Μαρινάκης: Σήμερα η ανακοίνωση των νέων γενικών γραμματέων

Μετά το μεσημέρι θα γίνει η ανακοίνωση των νέων γενικών γραμματέων, ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός έχει πει ότι έχουν παρέλθει οι εποχές που σε θέσεις γενικών γραμματέων έμπαιναν υποψήφιοι βουλευτές, δηλαδή πολιτευτές που δεν εξελέγησαν. Αυτό είναι δεδομένο και μετά από 5 χρόνια το έχουμε δει. Με τα όσα γνωρίζω και στη σημερινή ανακοίνωση θα επιβεβαιωθεί αυτό που έχει πει ο πρωθυπουργός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένας υποψήφιος βουλευτής είναι a priori ακατάλληλος για να αξιοποιηθεί σε κάποια θέση».

Σχολιάζοντας ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανου Κασσελάκη για την υπόθεση με την Κάσο, ο κ. Μαρινάκης αφού είπε ότι στις αιτιάσεις αυτές έχει απαντήσει το πρωί ο υπουργός Εξωτερικών με σαφήνεια, ανέφερε ότι την πρόσφατη ανάρτηση είτε μπορούμε να την αποδώσουμε σε ελλιπή ενημέρωση και προχειρότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει φανεί και σε άλλα ζητήματα, είτε είναι κάτι πολύ επικίνδυνο.

Αναφέρθηκε στη δήλωση του κ. Γεραπετρίτη ότι «υπάρχει σαφής παραπληροφόρηση για την Κάσο. Υπήρξε προγραμματισμός ιταλικού πλοίου, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε απολύτως, δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση, διεξήγαγε την έρευνα του σε θαλάσσια ΑΟΖ της Ελλάδας, ουδέποτε ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία, ούτε υπήρξε αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας».

Επίσης, είπε ότι η αναπαραγωγή αυτής της προπαγάνδας και της λογικής παραπληροφόρησης δεν είναι αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, δεν είναι αντιπολίτευση στη ΝΔ, είναι επιζήμια για τη χώρα και παρακαλούμε πολύ από την ώρα που υπάρχουν σχετικές απαντήσεις, τεκμηριωμένες, να σταματήσει αυτή η τακτική.

«Δεν θυμάμαι ποτέ ξανά πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών να έχει κάνει τόσες πολλές ενημερώσεις στην αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης» προσέθεσε.

Για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το πόθεν έσχες και τις αιτιάσεις ότι η κυβέρνηση δίνει συγχωροχάρτι σε εγκλήματα διαφθοράς, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Μάλλον αυτό είναι το βασικό από τα fake news της εβδομάδας. Είναι το επόμενο επεισόδιο από τη δήθεν ιδιωτικοποίηση του νερού, τη δήθεν εξαήμερη εργασία, τη δήθεν απαγόρευση κάλυψης των δικών».

Ανέφερε ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμο ενισχύει το σύστημα ελέγχου του νόμου 5026 του 2023 και διευκολύνει τους υπόχρεους για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, δηλαδή για να μπορούν να γίνονται και οι ταυτοποιήσεις και οι συγκρίσεις και οι σχετικοί έλεγχοι. Επεκτείνονται οι προθεσμίες και δεν υπάρχει καμία ρύθμιση η οποία να κάνει πιο εύκολο το καθεστώς για τα πολιτικά πρόσωπα.

Για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και την ανάρτηση Κασσελάκη είπε: «Θα μπορούσε να γράψει 'ο Παύλος Πολάκης είναι ιδέα και οι ιδέες δεν διαγράφονται' για να τα πει όλα σε μια σειρά».

«Αυτό το οποίο περιμέναμε να γίνει μετά από λίγους μήνες ο κ. Κασσελάκης σε σχέση με τον κ. Τσίπρα το έκανε σε λίγες ημέρες. Μια εντελώς προσχηματική διαγραφή η οποία μπορεί να μην γινόταν αν δεν είχαμε την ανθρώπινη αντίδραση της κυρίας Λινού. Με λίγα λόγια ο κ. Κασσελάκης στην ανάρτησή του είπε ότι παιδιά πρέπει να κρατάμε τα προσχήματα στο Κοινοβούλιο και εκτός Κοινοβουλίου αν μπορούμε "ας τους χώσουμε και δύο μέτρα κάτω από τη γη" όπως είχε πει ο κ. Πολάκης. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του κ. Πολάκη, θα ήταν πιο ειλικρινής η στάση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αν τον κρατούσε στο κόμμα, γιατί διαγραφή μετ' επαίνων λίγες ώρες μετά, δεν έχω ξαναδεί. Δεν υπάρχει καμία ειλικρινής συγγνώμη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές, με πολλά δείγματα γραφής και διαφορετικές ηγεσίες ότι αυτή είναι η κυρίαρχη ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.