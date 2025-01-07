Με ξεκάθαρο σχέδιο τεσσάρων προτάσεων προσέρχεται η Περιφέρεια Αττικής στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα υπό τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, - μια σύσκεψη που ζητήθηκε από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά και τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ Γιώργο Μαρκόπουλο από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το ζήτημα με την αύξηση των τελών ταφής απορριμμάτων.

Η πρόταση της Περιφέρειας Αττικής εδράζεται στο εξής τετράπτυχο:

Άμεση και σημαντική μείωση και εξορθολογισμός του ύψους του τέλους ταφής στα επίπεδα των υπολοίπων κρατών- μελών της Ε.Ε.

Άμεση νομική διευθέτηση για απεμπλοκή του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας από οποιαδήποτε διαδικασία είσπραξης του οποιουδήποτε τέλους

Άμεση και εντός του επόμενου τριμήνου κατάθεση ολιστικού σχεδίου από την ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την διαχείριση των 1,6 τόνων απορριμμάτων στο Λεκανοπέδιο Αττικής

Διάθεση και κατεύθυνση του 45% των πόρων του Τομέακου Προγράμματος του ΥΠΕΝ για την διαχείριση των απορριμμάτων, στην Περιφέρεια Αττικής - μια δίκαιη αναλογική κατανομή των σχετικών πόρων για την Περιφέρεια στην οποία διαμένει και παράγει απορρίμματα το 45% των κατοίκων της χώρας

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 15:30 στο Υπουργείο Εσωτερικών, και πέραν από τον Υπουργό Θοδωρή Λιβάνιο, τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και Δήμαρχο Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου, θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Μπάμπης Σιάτρας και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, πάντα σε συνεννόηση με την ΠΕΔΑ, προσέρχονται στη σύσκεψη με αυτό το κοινό σχέδιο τεσσάρων σημείων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα που προκαλεί η εφαρμογή του νομοθετημένου μέτρου.

Όπως επισημαίνουν κύκλοι της Περιφέρειας Αττικής, το τέλος ταφής δεν λύνει κανένα πρόβλημα. «Προσερχόμαστε στη σύσκεψη με με ξεκάθαρη και υπεύθυνη στάση, με ξεκάθαρες προτάσεις, για να δώσουμε οριστική λύση στο μείζον θέμα των απορριμμάτων. Πρόκειται για ένα απαράδεκτο και άδικο “χαράτσι” που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους ήδη επιβαρυμένους οικονομικά Δήμους, υποχρεώνοντάς τους να μετακυλήσουν άμεσα το κόστος στους πολίτες και οδηγώντας πολλούς φορείς του πρώτου βαθμού της Αυτοδιοίκησης σε οικονομική ασφυξία, ακόμα και σε χρεωκοπία».

Η Περιφέρεια αναμένει το τελικό σχέδιο του ΥΠΕΝ και δεσμεύεται να παρουσιάσει μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, δηλαδή μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Λεκανοπέδιο, στα πρότυπα των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και διεθνώς.

«Στοχεύουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ουσίας και όχι εντυπώσεων. Ένα σχέδιο ολιστικής διαχείρισης που θα αντιμετωπίζει στο διηνεκές το πρόβλημα με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, στη βάση των αρχών της ισότητας, της ισόρροπης ανάπτυξης και ευημερίας των γειτονιών. Ένα σχέδιο που θα δίνει μόνιμη και οριστική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και ο ρόλος της Περιφέρειας και μπορεί -και θα είναι- είναι καταλυτικός», δηλώνουν συνομιλητές του Περιφερειάρχη Αττικής.

«Αεριοποίηση του τελικού υπολείμματος υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους»

Για το κρίσιμο αυτό θέμα, εξάλλου, ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει ήδη δείξει τις προθέσεις του, επισημαίνοντας την ανάγκη μητροπολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική και σημειώνοντας ότι η ταφή αποτελεί μία πρακτική παντελώς ξεπερασμένη και άκρως αντιπεριβαλλοντική. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Αττικής έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ της αεριοποίησης του τελικού υπολείμματος υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, έτσι ώστε αυτό να αξιοποιείται ενεργειακά. Μία μέθοδος που, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Περιφερειάρχη, έχει «αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα σε μητροπολιτικές Περιφέρειες και πόλεις του εξωτερικού, όπου έχει εφαρμοστεί». Παράλληλα, από την Περιφέρεια Αττικής υπογραμμίζουν την ανάγκη να δοθεί τέλος στο «έκτρωμα» -όπως το χαρακτηρίζουν- της Φυλής, με τον Νίκο Χαρδαλιά να τονίζει ότι «δεν μπορεί η Δυτική Αττική να δέχεται το σύνολο των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου. Είναι μία πρακτική που παραβιάζει ξεκάθαρα την ισόρροπη ανάπτυξη των 66 γειτονιών μας».

Ολοκληρώνεται ο διαχειριστικός έλεγχος στον ΕΔΣΝΑ – «Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν»

Επισημαίνεται ότι η είσπραξη του τέλους ταφής που θεσμοθετήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επιβάλλεται στους Δήμους για τις ποσότητες των αστικών αποβλήτων που θάβονται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) χωρίς επεξεργασία.

«Επί δεκαετίες το πρόβλημα “θαβόταν” κάτω από το χαλί. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά τόσο για αμφιβόλου αποτελεσματικότητα και ποιότητας μελέτες , όσο και για την ανακύκλωση χωρίς να υπάρξουν τα ανάλογα αποτελέσματα», δηλώνουν από την Περιφέρεια, σημειώνοντας με νόημα ότι το επόμενο διάστημα (εντός Ιανουαρίου) ολοκληρώνεται ο διαχειριστικός έλεγχος στον ΕΔΣΝΑ και «τα αποτελέσματα αποστέλλονται στη Δικαιοσύνη, η οποία γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Είναι αυτονόητο πως όπου υπάρχουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν».

Καθώς ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί ως «ενδιάμεσος», αποδίδει δηλαδή το τέλος ταφής απευθείας στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, άξιο μνείας είναι επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα έχουν μαζευτεί στο ταμείο του ΕΟΑΝ πάνω από 240 εκατ. ευρώ, από τα οποία κανείς δεν γνωρίζει τι και αν έχει επιστραφεί στους Δήμους, και αν και ποια έργα έχουν χρηματοδοτηθεί για ανακύκλωση.

Πηγή: skai.gr

