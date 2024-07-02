Έχουμε ξεκινήσει πολλές παρεμβάσεις προγραμματίζονται πολλές περισσότερες... Εκπροσωπούμε μια κυβέρνηση με πολύ ισχυρή εντολή που έλαβε πριν ένα χρόνο, και θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας, με πρόγραμμα που θα δώσει ανάσες στους πολίτες, και αυτό ενδιαφέρει και τον κόσμο, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Παύλος Μαρινάκης στον απόηχο των παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την πάγια θέση της κυβέρνησης, ότι δεν σχολιάζει δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών. Πρόσθεσε πάντως ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να συγκρίνουμε «μήλα με πορτοκάλια», εκλογές με ευρωεκλογές.



Αναγνώρισε ότι υπήρξε σημαντική απόκλιση από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, αλλά 14 μονάδες διαφορά (από τον ΣΥΡΙΖΑ).



Ο κ. Μαρινάκης, επανέλαβε ότι στις ευρωεκλογές ελήφθησαν σημαντικά μηνύματα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Οι πολίτες μάς είπαν να τρέξουμε πιο γρήγορα και να αλλάξουμε μέρος της πολιτικής μας.



Η λελογισμένη στρατηγική της διεύρυνσης που ακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μονόδρομος, πάντοτε με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες της ΝΔ, την επιδοκιμάζουν οι πολίτες, αποδίδει, λύνονται προβλήματα, παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν ακόμα, με τα οποία η κυβέρνηση έχει καταπιαστεί και μετεκλογικά για να επιφέρει βελτιώσεις σε τομείς όπως η δημόσια τάξη, η δημόσια υγεία η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών.



Για τις αντιδράσεις στη ΝΔ κατά κυβερνητικών στελεχών που προήρθαν από άλλους χώρους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι πολλά εξ αυτών, όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιδοκιμάστηκαν εκλογικά από τους πολίτες.



Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ΝΔ προέρχονται από το κόμμα, όπως εγώ, υπενθύμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Υπενθύμισε ακόμα ότι 15 εξωκοινοβουλευτικά στελέχη έχουν αποχωρήσει από την κυβέρνηση στα πέντε χρόνια της κυβέρνησης, όπως αποχώρησαν και κοινοβουλευτικά, καθώς όλοι αξιολογούνται με βάση το αποτέλεσμα. Την κοινωνία ενδιαφέρει να τηρούνται τα υπεσχημένα, παρατήρησε.



Η κυβέρνηση ασκεί υπεύθυνη εξωτερική πολιτική. Προασπίζουμε τα εθνικά συμφέροντα, χωρίς όμως κορώνες και λαϊκισμό ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι Έλληνες πρωθυπουργοί υπηρετούν το εθνικό συμφέρον, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε υπογράμμισε. Η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πιο ισχυρή σε διπλωματικό επίπεδο και στην άμυνα επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.