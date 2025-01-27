Συνάντηση Μητσοτάκη - Ιερώνυμου: Τι είπαν μπροστά στις κάμερες

Τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις Πολιτείας - Εκκλησίας, ιδιαιτέρως εκείνων που έχουν κοινωνικό πρόσημο στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών, συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Ιερώνυμος, σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συζήτηση που είχαν μπροστά στις κάμερες ο πρωθυπουργός και ο αρχιεπίσκοπος έκαναν αναφορά στην απώλεια του αρχιεπισκόπου Αλβανίας: «Είναι δύσκολες οι μέρες για την Ορθοδοξία συνολικά. Νομίζω ότι όλους μάς ακούμπησε ιδιαίτερα η απώλεια του αρχιεπισκόπου Αλβανίας. Είχα την τύχη να τον γνωρίζω προσωπικά. Ήταν πράγματι ένας σπουδαίος ιεράρχης κι ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος επιτέλεσε ένα μοναδικό έργο στην Αλβανία, ανασυστήνοντας ουσιαστικά μία κατεστραμμένη Εκκλησία, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα ήταν ένας άνθρωπος του Θεού που νοιαζόταν για τους ανθρώπους. Γι' αυτό και θα έχω την ευκαιρία, θα είμαστε μαζί και στην εξόδιο ακολουθία στα Τίρανα για να τον τιμήσουμε όπως του αρμόζει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ήταν πράγματι ένας άνθρωπος από τους λίγους. Κι εγώ τον γνώρισα και ήμουν μαζί του από τη Γ' Γυμνασίου. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και στο πένθος και στην πίκρα μας, αλλά αυτά είναι τ' ανθρώπινα. Σήμερα ήρθαμε να σας κουράσουμε, να σας χαιρετίσουμε, να σας δούμε από κοντά και να πούμε τα δικά μας, τα δικά σας, της εποχής μας τα πράγματα», σημείωσε, από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανοίξουν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του μακαριστού Αρχιεπίσκοπου Αλβανίας, ενώ ήδη καταγράφεται κινητικότητα.

Ο μητροπολίτης Κορυτσάς Ιωάννης εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος για τη διαδοχή, ενώ εξελέγη από της Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Αλβανίας επόπτης του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Αρχιεπισκόπου.

Στο εσωτερικό, τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτείας και για άλλη μια φορά αναμένεται να συζητηθούν σήμερα, είναι λίγο - πολύ γνωστά. Αφορούν περιουσιακά θέματα, με την Εκκλησία να πιέζει για την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων που σχετίζονται με καθορισμό χρήσεων γης, όπως για παράδειγμα για έκταση στην περιοχή της Βουλιαγμένης ή για την καταβολή αποζημιώσεων για εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί στο δημόσιο για συγκεκριμένους σκοπούς, που δεν υλοποιήθηκαν.

