Νέα επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών στη Γαύδο - Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 45 αλλοδαπών προερχόμενων από τη Λιβύη, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, ολοκληρώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Κατά την επιχείρηση διάσωσης, συνελήφθη ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) ως ο διακινητής των μεταναστών, ο οποίος τους μετέφερε από το Τομπρούκ Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο 18χρονος, συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023 σε συνδυασμό με το άρθρο 306 του Π.Κ. «Έκθεση».

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Πηγή: skai.gr

