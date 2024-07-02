Μητσοτάκης–Ρετσεάν : Η Ελλάδα στηρίζει την ενταξιακή προοπτική της Μολδαβίας

Την ικανοποίηση του για την πραγματοποίηση της πρώτης Διακυβερνητικής Διάσκεψης της Μολδαβίας με την ΕΕ πριν από λίγες ημέρες στο Λουξεμβούργο, μέσω της οποίας ανοίγει και επισήμως ο δρόμος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Μολδαβίας εξέφρασε στον πρωθυπουργό της Μολδαβίας Ντορίν Ρετσεάν, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον οποίο συναντήθηκε νωρίτερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στήριξε και στηρίζει την ενταξιακή προοπτική της Μολδαβίας, καθώς και πως είναι έτοιμη να συνδράμει με τεχνική βοήθεια στην ενταξιακή διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε, επίσης, η διμερής συνεργασία με έμφαση στις μεταφορές και την ενέργεια, καθώς η Ελλάδα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Μολδαβίας μέσω της προμήθειας φυσικού αερίου. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν, ακόμα, τη σημασία της διεύρυνσης του «Κάθετου Διαδρόμου» με την προσχώρηση της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Σλοβακίας. Επίσης, στο πλαίσιο της συνάντησης υπογράφηκε Μνημόνιο αμοιβαίας αναγνώρισης αδειών οδήγησης.

Οι δύο πρωθυπουργοί είπαν χαρακτηριστικά κατά την έναρξη της συνάντησης τους:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι που σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Παρακαλώ να μεταφέρετε τους θερμούς χαιρετισμούς μου στην κυρία Πρόεδρο. Είχα την ευκαιρία να τη συναντήσω στην Ελβετία και να επαναλάβω τη σημασία που αποδίδουμε στην ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει στην αρχή αυτής της μακράς αλλά γόνιμης και επωφελούς διαδικασίας προς την ένταξή σας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι στεκόμαστε στο πλευρό της χώρας σας, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μπορείτε πάντα να υπολογίζετε στην υποστήριξη της Ελλάδας.

Ντορίν Ρετσεάν: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. πρωθυπουργέ. Σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς της Προέδρου Σάντου. Προσβλέπουμε και οι δύο να σας φιλοξενήσουμε στο Κισινάου, κάποια στιγμή τον Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για τη σημαντική στήριξη που έχει προσφέρει η Ελλάδα στη Μολδαβία κατά την πορεία ένταξης στην ΕΕ. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι ένα απλό πρόβλημα για να λυθεί, ιδιαίτερα τώρα, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αλλά πιστεύουμε ακράδαντα, όπως καταλαβαίνω πιστεύει και η Ελλάδα, ότι μια μεγαλύτερη Ευρώπη σημαίνει μια ισχυρότερη, ειρηνική και πιο ευημερούσα Ευρώπη.

Με χαροποιεί ιδιαίτερα που και οι δύο χώρες μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Πιστεύω ότι η Μολδαβία και η Ελλάδα έχουν πολλά κοινά, ακόμα και ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία. Αυτό μας φέρνει ακόμα πιο κοντά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσωπική σας συνεισφορά στο να φέρετε τους Έλληνες και τους Μολδαβούς πιο κοντά, με το άνοιγμα…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανοίξαμε την πρεσβεία μας στο Κισινάου.

Ντορίν Ρετσεάν: Το άλλο ζήτημα που ήθελα να αναφέρω είναι η νέα πρεσβεία στο Κισινάου. Σας ευχαριστώ πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Και σας ευχαριστώ και πάλι που διαδραματίζετε σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Μολδαβίας. Το 25% του φυσικού αερίου που κατανάλωσε η Μολδαβία πέρυσι το προμηθεύτηκε από την Ελλάδα. Τον περασμένο Απρίλιο πραγματοποιήσαμε την πρώτη αγορά από τον τερματικό σταθμό επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Ελλάδα. Πρόκειται για μια σπουδαία αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.