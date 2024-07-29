Ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις κυρώσεις στους ιδιώτες γιατρούς από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 65 του νομοσχεδίου του Υπουργείο Υγείας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση κατέθεσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, κατά την έναρξη συζήτησής του στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 65 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ειδικότερα σχετικά με την κύρωση που προβλέπει για τους γιατρούς που αποκλείονται από την πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης», τόνισε από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός, αναφερόμενος στη διάταξη που επιβάλλει ποινές σε όσους ιδιώτες γιατρούς δεν συνδράμουν στις εφημερίες των νοσοκομείων του ΕΣΥ, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ως μία «νομικώς εσφαλμένη και πλήρως αντιβαίνουσα στο πνεύμα και στο γράμμα του Συντάγματος» διάταξη, χαρακτήρισε το άρθρο 65 ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας επιπλέον αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί του επίμαχου άρθρου.

Τον λόγο πήρε και η κ. Φωτίου από τη Νέα Αριστερά, στηρίζοντας την ένσταση.

Νωρίτερα πάντως, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν θα εφαρμοστεί καμία διάταξη για επίταξη των ιδιωτών γιατρών, καθώς τα κενά καλύφθηκαν.

«Οι γιατροί έβαλαν ήδη πλάτη, πέντε γιατροί δήλωσαν πως θα πάνε στα νοσοκομεία. Δεν θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε το άρθρο, εφόσον πάει καλά η συνεργασία μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Yγείας.



