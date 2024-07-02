Την κοινή εμφάνιση χθες του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Κοττάκη στο Πολεμικό Μουσείο και την σκληρή κριτική που έκανε ο κος Σαμαράς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη, καλεσμένη στο «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Όπως είπε, από την χθεσινή εκδήλωση της έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα, όπως : «οι παρουσίες, όπως η κυρία Θάνου που χειροκροτούσε με ενθουσιασμό τον κύριο Σαμαρά» εξήγησε.

Σχετικά με τις ομιλίες των δύο πρώην αρχηγών της ΝΔ, η κα Μπακογιάννη σχολίασε:

«Ήταν δύο τελείως διαφορετικοί λόγοι – ο Καραμανλής έκανε μια ανάλυση για την Ευρώπη και τα εθνικά θέματα, πράγματα για τα οποία συμφωνούμε όλοι.

Ο κος Σαμαράς κατέθεσε την προσωπική του πικρία , το ότι δεν τον παίζουνε, αυτό ήταν το μήνυμα που κατάλαβα εγώ από την ομιλία του»

Στο ερώτημα «γιατί τώρα», στον 5ο χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ, η κα Μπακογιάννη εκτίμησε:

«Θα ήθελε ενδεχομένως να κάνει την κριτική του μετά το 41% στις εθνικές εκλογές, αλλά τότε δεν μπορούσε να την κάνει. Τώρα (μετά τις ευρωεκλογές και το απογοητευτικό αποτέλεσμα για την ΝΔ)- αναμφισβήτητα επειδή το πολιτικό σύστημα χτυπήθηκε στις ευρωεκλογές και υπάρχει μεγάλη αναταραχή στα άλλα δύο κόμματα – θεωρεί ότι είναι το μομέντουμ στο οποίο μπορεί να προχωρήσει και εκείνος στην κατάθεση των δικών του απόψεων. Με γεια του με χαρά του, δεν πειράζει» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι – από προβλήματα της καθημερινότητας μέχρι καθυστέρηση στον νόμο για τον αιγιαλό – για τους οποίους πολύ άνθρωποι είναι πικραμένοι. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει φύγει από τις αρχές και τις αξίες της – όπως ο φιλελευθερισμός και η κοινωνική ευαισθησία» δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη σε ερώτηση για το αν η Νέα Δημοκρατία ακούει τις πιο «δεξιές αγωνίες» της κοινωνίας και των ψηφοφόρων του κόμματος.

Για την «αποκαρδιωτική εικόνα» και τις «προσβολές» που δέχεται η χώρα στα εθνικά θέματα, όπως είπε χθες στην ομιλία του ο Αντώνης Σαμαράς, η βουλευτή της ΝΔ σχολίασε:

«Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, οι σταθερές της Ευρώπης – της ευημερίας και της ειρήνης - δεν είναι πλέον σταθερές και απειλούνται από την Ουκρανία και τη Μέσης Ανατολή. Η Ευρώπη η ίδια βρίσκεται σε περιδίνηση και για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την Ευρώπη».

Για τη Βόρεια Μακεδονία και την κριτική του Αντώνη Σαμαρά , η Ντόρα Μπακογιάννη είπε:

«Επί πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Εξωτερικών τότε Ευάγγελος Βενιζέλος – εξ ονόματος της κυβέρνησης Σαμαρά - μίλησε στον ΟΗΕ και είπε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του γεωγραφικού προσδιορισμού, Erga omnes, όπως ακριβώς είναι η πάγια θέση της Ελλάδας, από την ημέρα που εμείς κάναμε το Βουκουρέστι. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, αυτή είναι μία πραγματικότητα και δεν αλλάζει. Ας έλεγε στον κύριο Βενιζέλο "εγώ είμαι πρωθυπουργός της χώρας, εγώ δεν δέχομαι σύνθετη ονομασία και πρόσεχε μην το πεις"».

Για την Συμφωνία των Πρεσπών, η βουλευτής της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι «δεν αλλάζουν οι διεθνείς συμφωνίες».

«Τα Σκόπια σήμερα βρίσκονται σε δύσκολη θέση γιατί δεν έχουν απέναντι τους μόνο την Ελλάδα αλλά όλη τη διεθνή κοινότητα».



