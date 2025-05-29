Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες την πρόθεση του πρωθυπουργού για αναθεώρηση του άρθρου του Συντάγματος για την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Πώς κρίνουν τις προτεινόμενες αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Τι λένε για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό πρόγραμμα “SAFE” και την ελληνική θέση για άρση του Casus Belli από τον Ερντογάν.

Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων.

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45.

Πηγή: skai.gr

