Στο Λαύριο έφτασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης το φορτηγό πλοίο που διέσωσε τους 520 μετανάστες οι οποίοι εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Γαύδου.

Το πλοίο με σημαία Μπαχάμες έδεσε ανοιχτά του λιμανιού, καθώς λόγω του όγκου του δεν μπορούσε να δέσει στον προβλήτα.

Οι 520 μετανάστες αποβιβάζονται στο λιμάνι με μικρές βάρκες, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μετανάστες αναμένεται να οδηγηθούν στη δομή της Μαλακάσας.

Πηγή: skai.gr

