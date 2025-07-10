Συμβούλιο της Ευρώπης: Ο Επίτροπος Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων θέλει καταψήφιση της τροπολογίας για το άσυλο

Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης προέτρεψε την Πέμπτη τη Βουλή να καταψηφίσει την κυβερνητική τροπολογία για αναστολή της εξέτασης αιτήσεων ασύλου μεταναστών για 3 μήνες.

«Προτρέπω τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου να απορρίψουν τροπολογία που προβλέπει την αναστολή της καταγραφής αιτήσεων ασύλου από άτομα που φτάνουν με πλοίο από τη Βόρεια Αφρική, καθώς και την αναγκαστική επιστροφή τους, χωρίς καταγραφή, στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Ο' Φλάχερτι σχολιάζοντας την τροπολογία που κατέθεσε το βράδυ της Τετάρτης η ελληνική κυβέρνηση.

«Αυτή η πρόταση θα νομιμοποιούσε την επιστροφή ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο βασανιστηρίων και άλλων σοβαρών παραβιάσεων, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες, καθώς και άλλα κείμενα, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Μάικλ Ο' Φλάχερτι

Είμαι επίσης ενήμερος για πρόσθετα μέτρα που ανακοίνωσε την Πέμπτη στο κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης και κράτησης όλων όσων εμπλέκονται σε αυτήν την τροπολογία, η οποία, εάν εφαρμοστεί, θα εγείρει περαιτέρω ζητήματα συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων», διεμήνυσε ο Επίτροπος.

Με την τροπολογία στοχεύει στην αντιμετώπιση της ασφυκτικής κατάστασης που διαμορφώνεται στην Κρήτη και Γαύδο λόγω της ραγδαίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών.

«Αναγνωρίζω ότι οι αυξανόμενες αφίξεις στη Γαύδο και την Κρήτη τους τελευταίους έξι μήνες έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τις ελληνικές αρχές. Ωστόσο, όπως τόνισα κατά την επίσκεψή μου στην Ελλάδα τον περασμένο Φεβρουάριο, η ανθρωπιστική κατάσταση θα ήταν διαχειρίσιμη εάν οι αρχές είχαν αντιμετωπίσει την έλλειψη ικανότητας υποδοχής εγκαίρως. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων θα πρέπει να σέβονται τα ισχύοντα διεθνή νομικά μέσα. Με άλλα λόγια, οι αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των εν λόγω ατόμων γίνονται σεβαστά, οι ανάγκες προστασίας τους αξιολογούνται ατομικά και αποτελεσματικά και ότι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία έχουν πρόσβαση σε ουσιαστικά μέτρα προστασίας» δήλωσε ο Φλάχερτι.

Πάντως, η Κομισιόν υπενθύμισε ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζεται η «ανησυχητική κατάσταση στη Λιβύη» και οι πιθανές συνέπειές της, στηρίζοντας την Αθήνα.

