχέλ θα καταλάβει για τι μιλώ. Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση μαζί με την Γάζα. Στο Σουδάν η μεγαλύτερη, με 15 εκατ. Σουδανούς που είναι εκτός της εστίας τους».

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει έκτακτη κατάσταση»

Πάντως η Κομισιόν καλύπτει πολιτικά την Αθήνα σε ό,τι αφορά την απόφαση για τρίμηνη αναστολή εξέτασης των αιτημάτων ασύλου. H Επιτροπή δηλώνει ενήμερη για το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης, περί τρίμηνης αναστολής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια «έκτακτη κατάσταση».

«Γνωρίζουμε τα σχέδια που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για μια έκτακτη κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λάμερτ, κατά τη σημερινή (Πέμπτη) ενημέρωση της Επιτροπής. Υπενθύμισε ότι στα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνεται η «ανησυχητική κατάσταση στη Λιβύη» και «οι πιθανές συνέπειές της, τόσο όσον αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια όσο και τις μεταναστευτικές ροές».

«Οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν από την Ελλάδα πρέπει να γίνουν κατανοητά σε αυτό το πλαίσιο», συνέχισε ο Μ. Λαμέρτ, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μέτρα και την εφαρμογή τους στην πράξη. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η Επιτροπή συνεχίζει να υποστηρίζει την Ελλάδα επιχειρησιακά και οικονομικά και με την υποστήριξη των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργανισμών και πως είναι έτοιμη να εντείνει την υποστήριξη αυτή. Παράλληλα, τόνισε ότι η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα «όσον αφορά την εντατικοποίηση του έργου με τις χώρες εταίρους».

Στο μεταξύ, κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την «αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική». Όπως αναφέρεται στην τροπολογία «τα άτομα αυτά επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής». Η διάταξη ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Αναμόρφωση του πλαισίου νια την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις», το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, αύριο Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025.

Πάντως, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης προέτρεψε την Πέμπτη τη Βουλή να καταψηφίσει την κυβερνητική τροπολογία.

«Προτρέπω τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου να απορρίψουν τροπολογία που προβλέπει την αναστολή της καταγραφής αιτήσεων ασύλου από άτομα που φτάνουν με πλοίο από τη Βόρεια Αφρική, καθώς και την αναγκαστική επιστροφή τους, χωρίς καταγραφή, στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Ο' Φλάχερτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.