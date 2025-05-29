Με τον Παλαιστίνιο πρέσβη συναντήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης

Με τον Πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα, κ. Yussef Dorkhom συναντήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ανησυχία του για την επέκταση των εχθροπραξιών που σημειώνονται στη Γάζα και για τον υψηλό αριθμό θυμάτων στον άμαχο πληθυσμό.

«Είναι απαραίτητο», τόνισε, «να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της εκεχειρίας, ώστε να διασφαλισθεί η απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων και να προστατευθούν οι ζωές του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα».

Ο Πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής, κ. Yussef Dorkhom, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων για την ευκαιρία που του δίνεται να τον ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις, τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μεγάλης κλίμακας.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την επιθυμία στήριξης των παιδιών στη Γάζα, τα οποία είναι και τα μεγαλύτερα θύματα αυτού του πολέμου. Για το λόγο αυτό, ανακοίνωσε την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων να παράσχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε 10 παιδιά από τη Γάζα, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό, την ευαισθητοποίηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς τον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό. Παράλληλα, ο κ. Ν. Κακλαμάνης ανακοίνωσε την πρόθεση της Βουλής να σταλεί, κατόπιν συνεννόησης με τον Διπλωματικό Σύμβουλο κ. Κ. Οικονομίδη, ανθρωπιστική βοήθεια προς το λαό της Παλαιστίνης μόλις ανοίξει με ασφάλεια ο ανθρωπιστικός διάδρομος προς τη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης προσέφερε στον Πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα ένα αντίγραφο έργου τέχνης της Βουλής των Ελλήνων του Αλέκου Κοντόπουλου με τίτλο: «Δέηση για την Ειρήνη», ενώ από την πλευρά του ο κ. Yussef Dorkhom του προσέφερε παραδοσιακά παλαιστινιακά δώρα ως ένδειξη σεβασμού και φιλίας. Ο Πρέσβυς της Παλαιστινιακής Αρχής ξεναγήθηκε στην Έκθεση «Αντικρίζοντας την Ελευθερία - Στη Βουλή των Ελλήνων, 2 αιώνες μετά» η οποία περιλαμβάνει τεκμήρια υψηλής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας.

Στην συνάντηση παρέστησαν, ο Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Παλαιστίνης κ. Φίλιππος Φόρτωμας, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Βασίλειος Μπαγιώκος, ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής, Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης, καθώς και η Σύμβουλος της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα κα Fadwa Abushanab.

Πηγή: skai.gr

