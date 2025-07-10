Λογαριασμός
Έφτασαν στο Λαύριο οι 520 μετανάστες που διασώθηκαν στη Γαύδο - Βίντεο

Οι 520 μετανάστες αποβιβάζονται στο λιμάνι με μικρές βάρκες, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στη δομή της Μαλακάσας

Λαύριο

Στο Λαύριο έφτασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης το φορτηγό πλοίο που διέσωσε τους 520 μετανάστες οι οποίοι εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Γαύδου.

Το πλοίο με σημαία Μπαχάμες έδεσε ανοιχτά του λιμανιού, καθώς λόγω του όγκου του δεν μπορούσε να δέσει στον προβλήτα.

Οι 520 μετανάστες αποβιβάζονται στο λιμάνι με μικρές βάρκες, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μετανάστες αναμένεται να οδηγηθούν στη δομή της Μαλακάσας.

