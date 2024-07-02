Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τρεις εβδομάδες μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που κατέστη κατώτερο των προσδοκιών για την κυβερνώσα ΝΔ, αλλά και εξέπεμψε πολλαπλά μηνύματα στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής βγήκαν “μπροστά” και “ταρακούνησαν” την πολιτική σκηνή, εκπέμποντας τα δικά τους μηνύματα όπως τα εξέλαβαν, τα ερμήνευσαν και τα επικοινώνησαν από κοινού, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Κοττάκη, χθες, στο Πολεμικό Μουσείο.

Η κοινή τους παρουσία και μόνο, έδωσε ακόμη πιο εμβληματικό χαρακτήρα στις τοποθετήσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών της ΝΔ, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιήσαν άλλους τόνους και διαφορετική φρασεολογία, ωστόσο αδιαμφισβήτητα είχαν κοινή ιδεολογική ρίζα και κοινό στόχο: τον προβληματισμό, την εγρήγορση και την αλλαγή πολιτικής, μετά τα μηνύματα που έστειλαν με σαφήνεια οι πολίτες κατά τις πρόσφατες ευρωεκλογές, και όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις τους, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν θεωρούν ότι ελήφθησαν από την κυβέρνηση. Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως επέλεξε συνειδητά να μην ανοίξει μέτωπο με τους δύο πρώην “ενοίκους” του, διαρρέοντας λακωνικά μέσω κυβερνητικών πηγών πως “Δεν σχολιάζουμε δηλώσεις και ομιλίες πρώην πρωθυπουργών”.

Κριτική εφ' όλης της ύλης – Τι αμφισβήτησε ο Α. Σαμαράς

Η κοινή παρουσία Σαμαρά – Καραμανλή απέκτησε ακόμη πιο έντονο σημειολογικό περιεχόμενο, δεδομένου ότι συνέβη μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και τη δημόσια κριτική αρκετών γαλάζιων βουλευτών για κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης. Κλίμα και κριτική που αποτυπώθηκε και κατά τις ομιλίες- παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών ασκώντας κριτική σε καίριες κυβερνητικές επιλογές από τα εθνικά θέματα, μέχρι την οικονομία και την ακρίβεια αλλά και για κοινωνικά ζητήματα, όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, κάνοντας λόγο και οι δύο για αλαζονεία. “Εάν άκουσε την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω ποιους ακούει αλλά ας καταλάβει ότι κάνει λάθος να επιμένει στο λάθος !” τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς αναφερόμενος στον πρωθυπουργός και το γάμο των ομοφύλων. Ο πρώην πρωθυπουργός όμως μίλησε ευθέως για αλαζονεία, υπενθυμίζοντας προς όσους ήταν ή όχι παρόντες στην εκδήλωση, πως “ Κριτής όλων μας είναι ο ελληνικός λαός. Κι έκρινε. Το ζήτημα είναι ότι δεν έδινε κανείς σημασία από την κυβέρνηση! Για όλα τα θέματα. Ούτε τα όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής κυρίως για τα εθνικά μας θέματα. Ούτε εμένα. (...) Αφού λοιπόν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει έτσι ακόμη και τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρό της, γιατί να μην σας θεωρήσει ο κόσμος αλαζόνες κύριοι;” δειρωτήθηκε ο κ. Σαμαράς.

Μίλησε όμως και για ιδεολογική απόκλιση και μετάλλαξη ο πρώην πρωθυπουργός .“Τα κόμματα, εδράζονται σε ιδέες, αρχές και αξίες. Η κεντρο-δεξιά παράταξη, για παράδειγμα, πιστεύει στον Φιλελευθερισμό. Οι ιδέες των κομμάτων είναι εκ φύσεως περιχαρακωμένες.(...)

