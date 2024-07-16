Με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά, ξεκίνησε τις συναντήσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ο Φρέντης Μπελέρης, λίγο πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του στην ολομέλεια. Η συνάντηση έγινε σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, καθώς ο Μαργαρίτης Σχοινάς ήταν σε άμεση επαφή με τον Φρέντη Μπελέρη σε όλη τη διάρκεια της φυλάκισης του και είχε κρίσιμο ρόλο τόσο με τις δημόσιες παρεμβάσεις του όσο και με παρασκηνιακές επαφές σε ανώτατο επίπεδο.

Οι δυο άνδρες συζήτησαν τις προτεραιότητες του νέου πολιτικού κύκλου και τη σημασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών ως συστατικό στοιχείο της προενταξιακής διαδικασίας για όλες τις υποψήφιες χώρες. «Ευρώπη ίσον ελευθερία» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, μετά τη συνάντηση. Ειδικότερα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε:

«Με ξεχωριστή χαρά και συγκίνηση υποδέχθηκα στο Στρασβούργο τον Φρέντη Μπελέρη λίγο πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του. Συζητήσαμε τις προτεραιότητες του νέου πολιτικού κύκλου και τη σημασία του κράτους δικαίου σε όλες τις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Ευρώπη ίσον ελευθερία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

