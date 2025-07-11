«Παρών» του ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία Πλεύρη - Διαφοροποίηση Χάρη Δούκα από τη γραμμή του κόμματος

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με «παρών» στη Βουλή απαντά το ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία του υπουργείου μετανάστευσης που προβλέπει τρίμηνη αναστολή στην υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου για μετανάστες που εισέρχονται με πλοιάρια από τη βόρεια Αφρική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής χαρακτήρισε επικοινωνιακό παιχνίδι τη διάταξη και πρόκρινε τη λύση της άμεσης απόρριψης της αίτησης ασύλου για όσους δεν το δικαιούνται και τον επαναπατρισμό στη χώρα τους.

«Εμείς θεωρούμε ότι η λύση είναι μία: Επιταχύνετε τις διαδικασίες απόρριψης του ασύλου, ώστε να επιστρέφουν άμεσα στις χώρες τους.» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που επιτέθηκε στον υπουργό Θάνο Πλεύρη για όσα είπε για το μενού των αιτούντων ασύλου.

«Αν είναι δυνατόν, κ. Πλεύρη, να εκστομίζετε τέτοια πράγματα. Είμαστε σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Να εκστομίζει ο αρμόδιος υπουργός ότι «μην έρθετε, θα σας δίνουμε λιγότερο φαγητό. Αν είναι δυνατόν».

Ο Χάρης Δούκας κόντρα στο «παρών» του ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία Πλεύρη

Αργά το βράδυ ο Δήμαρχος Αθηναίων και βασικός αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές, διαφοροποιήθηκε ανοιχτά από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ για το «παρών» στην τροπολογία Πλεύρη.

«Σωστά το ΠΑΣΟΚ διαφοροποιήθηκε από την Κυβέρνηση νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο η τελική πρόταση να ήταν και Όχι» ανέφερε το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας.

Λευτέρης Καρχιμάκης: Το ΠΑΣΟΚ εκφράζεται από τον Πρόεδρο

Ο συντονιστής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχιμάκης ξεκαθάρισε ότι το παρών του ΠΑΣΟΚ ελήφθη μετά από αποφάσεις των οργάνων αδειάζοντας τον Χάρη Δούκα.

«Τα συγκεκριμένα μέτρα είναι μία τρύπα στο νερό που θα επιβαρύνουν το πρόγραμμα έτσι προκύπτει το «παρών»: από την ανάγκη να δώσουμε ένα εθνικό στίγμα αλλά την ίδια στιγμή επί του συγκεκριμένου υπάρχει πρόβλημα.Το θέμα συζητήθηκε στον αρμόδιο τομέα και στο συντονιστικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρω ποια είναι η πληροφόρηση του δημάρχου. Από κει και πέρα η θέση του ΠΑΣΟΚ εκφράζεται επίσημα μέσα από τον αρχηγό του και στο κοινοβούλιο και στη δημόσια σφαίρα.» σημείωσε ο Λευτέρης Καρχιμάκης στο Action 24.

Την ίδια ώρα ο Πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος με παρέμβαση του έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας.

«Το άρθρο 15 ΕΣΔΑ ισοδυναμεί με κατάσταση πολιορκίας…Προφανώς αυτό είναι άτοπο. Τουλάχιστον έτσι ελπίζω» επεσήμανε ο κ. Βενιζέλος «Το λιγότερο που πρέπει να γίνει αμέσως είναι η ανάκληση αυτής της αιτιολογικής σκέψης» κατέληξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε ανάρτησή του.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος από την άλλη χαρακτήρισε τη διαφωνία «επιστημονική ανάλυση».

«Είναι μια επιστημονική ανάλυση και στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας είναι αυτονόητο ότι είναι σεβαστή. Από κει και πέρα, εμείς δεν ενεργοποιούμε το άρθρο 15 της ΕΣΔΑ. Απλά επικαλούμαστε ότι συντρέχουν προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στο στόχαστρο οι απευθείας αναθέσεις

Στη Χαριλάου Τρικούπη βάζουν στο στόχαστρο τις απευθείας αναθέσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για 108 έργα, που τροποποιήθηκαν ή απεντάχθηκαν σιωπηρά από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Μιλάμε για 108 έργα, που τροποποιήθηκαν ή απεντάχθηκαν σιωπηρά από το Ταμείο Ανάκαμψης -ναι, αυτό που μάς έλεγε ο κ. Μητσοτάκης και μου έκανε μαθήματα πως δεν αναθεωρείται... μου έλεγε ότι πρέπει να πάρω το Νόμπελ Ασχετοσύνης. Και τελικά το αναθεώρησε στα θέματα που του έλεγα. Νόμπελ Ασχετοσύνης δεν αξίζουμε εμείς, εσείς σίγουρα αξίζετε και Ασχετοσύνης και Διαφθοράς.» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία που όπως σημειώνουν τα στελέχη βάζει τέλος «στη φάμπρικα» των απευθείας αναθέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει:

Πλαφόν 5% στην αξία των απευθείας αναθέσεων επί του συνόλου των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής,

Κατάργηση σχετικών αναφορών που περιορίζουν την εφαρμογή του πλαφόν–κόφτη σε συγκεκριμένα μόνο είδη απευθείας αναθέσεων και

Μείωση του ανώτατου ποσού απευθείας αναθέσεων στις 20.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Την ίδια ώρα η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ προχωρά στη σύνταξη της πρότασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένεται να κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα και είναι πιθανόν να καθορίσει την επόμενη μετωπική σύγκρουση στη Βουλή ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