Η Νέα Δημοκρατία είχε πάντοτε πόρτες ανοιχτές αλλά όχι πόρτες ιδεολογικά αφύλακτες. Είναι άλλο πράγμα η διεύρυνση και άλλο η μετάλλαξη” είπε και πρόσθεσε “Πως και γιατί δημιουργήθηκε “η μικρότερη και πιο φοβική” Νέα Δημοκρατία όλων των εποχών, σε αυτές τις εκλογές; Μήπως ο ιστορικά μικρότερος αριθμός ψήφων δείχνει ότι το δέντρο, πράγματι, ούτε ψηλώνει, ούτε απλώνεται, ακριβώς διότι αποκόπηκε από τις ρίζες του;”

Ο Αντώνης Σαμαράς αμφισβήτησε και την αποτελεσματικότητας του παρόντος μοντέλου διακυβέρνησης της ΝΔ το οποίο περιέγραψε ως πολυπληθές και με μεγάλη εξωκοινοβουλευτική παρουσία διερωτώμενος πως αν ήταν επιτυχημένο γιατί αποδοκιμάστηκε στις εκλογές. “Εάν ναι (ήταν επιτυχημένο), γιατί λοιπόν αυτή η πολιτική μας εκδοχή αποδοκιμάστηκε από την κοινωνία; Και μάλιστα δίχως πολιτικό αντίπαλο, δίχως Τρόϊκα κι επιτήρηση, και σε συνθήκες πρωτοφανούς επικοινωνιακής παντοδυναμίας.

Ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε την κεντρο-δεξιά να τον κυβερνήσει, κι όχι τους ..πολιτικούς “γιατρούς χωρίς σύνορα”. Κι η Ελλάδα απαιτεί πρωτοβουλίες πολιτικής ανασύνταξης κι όχι πολιτικής αποδυνάμωσης. (...)Η επιστροφή στην πολιτική λοιπόν είναι μονόδρομος. Είναι στο χέρι του πρωθυπουργού, είναι ευθύνη του. Όπως και δική μου ευθύνη να το επισημαίνω. Ο καθένας οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του” παρατήρησε.

Η κριτική του πρώην πρωθυπουργού εξαπλώθηκε σε όλο το φάσμα της κυβερνητικής πολιτικής με εκτενή και εμφατική αναφορά στα εθνικά θέματα για τα οποία όπως είπε “Η εικόνα της χώρας μας είναι αποκαρδιωτική. Τρώμε την μια προσβολή, την μια ταπείνωση, μετά την άλλη! Από τους Σκοπιανούς, τους Αλβανούς και, φυσικά, τους ...”φίλους” μας τους Τούρκους. Είναι αδιανόητα όσα συμβαίνουν”. Κάλεσε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη “να αποφασίσει, άμεσα, την αλλαγή της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής. Να επιστρέψει στις ιστορικές παρακαταθήκες της Παράταξης. Να ασκήσει βέτο στην Αλβανία. Να προετοιμάσει, μέσω δημιουργίας μιας ισχυρής νομικής και πολιτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, την απεμπλοκή από την εθνικά επικίνδυνη Συμφωνία των Πρεσπών. Να ασκήσει, όπως και η Βουλγαρία, βέτο σε κάθε βήμα των Σκοπίων, τον αλυτρωτισμό των οποίων οφείλουμε να καταγγείλουμε εδώ και τώρα, παντού. Να αναθεωρήσει πλήρως την ...”Φιλία” με την Τουρκία, καθιστώντας σαφές στην πράξη ότι δεν εκβιαζόμαστε, δεν απειλούμαστε και δεν φοβόμαστε. Υπάρχουν όρια!”

Ο κ. Σαμαράς άσκησε αυστηρή κριτική και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ζητώντας περισσότερους ελέγχους και μέτρα ουσίας, υποστηρίζοντας ότι και γι' αυτά τα ζητήματα η κυβέρνηση δεν αποκωδικοποίησε σωστά τα μηνύματα των ψηφοφόρων. “Ο έλεγχος όμως των καρτέλ επιβάλλεται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ταλανίζει τους πολίτες. Ακρίβεια παντού, στην στέγαση, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στην εκπαίδευση, στο νοικοκυριό συνολικά. Οι φιλελεύθερες παρεμβάσεις δεν γίνονται με τις “μάχες του τελάρου”, “τα καλάθια”, τα “κουπόνια” , τα παρακάλια και την οριζόντια φορολόγηση . Γίνονται μόνο με σκληρή δουλειά, ουσιαστικό διάλογο για τις αιτίες με τους κατ’ εξοχήν ειδικούς της αγοράς. Και με μέτρα ουσίας. Όπως η μείωση του ΦΠΑ, που θυμίζω έγινε επί κυβερνήσεως 2012-2014, κόντρα στις απαιτήσεις της Τρόϊκα. Και πέτυχε. Το μήνυμα των πολιτών στις πρόσφατες ευρωεκλογές δεν ήταν να ...συνεχιστεί η ασκούμενη πολιτική τρέχοντας ακόμα πιο γρήγορα! Ηταν το ακριβώς αντίθετο, να αλλάξει άμεσα.” τόνισε.

