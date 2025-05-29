Τον επόμενο μήνα ή το αργότερο μέχρι τον μεθεπόμενο θα παρουσιαστεί το σχέδιο νόμου που αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν τη νόμιμη μετανάστευση ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης.

Αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου για την παράνομη μετανάστευση που παρουσιάστηκε χθες, τόνισε μεταξύ άλλων ότι καταργείται η δυνατότητα νομιμοποίησης για όποιον εισέρχεται παράνομα στη χώρα.

Ερωτηθείς σχετικά δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει δεχθεί κανένα διοικητικό αίτημα για επιστροφές από τη Γερμανία. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας τηρεί πλήρως τη συμφωνία για τις επιστροφές.

«Αυτό που συζητάμε είναι ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών. Χρησιμοποιούμε την επιρροή της ΕΕ για να πιέσουμε τις χώρες προελεύσεως να δέχονται τις επιστροφές», τόνισε ο κ. Βορίδης.

Για τις εισροές μεταναστών ανέφερε ότι η γενική εικόνα στη χώρα είναι καλύτερη από το 2024, ωστόσο η εικόνα της Κρήτης είναι πολύ αυξημένη. Τόνισε ότι τα στοιχεία δείχνουν μείωση των ροών από τα νησιά του Αιγαίου το πρώτο πεντάμηνο αλλά αύξηση από την Κρήτη.

Συμπλήρωσε ότι τις τρεις τελευταίες ημέρες οι ροές στο νησί είναι μηδενικές, αλλά οι προηγούμενες τρεις ήταν δύσκολες καθώς οι διακινητές επιλέγουν τον νότιο διάδρομο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.