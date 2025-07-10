ΕΕ: Η Επιτροπή καλύπτει την Αθήνα για την τρίμηνη αναστολή εξέτασης ασύλου

Η Κομισιόν καλύπτει πολιτικά την Αθήνα σε ό,τι αφορά την απόφαση για τρίμηνη αναστολή εξέτασης των αιτημάτων ασύλου για προερχόμενους από τη Βόρεια Αφρική. H Επιτροπή δηλώνει ενήμερη για το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης, περί τρίμηνης αναστολής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια «έκτακτη κατάσταση».

«Γνωρίζουμε τα σχέδια που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για μια έκτακτη κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λάμερτ, κατά τη σημερινή (Πέμπτη) ενημέρωση της Επιτροπής. Υπενθύμισε ότι στα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνεται η «ανησυχητική κατάσταση στη Λιβύη» και «οι πιθανές συνέπειές της, τόσο όσον αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια όσο και τις μεταναστευτικές ροές».

«Οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν από την Ελλάδα πρέπει να γίνουν κατανοητά σε αυτό το πλαίσιο», συνέχισε ο Μ. Λαμέρτ, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μέτρα και την εφαρμογή τους στην πράξη. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η Επιτροπή συνεχίζει να υποστηρίζει την Ελλάδα επιχειρησιακά και οικονομικά και με την υποστήριξη των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργανισμών και πως είναι έτοιμη να εντείνει την υποστήριξη αυτή. Παράλληλα, τόνισε ότι η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα «όσον αφορά την εντατικοποίηση του έργου με τις χώρες εταίρους».

Στο μεταξύ, κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την «αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική». Όπως αναφέρεται στην τροπολογία «τα άτομα αυτά επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής». Η διάταξη ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Αναμόρφωση του πλαισίου νια την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις», το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, αύριο Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025.

Πάντως, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης προέτρεψε την Πέμπτη τη Βουλή να καταψηφίσει την κυβερνητική τροπολογία.

«Προτρέπω τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου να απορρίψουν τροπολογία που προβλέπει την αναστολή της καταγραφής αιτήσεων ασύλου από άτομα που φτάνουν με πλοίο από τη Βόρεια Αφρική, καθώς και την αναγκαστική επιστροφή τους, χωρίς καταγραφή, στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Ο' Φλάχερτι.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.