Ευθείες βολές από τον Κ. Καραμανλή

Ευθείες βολές προς την Κυβέρνηση για νοσηρή, επικίνδυνη αυταρέσκεια και αλαζονεία εξαπέλυσε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από κυβερνητικές επιλογές και ερμηνείες με τις οποίες όπως εκτίμησε διαφωνεί η πλειοψηφίά των πολιτών. Ως απόδειξη των λεγομένων του, προχώρησε στην δική του αποκωδικοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος των πρόσφατων ευρωεκλογών το οποίο επιεχειρήθηκε όπως είπε να υποβαθμιστεί, όπως και το μήνυμα που αυτές εξέπεμψαν στις εκάστοτες εξουσίες και στον πολιτικό κόσμο. “Δεν διστάζουν με δημόσιες αναφορές να μετέρχονται με μεγάλη ευκολία περιφρονητικών και απαξιωτικών χαρακτηρισμών για τους διαμαρτυρόμενους πολίτες. Αίφνης η Ευρώπη γέμισε από λαϊκιστές, ακροδεξιούς, φιλοφασίζοντες και θρησκόληπτους. Από καθυστερημένους που δεν μπορούν να συλλάβουν τις σύγχρονες τάσεις και προτεραιότητες της πολυπολιτισμικότητας, του άκρατου δικαιωματισμού, της παντοκρατορίας των αγορών κι ενός αδιαφανούς τραπεζικού συστήματος, του σταδιακού εξοβελισμού του έθνους – κράτους.

Όλα αυτά όμως είναι δείγματα νοσηρής και επικίνδυνης νοοτροπίας. Η αυταρέσκεια και η αλαζονεία, ο δύσκολα συγκαλυπτόμενος ελιτισμός δεν φανερώνουν μόνο ρηχότητα και επιπολαιότητα. Φανερώνουν στην ουσία υπεροψία για την άλλη άποψη, δογματικές αγκυλώσεις, περιφρόνηση για τους πολλούς, τις αγωνίες, τα προβλήματα, τις προσδοκίες τους. Έτσι όμως όχι απλώς δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, αντιθέτως επιδεινώνεται και μάλιστα ραγδαία με κίνδυνο κάποια στιγμή, όχι στο μακρινό απώτερο μέλλον, να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. (...) Αν δεν καταλαβαίνεις γιατί δυσανασχετούν και διαμαρτύρονται οι πολλοί, αν επιμένεις, κόντρα σε όλες τις ενδείξεις, ότι εσύ έχεις δίκιο και οι πολλοί άδικο, αν πιστεύεις ότι ξέρεις πάντα καλύτερα από αυτούς και η μόνη παραδοχή που κάνεις είναι ότι θα έπρεπε απλώς να το επικοινωνήσεις καλύτερα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι εκείνοι έχουν δίκιο κι εσύ άδικο. Αν ούτε αυτό καταλαβαίνεις τα πράγματα είναι απείρως χειρότερα!” παρατήρησε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Κώστας Καραμανλής έθεσε όμως και τις δικές του κόκκινες γραμμές για τα εθνικά ζητήματα μιλώντας για ευθείες απειλές της Τουρκίας σε Ελλάδα και Κύπρο. “Οι ηγεμονικές βλέψεις της Τουρκίας, η συστηματική επιχείρηση εκ μέρους της διεύρυνσης της ατζέντας, η ευθεία αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας είναι δεδομένες και απροκάλυπτες. Μόνο εθελοτυφλούντες μπορούν να το αμφισβητούν. Η όποια συγκυριακή ύφεση στην ρητορική και τις έμπρακτες προκλήσεις, υπαγορευόμενη από πρόσκαιρες σκοπιμότητες, δεν πρέπει να συσκοτίζουν την αλήθεια.” παρατήρησε ο πρώην πρωθυπουργός κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Εκτίμησε ότι καμμιά Ελληνική Κυβέρνηση δεν θα ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει σε μείζονα εθνικά θέματα και να αποδεχθεί ρυθμίσεις σε βάρος των εθνικών συμφερόντων και εξήγησε:

