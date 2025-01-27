Την ανάγκη σύστασης του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, μέσω του οποίου θα αποζημιώνονται οι αγρότες που πλήττονται από την κλιματική κρίση, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ.

Όπως υπογράμμισε: «Είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχουμε εργαστεί μεθοδικά μαζί με την Κύπρια ομόλογό μου και με υπουργούς των μεσογειακών χωρών».

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική πρωτοβουλία έχει αναληφθεί σε επίπεδο Med9, των 9 Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών με στόχο να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και να μεταφέρονται εύκολα και γρήγορα οι συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί πόροι προς τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστροφές.

Μέχρι την υιοθέτηση μιας τέτοιας πολιτικής, ο κ. Τσιάρας διαβεβαίωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες, αξιοποιώντας διαθέσιμους οικονομικούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η εθνική δημοσιονομική πολιτική. «Είναι κρίσιμη στιγμή για τον αγροτικό και παραγωγικό κόσμο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Χρειάζεται να οργανώσουμε πολιτικές που θα δημιουργήσουν συνθήκες ανθεκτικότητας, όχι μόνο για την αγροτική οικονομία, αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Είναι αναγκαίο ο πρωτογενής τομέας να παραμείνει πρωταγωνιστής σε βάθος χρόνου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ταυτόχρονα, στάθηκε στη σημασία κρίσιμων θεμάτων που θα απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση. Ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητες βρίσκονται οι ζωονόσοι, η διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στη Δυτική Μεσόγειο και οι ρυθμίσεις για το εμπόριο αγροτικών προϊόντων.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσιάρα:

«Προσερχόμαστε στο Συμβούλιο Υπουργών του Ιανουαρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα εξετάσει πολλά σημαντικά θέματα. Οι ζωονόσοι χαρακτηριστικά πλέον δεν απασχολούν μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Η διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στη Δυτική Μεσόγειο είναι ένα σημαντικό θέμα, όπως επίσης και οι ρυθμίσεις σε σχέση με το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων.

Ωστόσο, το πλέον κρίσιμο θέμα που θα τεθεί σ’ αυτή τη σημερινή συζήτηση και θα τεθεί ρητά από την ελληνική πλευρά είναι η σύσταση ενός ταμείου αλληλοβοήθειας, το οποίο θα μπορεί να αποζημιώνει τον αγροτικό κόσμο για τις μεγάλες καταστροφές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή.

Είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχουμε εργαστεί μέχρι σήμερα με την Κύπρια ομόλογό μου και με τους Ευρωπαίους υπουργούς των μεσογειακών χωρών. Μέχρι τότε μαζί με τους Έλληνες αγρότες θα δώσουμε κάθε δυνατή μάχη και θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να τους στηρίξουμε, είτε αξιοποιώντας τους οικονομικούς πόρους της ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσα από δυνατότητες οι οποίες παρέχονται από τη δημοσιονομική πρακτική της πατρίδας μας.

Είναι πραγματικά σημαντικό σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τον αγροτικό και τον παραγωγικό κόσμο της Ελλάδας και της Ευρώπης να οργανωθούν πολιτικές, οι οποίες θα δημιουργήσουν συνθήκες ανθεκτικότητας. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο όχι μόνο για την ίδια την αγροτική οικονομία, αλλά κυρίως για την κοινωνική συνοχή, για το σύνολο και την προσδοκία κάθε κοινωνίας στην Ευρώπη, προκειμένου να μπορέσουμε σε ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου ο πρωτογενής τομέας να παραμείνει και να είναι πρωταγωνιστής».

