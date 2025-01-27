Μαρινάκης: Θα γίνει προ ημερησίας συζήτηση για τα Τέμπη και ο πρωθυπουργός θα είναι παρών

Στα Τέμπη αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σημείωσε ότι θα γίνει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για τα Τέμπη όπως ζήτησε ο κ. Φάμελλος και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι παρών.

«Δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κάποιος τόσο τραγικές ημέρες, όπως εκείνη τη μέρα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Είναι ένα συλλογικό τραύμα και όλοι οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη και κυρίως οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι έχουν πονέσει όσο κανένας άλλος. Ζητούν δικαίωση. Η δικαίωση θα έρθει μέσα από τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και δικαιοσύνη θα απονείμουν μόνο οι δικαστικοί λειτουργοί και το αίτημα αυτό οι πολίτες χθες το εξέφρασαν μέσω των συγκεντρώσεων που πράγματι ήταν πολυπληθείς, ενώ ήταν ένα ηχηρό μήνυμα για δικαιοσύνη» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει αυτό το αίτημα, το οποίο δεν είναι τωρινό. Είναι από την πρώτη στιγμή που συνέβησαν όσα συνέβησαν, εκείνο το μοιραίο βράδυ, εκείνη τη μοιραία νύχτα. Όλοι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαν να ήταν τα δικά μας παιδιά εκεί πέρα. Όσοι έχουμε ταξιδέψει με αυτό το τρένο. Σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν κι εμείς εκεί όταν ήμασταν φοιτητές. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω αυτό το συναίσθημα και σίγουρα κανείς δεν μπορεί να μπει στη θέση των ανθρώπων που έχασαν συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα. Στεκόμαστε με απεριόριστο σεβασμό. Το λέμε ξανά και ξανά: Μπροστά τους σκύβουμε το κεφάλι και σε καμία περίπτωση ποτέ κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί πώς θα ήταν να ήμασταν στη θέση τους» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Οι πολίτες εκφράζουν αυτά τα συναισθήματα, της στενοχώριας, της οργής, της αγανάκτησης και το κυριότερο αίτημα τους, επαναλαμβάνω, είναι δικαιοσύνη. Να είστε σίγουροι λοιπόν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος… Αλίμονο αν υπήρχε, είτε έχει μια κυβερνητική θέση, είτε είναι σε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης που να μη θέλει δικαιοσύνη, αλλά να ξεκαθαρίσουμε: Δικαιοσύνη μόνο από τους δικαστές, δικαιοσύνη μόνο από την ίδια τη Δικαιοσύνη. Ούτε από τηλεοπτικά πάνελ οποιουδήποτε είδους, ούτε από πολιτικούς οποιουδήποτε κόμματος. Η Δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή για τα Τέμπη βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο, στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, η οποία διέπεται από μυστικότητα και αυτό το οποίο οφείλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όπως ορίζει το Σύνταγμά μας, χωρίς καμία παρέμβαση, χωρίς κανένα σχόλιο, χωρίς καμία κρίση. Υποβάλλονται αιτήματα. Οφείλουν οι δικαστές να τα αξιολογήσουν».