“Πρώτον, διότι αποκλείω την πιθανότητα να το επιθυμεί. Αλλά επιπρόσθετα δεν θα μπορούσε, διότι θα βρισκόταν αντιμέτωπη με την ομόθυμη και σθεναρή αντίδραση των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι λοιπόν αδύνατη και αδιανόητη η σύναψη συνυποσχετικού που θα κρύβει τεχνηέντως και εκ του πονηρού, υπό το πρόσχημα της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, την εκχώρηση με ασαφείς και διπλωματικά ευρηματικές διατυπώσεις, δικαιώματος στο ΔΔ να αποφανθεί περί του εύρους των χωρικών υδάτων ή ακόμα και της εδαφικής κυριαρχίας νήσων και βραχονησίδων. Είμαι κατηγορηματικός σε αυτό”.

Σκληρή κριτική άσκησε ο κ. Καραμανλής και για τους χειρισμούς της ΕΕ σε ουκρανικό και Μεσανατολικό, αλλά και για την στάση της ΕΕ συνολικά απέναντι στους λαούς της, ειδικά και μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, εκτιμώντας ότι τόσο οι ευρωκάλπη όσο και τα αποτελέσματα των εκλογών στην Γαλλία ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι η Ευρώπη στην οποία πιστέψαμε διολισθαίνει σε βαθιά κρίση. “ Τα σημάδια της, ορατά από καιρό, έγιναν εμφανή και αυταπόδεικτα” είπε ο πρώην πρωθυπουργός αναφέροντας μεταξύ άλλων τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, την ανεξέλεγκτη μετανάστευση δυναμιτίζει την κοινωνική ειρήνη και ομαλότητα, την άκριτη υιοθέτηση επιλογών που θίγουν ταυτοτικά ζητήματα.

Παρουσίες απ' όλο το πολιτικό φάσμα

Στην εκδήλωση ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού παρέστη ο κυβερνητικός εκπρόωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης ενώ το παρών έδωσαν πολλοί βουλευτές και στελέχη της ΝΔ αλλά και πολιτικά στελέχη από σχεδόν όλο το πολιτικό φάσμα - από τον κ. Σ. Κεδίκογλου του ΣΥΡΙΖΑ ως στελέχη της Ελληνικής Λύσης , της Νίκης, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος εκπροσωπεί το Μέγαρο Μαξίμου. Μεταξύ άλλων, το παρών δίνουν ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, Δημήτρης Σταμάτης, ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, Ανδρέας Κουτσούμπας, πρώην βουλευτής της ΝΔ και κουμπάρος του Κώστα καραμανλή, Ακης Γεροντόπουλος, Βασίλης Μιχαλολιάκος, Λευτέρης Οικονόμου, Λευτέρης Ζαγορίτης, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, o Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αλλά και ο παλαίμαχος ηθοποιός Κώστας Πρέκας. Εκεί ήταν, επίσης, ο Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, ή Ελίζα Βοζενμπεργκ, ο Χρήστος Μπουκώρος, ο Γιώργος Πατούλης, ο Μάριος Σαλμάς, ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Στέλιος Πέτσας, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Γιάννης Οικονόμου, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Βασίλης Υψηλάντης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ακόμα, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, ο Θάνος Πλεύρης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Στράτος Σιμόπουλος, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ντόρα Μπακογιάννη. Στην εκδήλωση παρέστη και ο Χάρης Κονιδάρης, εκπρόσωπος Τύπου του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Πηγή: skai.gr

