Φάμελλος στον ΣΚΑΪ 100,3 για Τέμπη: Να αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται

Στην τραγωδία των Τεμπών, το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Παύλο Τσίμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αρχικά, ο κ. Φάμελλος ανέφερε για τις χτεσινές διαδηλώσεις για τα Τέμπη: «Αυτό που είδαμε και ζήσαμε χθες και εγώ προσωπικά που ήμουν στο Σύνταγμα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα και σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού, είχε πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά. Υπάρχει τέτοια τεράστια συμμετοχή και ταυτόχρονα τόσο ηχηρό μήνυμα. Οι πολίτες δήλωσαν μια αγωνία και μια αγανάκτηση, θα έλεγα, για την έλλειψη δικαιοσύνης και διαφάνειας στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο όταν διατυπώνεται ως κοινωνική αντιπολίτευση, γιατί ήταν αντιπολίτευση, ξεκάθαρα… οι ευθύνες του κ. Μητσοτάκη είναι καταγραμμένες στο θέμα. Πρέπει να σας πω ότι έχει και εμπεδωθεί στην ελληνική κοινωνία η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη για την συγκάλυψη η οποία επιχειρείται μετά το έγκλημα των Τεμπών. Εδώ υπάρχει και κοινωνική αντίδραση. Οι διαδηλώσεις διατύπωσαν ένα αίτημα δικαιοσύνης, διαφάνειας και υπάρχει η καταγγελία της συγκάλυψης».

Και συνέχισε λέγοντας πως: «Αυτό που εμείς λοιπόν επιλέξαμε είναι να συζητήσουμε με τους αρχηγούς, με τα προοδευτικά κόμματα και τις ηγεσίες τους προφανώς, έτσι ώστε να πάρουμε μια πρωτοβουλία όλοι μαζί, που μπορεί να είναι μια συζήτηση προ ημερησίας, μπορεί να είναι και μια κοινή στάση σε πολλά ζητήματα κι αναφέρομαι πάντα στο θέμα δικαιοσύνης και διαφάνειας και σε συνάρτηση με το έγκλημα των Τεμπών, δεν θα παραχαράξουμε ή θα παρερμηνεύουμε την εντολή των πολιτών χθες».

«Έχω ήδη δηλώσει ότι πρέπει η κυβέρνηση να μας απαντήσει ποια είναι η θέση της για προανακριτική για το θέμα του μπαζώματος γιατί υπάρχουν σοβαρότατα στοιχεία. Περιμένουμε να έρθει όλος ο φάκελος που πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα της έρευνας με όλες τις πραγματογνωμοσύνες για να μην γίνεται μία συζήτηση επιμέρους, θέλω να είναι θεσμική και σοβαρή η συζήτηση. Αυτό απαιτεί η δικαιοσύνη και η διαφάνεια και να αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται, γιατί κι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση για τις ευθύνες υπουργών σίγουρα στη μονταζιέρα και στο μπάζωμα. Αλλά όσον αφορά τις ευθύνες για το έγκλημα αυτό καθαυτό, θέλω να σας προσθέσω μία νέα πληροφορία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ήδη ερώτημα στην κυβέρνηση ως απάντηση για την παραβίαση πλέον της Ελλάδας σημαντικών ευρωπαϊκών κανόνων, δεν έχουμε συμμορφωθεί ως Ελλάδα σε δύο οδηγίες και πέντε κανονισμούς που αφορούν τη διαχείριση ασφάλειας, την ανεξαρτησία διερεύνησης ατυχημάτων την κατάρτιση προσωπικού και τις διαδικασίες παραβίασης κινδύνων», τόνισε ενώ πρόσθεσε πως:

«Η εμπλοκή των πολιτικών προσώπων απαιτεί εμπλοκή της Βουλής. Έχουν έρθει στη Βουλή μηνύσεις και δικογραφίες οι οποίες για το ζήτημα αυτό συγγενών ή άλλων καταγγελλόντων, που επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα δεν έχουν όλα τα στοιχεία ώστε να είναι δομημένη και ασφαλής η διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που εμείς δεν θέλουμε να αποτελέσουν ξανά μια διαδικασία μνήστευσης αθώωσης που έγινε με την σύμβαση 717 με πολιτικούς όρους. Ο κύριος Καραμανλής έπρεπε να εξετάζεται για την 717 και τον κάλυψε η κυβερνητική πλειοψηφία κι ήταν λάθος».

Ο κ. Φάμελλος τόνισε επίσης πως: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει συμμέτοχος σε αυτήν την κατρακυλά. Αντιθέτως, παίρνουμε μια σοβαρή πρωτοβουλία, που αντιστοιχεί σε αυτό που η κοινωνία έθεσε χθες, δεν υπήρξε λοιπόν κομματικός δάκτυλος, μεροληψία, υστεροβουλία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι συνταρακτικό αυτό που έγινε χθες στην Ελλάδα. Παράλληλα πρέπει να πω ότι είναι και τραγικό ότι η κρατική τηλεόραση επέλεξε να το θάψει. Θεωρώ ότι ζούμε περίεργες εποχές. Πρέπει τουλάχιστον η προοδευτική αντιπολίτευση να είναι αντίστοιχη των απαιτήσεων της κοινωνίας και της νεολαίας της χώρας μας που θέλει οξυγόνο, πήραμε αυτήν την πρωτοβουλία, νομίζω ότι ήταν ένα καλό κλίμα χθες το βράδυ επικοινωνίας, ήδη υπάρχουν ανακοινώσεις. Είναι πιο σημαντικό να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει και η αίσθηση δικαιοσύνης και διαφάνειας στην Ελλάδα, θεωρώ ότι ήταν μια προοδευτική πρωτοβουλία να το πετύχει αυτό η αντιπολίτευση προς όφελος της κοινωνίας».

Για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε: «…Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να απομονωθεί σε μια κομματική υποψηφιότητα και έμεινε μόνο η ΝΔ στη ψηφοφορία για τον κ. Τασούλα, εμείς επιλέξαμε μια υπερκομματική υποψηφιότητα της κ. Κατσέλη».

Πηγή: skai.gr

