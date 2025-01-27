Ιατροδικαστές Λάρισας για τα Τέμπη: «Εκτελέσαμε το καθήκον μας αμερόληπτα»

Με αφορμή τις δηλώσεις του συνηγόρου της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού - που ισχυρίστηκε ότι υπήρξε ιατροδικαστική μεθόδευση και μη ορθή ιατροδικαστική διερεύνηση των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών - η δικηγόρος των ιατροδικαστών της ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας Σταυρούλα Γκούμα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας έθεσε στο αρχείο την προκαταρκτική έρευνα που διεξήχθη «ως προς το σκέλος που αφορά στη διάπραξη παράβασης καθήκοντος ή άλλης αξιόποινης πράξης εκ μέρους των ιατροδικαστών που άσκησαν καθήκοντα στο συμβάν».

Ακόμη, η κ. Γκούμα αναφέρει ότι οι δηλώσεις του συνηγόρου της κ. Καρυστιανού έγιναν 6 μήνες μετά την αρχειοθέτηση της έρευνας που έκρινε ότι «οι ιατροδικαστές εκτέλεσαν επαρκώς τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα επιστημονικά πρότυπα και τις θεσμικές διαδικασίες».

Παράλληλα, η δικηγόρος των ιατροδικαστών, αναφέρει ότι ο συνήγορος της κ. Καρυστιανού, πλέον των άλλων, αγνοεί ότι «ακόμη και η ιατροδικαστής που διόρισε ως τεχνικό σύμβουλο η εντολέας του συγκεκριμένου συνηγόρου και παρίστατο κατά την επανεξέταση, ουδέν αιτήθηκε».

Τέλος, η κ. Γκούμα αναφέρει:«Οι ιατροδικαστές από της ανάληψης των καθηκόντων τους δεν έλαβαν ποτέ από οποιοδήποτε Όργανο ή Αρχή καμία σύσταση, παραίνεση ή προτροπή, η δε αναιτιολόγητη, αόριστη και συκοφαντική αμφισβήτηση των διαδικασιών ή η απόδοση προθέσεων υποσκάπτει το κύρος της επιστήμης και της δικαιοσύνης, κατατείνει στην πρόκληση εσφαλμένων εντυπώσεων στο κοινό και επιφέρει συσκότιση και παραπλάνηση».

Αναλυτικά το κείμενο της απάντησης της συνηγόρου των ιατροδικαστών της Λάρισας:

«Στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνετα”» της Ναταλίας Γερμανού που μεταδόθηκε στις 25-01-2025 από τον πανελλήνιας εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό «ALPHA TV» φιλοξενήθηκε ο συνήγορος της κας Μαρίας Καρυστιανού και ισχυρίσθηκε ιατροδικαστική μεθόδευση και μη ορθή ιατροδικαστική διερεύνηση των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.

Επί των ισχυρισμών του, παρατίθενται τα εξής:

Ι.α). Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, υποβλήθηκαν δύο μηνυτήριες αναφορές (η πρώτη υποβλήθηκε στις 29-04-2024 από 165 εγκαλούντες -συγγενείς των θυμάτων και η δεύτερη στις 14-06-2024 από πατέρα επίσης θυμάτων των Τεμπών) για τη διερεύνηση αδικημάτων που καταλογίζονταν σε βάρος υπηρεσιακών παραγόντων που με οποιαδήποτε αρμοδιότητα ενεπλάκησαν στη διερεύνηση των συνθηκών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Και στις δύο αυτές μηνυτήριες αναφορές ζητούνταν, μεταξύ άλλων προσώπων, και η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των Ιατροδικαστών που διενήργησαν τις νεκροψίες-νεκροτομές και συνέταξαν τις ιατροδικαστικές εκθέσεις των 56 εκ των 57 επιβατών που έχασαν την ζωή τους στο δυστύχημα αυτό για σειρά αποδιδόμενων παραλείψεων και παραβάσεων.

Ι. β). Από τη Διευθύνουσα την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, μετά τη συσχέτιση των δύο αυτών μηνυτήριων αναφορών, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που λόγω της σπουδαιότητας και σοβαρότητας ανατέθηκε αυτοπροσώπως σε Εισαγγελέα Εφετών.

Η διερεύνηση, όσον αφορά στους Ιατροδικαστές, αφορούσε εάν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρέλειψαν να προβούν στις δέουσες ενέργειες και εάν παρέλειψαν να αιτηθούν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις με σκοπό την πρόκληση βλάβης των οικείων των αποβιωσάντων σχετικά με τον τoν μηχανισμό θανάτου για τα ακριβή αίτια θανάτου του κάθε θύματος.

Τελικώς ως προς τους Ιατροδικαστές εκδόθηκε από τον διενεργήσαντα την προκαταρκτική εξέταση Εισαγγελέα Εφετών η με αριθμό 137/2024 πράξη, με το εξής επί λέξει διατακτικό “Θέτουμε εν μέρει στο αρχείο την ανωτέρω δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της υπ' αριθ. 709/2024 παραγγελίας της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ως προς το σκέλος που αφορά στη διάπραξη παράβασης καθήκοντος ή άλλης αξιόποινης πράξης εκ μέρους των Ιατροδικαστών που άσκησαν καθήκοντα στο συμβάν”. Ενώ για τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες η διαδικασία εξελίσσεται.

ΙΙ. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις του συνηγόρου της κας Καρυστιανού, που έγιναν έξι μήνες μετά την έκδοση της ανωτέρω πράξης αρχειοθέτησης, αντιτίθενται στα πορίσματα της Δικαιοσύνης που μετά από ενδελεχή έρευνα έκρινε ότι οι ιατροδικαστές εκτέλεσαν επαρκώς τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα επιστημονικά πρότυπα και τις θεσμικές διαδικασίες.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις αγνοούν το πόρισμα της Ελληνικής Δικαιοσύνης όπως και επίσης ότι ακόμη και η ιατροδικαστής που διόρισε ως τεχνικό σύμβουλο η εντολέας του συγκεκριμένου συνηγόρου και παρίστατο κατά την επανεξέταση, ουδέν αιτήθηκε.

Παρά τους αντίθετους αβάσιμους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, οι Ιατροδικαστές της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, εκτέλεσαν τα καθήκοντα τους αμερόληπτα και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τους διεθνώς αναγνωσμένους κανόνες της επιστήμης τους.

Οι Ιατροδικαστές από της ανάληψης των καθηκόντων τους δεν έλαβαν ποτέ από οποιοδήποτε Όργανο ή Αρχή καμία σύσταση, παραίνεση ή προτροπή, η δε αναιτιολόγητη, αόριστη και συκοφαντική αμφισβήτηση των διαδικασιών ή η απόδοση προθέσεων υποσκάπτει το κύρος της επιστήμης και της δικαιοσύνης, κατατείνει στην πρόκληση εσφαλμένων εντυπώσεων στο κοινό και επιφέρει συσκότιση και παραπλάνηση».

