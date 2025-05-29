Κανονισμό της «Κερκόπορτας» χαρακτηρίζει τον κοινοτικό μηχανισμό SAFE ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αφήνοντας αιχμές για τους Ευρωπαίους εταίρους και την Άγκυρα.

«Για να υπάρξει η Ευρώπη οφείλει να εδράζεται σε κοινές αρχές και κοινή αντίληψη απειλής για το πρότυπο της ζωής αλλιώς αυτοϋπονομεύεται» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

«Θα πρότεινα να ονομαστεί κανονισμός της κερκόπορτας ο κανονισμός SAFE, εφόσον επιχειρηθεί από ορισμένους εταίρους να εφαρμοστεί με τεχνάσματα ώστε να μην απαιτείται ομοφωνία των μελών της ΕΕ για τη συμφωνία με τρίτες χώρες. Και μάλιστα αν αυτό συμβεί χωρίς να ακυρώσει η τουρκική βουλή το casus belli εναντίον της Ελλάδας παρά την τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού και κατά παράβαση των νομικά ορθών αιτιάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

«Για να υπάρξει η Ευρώπη οφείλει να εδράζεται σε κοινές αρχές και κοινή αντίληψη απειλής για το πρότυπο της ζωής αλλιώς αυτοϋπονομεύεται.

Και τι νόημα έχει ο εσωτερικός ευρωπαϊκός διάλογος σήμερα για τους κινδύνους που η μουσουλμανική αδελφότητα δημιουργεί στην Ευρώπη όταν η ίδια Ευρώπη επιδοτεί όσους με το αξιακό πλαίσιο της μουσουλμανικής αδελφότητας και απειλούν και κατέχουν ευρωπαϊκό χώρο. Θα πρότεινα να ονομαστεί κανονισμός της κερκόπορτας ο κανονισμός SAFE, εφόσον επιχειρηθεί από ορισμένους εταίρους να εφαρμοστεί με τεχνάσματα ώστε να μην απαιτείται ομοφωνία των μελών της ΕΕ για τη συμφωνία με τρίτες χώρες.

Και μάλιστα αν αυτό συμβεί χωρίς να ακυρώσει η τουρκική βουλή το casus belli εναντίον της Ελλάδας παρά την τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού και κατά παράβαση των νομικά ορθών αιτιάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Η Άγκυρα διεκδικεί βελτίωση του μηχανισμού SAFE

Τη βελτίωση των όρων του μηχανισμού SAFE επιδιώκει στο μεταξύ η Τουρκία, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν: «Μεταφέραμε το αίτημά μας να γίνουν ευνοϊκότερες οι συνθήκες για τις αμυντικές μας βιομηχανίες» και πρόσθεταν πώς «η ικανοποίηση της Τουρκίας είναι τεστ ειλικρίνειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αναλυτικότερα, πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ ανέφεραν στο Euronews: «Μετά τη δημοσιοποίηση του εν λόγω μηχανισμού, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες με μέλη και θεσμικά όργανα της ΕΕ, για να μεταφέρουμε το αίτημά μας να γίνουν ευνοϊκότερες οι συνθήκες για τη συμμετοχή συμμάχων του ΝΑΤΟ εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, σε κοινά έργα προμηθειών στο πλαίσιο του SAFE.

Πηγή: skai.gr

