«Το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι σαφές: καθίστε εκεί που είστε. Δεν είστε ευπρόσδεκτοι εδώ πέρα, δεν τυγχάνετε διεθνούς προστασίας, δεν θα εκβιάσετε την Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να προστατευτεί», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας στην Ολομέλεια την τροπολογία για την αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται παράνομα στη χώρα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε την αναγκαιότητα της ρύθμισης, λέγοντας ότι «αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή από τη Λιβύη και τις ακτές της Β. Αφρικής, δεν είναι ομαλή μεταναστευτική ροή, αλλά μια επιχείρηση εισβολής προς την Ευρώπη» και σημείωσε ότι «το 2024 είχαμε συνολικά 4.000 αφίξεις και το 2025 οι αφίξεις έχουν ήδη φτάσει τις 8.000, ενώ τις τελευταίες ημέρες επιχειρούνταν να έρχονται βάρκες που συνολικά επέβαιναν πάνω από 1.000 άτομα». Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι όπως διαπιστώθηκε κατά την επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Λιβύη, στις ακτές της βρίσκονται 3.000.000 μετανάστες.

Απέναντι σε αυτές τις ροές, ο υπουργός είπε: «Οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι το κράτος θα πρέπει να προστατέψει την επικράτειά του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχθεί αυτή την μαζική εισβολή που επιχειρείται». «Δεν θα επιτρέψουμε να έρχονται μαζικές καραβιές στο όνομα κανενός ψευτοανθρωπισμού» με «ΜΚΟ των εκατομμυρίων ευρώ που αρμέγουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τον ανθρωπισμό του εμπορίου…» τόνισε.

Σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, ο κ. Πλεύρης είπε ότι αφορούν τόσο την πληρέστερη φύλαξη των συνόρων, που όμως όσο και εάν αυτή η περίμετρος επιτηρείται θα υπάρχει και κόσμος που θα περάσει και γι΄αυτό, όπως είπε, απαιτείται συγκεκριμένη διαχείριση, όπως της αναστολής της δυνατότητας υποβολής αιτήματος χορήγησης ασύλου, που θεσπίζεται με την παρούσα τροπολογία. Πρόκειται, σημείωσε, για μια ρύθμιση που «στηρίζεται στο μοντέλο αποτροπής που εφαρμόστηκε στον Έβρο του 2020 και ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πολωνία και η Ισπανία, όταν δέχθηκαν ανάλογες μεταναστευτικές εισβολές και κρίθηκαν από το ΕΣΔΑ ως σύννομες». Επισήμανε ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται με την γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν γεωγραφικό πλαίσιο εφαρμογής, δηλαδή εκεί που αντικειμενικά έχουμε μαζικές εισροές και χρονική λογική διάρκεια (τρίμηνο) για την εφαρμογή της, ώστε να είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και να μην καταπέσει.

Ο υπουργός ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο που θα έρθει σύντομα στην Βουλή και θα είναι εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξέτασης της χορήγησης ασύλου και θα καθίσταται αυτοτελής παράνομη πράξη που θα προβλέπει φυλάκιση για όποιον απορρίπτεται η αίτηση ασύλου και αρνείται να φύγει από την χώρα.

Για την παρούσα τροπολογία ο κ. Πλεύρης είπε ότι «ο παράνομος μετανάστης δεν θα μπορεί να καταθέσει αίτηση, δεν θα μπαίνει σε καθεστώς ασύλου, αλλά αντίθετα θα τίθεται σε καθεστώς κράτησης και επιστροφής χωρίς καταγραφή ασύλου. Και αυτό από μόνο του είναι ένας παράγοντας αποτρεπτικός».

Η κυβέρνησή μας, είπε ο υπουργός, «θα ακολουθήσει πολιτική αντικινήτρων, της σκληρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής» σημειώνοντας ότι τώρα έχουμε και μια Ευρώπη στην ίδια κατεύθυνση, που πλέον μας ακούει και δεν θέλει μια Ευρώπη-ξενοδοχείο και ταξί όσων θέλουν να έρθουν παράνομα».

Απαντώντας στα περί αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας ανέφερε ότι «η ανάλογη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Έβρου κρίθηκε συνταγματική από το ΣτΕ, παρ' όλο που εκείνη δεν είχε γεωγραφικό προσδιορισμό, αφορούσε όλη την επικράτεια, σε αντίθετη με την παρούσα που έχει γεωγραφικό προσανατολισμό».

Ο υπουργός σχολίασε και τις αιτιάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου περί της νομοποιητικής βάσης της τροπολογίας που στην Αιτιολογική της Έκθεση αναφέρεται και στο άρθρο 15 του ΕΣΔΑ. Όπως σημείωσε, «εδώ υπάρχει μια παρανόηση που έχει γίνει. Εμείς δεν ζητάμε να ενεργοποιηθεί το άρθρο 15 του ΕΣΔΑ που παρέχει την δυνατότητα για θέματα δημόσιας ασφαλείας και κινδύνου, αλλά επιλέγουμε στο πλαίσιο αυτό, αναλογικά, ένα μέτρο μικρότερης βαρύτητας των συνθηκών».

Σχετικά με την κλειστή δομή που θα δημιουργηθεί στην Κρήτη, είπε ότι «αυτή οφείλει να υπάρξει για να μπορεί να κρατούνται οι παράνομοι εισελθόντες μετανάστες» λέγοντας πως θα δούμε εάν και κατά πόσο θα συνεργαστούν και οι τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

