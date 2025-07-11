Ο Χάρης Δούκας κόντρα στο «παρών» του ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία Πλεύρη

Με «παρών» στη Βουλή απάντησε το ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία του υπουργείου μετανάστευσης που προβλέπει τρίμηνη αναστολή στην υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου για μετανάστες που εισέρχονται με πλοιάρια από τη βόρεια Αφρική.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Δήμαρχος Αθηναίων και βασικός αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές, Χάρης Δούκας, διαφοροποιήθηκε ανοιχτά από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ για το «παρών» στην τροπολογία Πλεύρη.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Δούκας χαρακτήρισε «ξενοφοβικό παραλήρημα» τα λεγόμενα του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και τόνισε ότι «σωστά το ΠΑΣΟΚ διαφοροποιήθηκε από την Κυβέρνηση».

Υποστήριξε ωστόσο ότι «θα ήταν καλύτερο η τελική πρόταση να ήταν και Όχι», και ότι «το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να το χειριστεί καλύτερα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.