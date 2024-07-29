Μητσοτάκης για ακριβό ρεύμα: Οι Έλληνες δεν μπορεί να πληρώνουν τις στρεβλώσεις της αγοράς

«Κυρία πρόεδρε θα ήθελα να ξεκινήσω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να εκφράσω τη βαθιά μου οδύνη για το θάνατο αθώων παιδιών στα υψώματα Γκολάν που αποδεικνύει για ακόμα μία φορά την ανάγκη να υπάρξει στη Λωρίδα της Γάζας μία άμεση κατάπαυση του πυρός, η οποία προφανώς και θα συμπαρασύρει και το βόρειο μέτωπο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάλογο που είχε κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Νομίζω ότι δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να παραμείνει απαθής σ' αυτή την ανθρωπιστική τραγωδία η οποία συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας και η οποία δυστυχώς έχει και πολλές πια παράπλευρες απώλειες και θέλω να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα εργάζεται συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση».

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας λέγοντας ότι η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη στο πρόβλημα: «Τώρα στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας και καθώς πια αρκετοί συμπολίτες μας προετοιμάζονται για τις καθιερωμένες διακοπές του Αυγούστου, θέλω να γνωρίζετε ότι η προσοχή της κυβέρνησης παραμένει στραμμένη στο μέτωπο της τιθάσευσης των τιμών. Είναι ενθαρρυντικές οι ενδείξεις που έχουμε ότι και το μήνα Ιούνιο υπήρξε μία σχετική αποκλιμάκωση των τιμών στα σουπερμάρκετ. Πιστεύω ότι το συνολικό πλέγμα των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση έχει αρχίσει και αποδίδει και βέβαια συνεχίζουμε και με ελέγχους από πλευράς ΔΙΜΕΑ σε όλο το πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και ενισχύοντας περισσότερο την Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία είναι και κατά τους νόμους επιφορτισμένη με τον εντοπισμό φαινομένων συγκέντρωσης στην αγορά τα οποία οδηγούν σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις που με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα: «Και βέβαια η κυβέρνηση παρακολουθεί και με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας. Όπως γνωρίζετε τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία πολύ απότομη αύξηση των τιμών της χονδρικής ενέργειας σε όλη την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι παραγωγοί ενέργειας έβγαλαν σαφέστατα ουρανοκατέβατα κέρδη. Η κυβέρνηση αυτά τα κέρδη θα τα φορολογήσει επιβάλλοντας ένα έκτακτο τέλος όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει τις όποιες δυσλειτουργίες σε μια αγορά ενέργειας που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο της λειτουργίας που θα θέλαμε. Χαίρομαι διότι τις τελευταίες ημέρες, ενδεχομένως και ως αποτέλεσμα των ανακοινώσεων της κυβέρνησης, οι τιμές επανήλθαν σε κανονικά επίπεδα αλλά θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγμή η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να παρέμβει οπότε διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά και κέρδη τα οποία δεν δικαιολογούνται από την ομαλή λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

Και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής: «Θα ήθελα να κάνω και μία μνεία στα ζητήματα τα οποία αφορούν την υγεία και χαίρομαι γιατί τελικά σε συνεννόηση του υπουργείου Υγείας με τους κατά τόπους ιατρικού συλλόγους φαίνεται να βρέθηκε μία λύση μία εθελοντική προσφορά ιδιωτών γιατρών να καλύψουν κάποιες ανάγκες εφημεριών σε κάποια νοσοκομεία της χώρας.

» Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι αυτή είναι μία προσωρινή λύση και είμαι πεπεισμένος ότι και η σχετική διάταξη η οποία ψηφίζεται στη Βουλή δεν θα χρειαστεί ποτέ να ενεργοποιηθεί διότι αυτού του είδους τα προβλήματα πρέπει να λύνονται πάντα συναινετικά και σε συνεργασία με τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους και με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Τονίζω και πάλι ότι αυτό είναι ένα προσωρινό μέτρο καθώς το υπουργείο νομοθετεί άμεσα μια καινούργια δέσμη κινήτρων για εκείνες τις ειδικότητες και εκείνα τα νοσοκομεία που αποδεδειγμένα έχουν πρόβλημα προσέλκυσης μόνιμου ιατρικού προσωπικού για την κάλυψη μόνιμων αναγκών. Αλλά τουλάχιστον σε προσωρινό επίπεδο φαίνεται το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται με καλή διάθεση από όλες τις πλευρές όπως εξάλλου αυτό επιβάλλει ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο αφορά τη δημόσια υγεία. Τέλος κυρία πρόεδρε ολοκλήρωσα πριν από λίγο μία σύσκεψη για τα ζητήματα της λειψυδρίας τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιες περιοχές της χώρας μας, ένα πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως να αποκτά δομικά χαρακτηριστικά λόγω της κλιματικής κρίσης.

Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις που προέκυψαν φέτος το καλοκαίρι όμως να είστε βέβαιη ότι θα χρειαστούμε πιο δομικές παρεμβάσεις διορθωτικού χαρακτήρα στα ζητήματα τα οποία αφορούν τη διαχείριση του νερού και για την ύδρευση και για την άδρευση και σύντομα η κυβέρνηση θα κάνει επιπρόσθετες εξαγγελίες γύρω από τα κρίσιμα αυτά ζητήματα».

Παίρνοντας το λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε τα εξής: «Κύριε πρόεδρε πράγματι η κρίση στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση είναι τραγική, πλήττονται νοσοκομεία, σχολεία, τώρα ένα γήπεδο που έπαιζαν παιδιά, φυσικά γενικότερα οι απώλειες στον άμαχο πληθυσμό είναι τραγικές. Θα πρέπει να εξαντληθούν οι προσπάθειες να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός, όλα αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν, η επιστροφή των ομήρων, όλοι θα πρέπει να κατατείνουν τις προσπάθειες αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί να μείνει έτσι, είναι πραγματικά ανθρωπιστικά μη αποδεκτό. Στα δικά μας πολύ σωστά αναφερθήκατε, η ακρίβεια είναι σημαντική για την κοινωνική συνοχή, η πρόσβαση στη δημόσια υγεία, είναι τομείς που αφορούν τον πολίτη την καθημερινότητα του και εκεί θα πρέπει κανείς με τις δημόσιες πολιτικές να μη μένει πίσω. Αυτό το χάσμα που δημιουργείται μεταξύ κερδισμένων και χαμένων της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει όσο γίνεται να καλύπτεται, να μειώνεται και οποιαδήποτε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι σωστή.

Ως προς τη δημόσια υγεία βέβαια πιστεύω απόλυτα ότι το προσωπικό του ΕΣΥ, όλοι γιατροί και οι νοσηλευτές, κάνουν ό,τι μπορούν, το απέδειξαν και στον καιρό της πανδημίας και συνεχίζουν και τώρα. Προφανώς και στην περίοδο του καλοκαιριού πρέπει να δοθούν και άδειες, οι άνθρωποι έχουν εξαντλήσει τις προσπάθειες τους. 'Άρα εύχομαι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση και πάντα με γνώμονα και το συλλογικό καλό γιατί και η υγεία προσφέρεται για τον πολίτη για όλους εμάς.

Ως προς τα νησιά παρατηρώ και εγώ, παρακολουθώ όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται και τις πρώτες επισημάνσεις και προβλήματα που τα ξέρουμε εδώ και χρόνια. Ίσως τώρα έχουμε όξυνση γιατί έχουμε να κάνουμε και με την κλιματική κρίση, με τις βροχές που δεν έχουν πέσει αρκετές και όλα αυτά που δημιουργούνται. Ίσως ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για τη χώρα μας αλλά θα πρέπει να δούμε λίγο και την φέρουσα ικανότητα των νησιών και πώς μπορεί να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά και να το συνειδητοποιήσουν και οι τοπικές κοινωνίες και όλοι. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει νομίζω και με την κεντρική πολιτική και την στρατηγική που ακολουθείται αλλά λίγο και με την συνειδητοποίηση των τοπικών κοινωνιών να βλέπουμε όλοι μακροπρόθεσμα τι είναι επωφελές για όλους».

Ο πρωθυπουργός παίρνοντας εκ νέου το λόγο σημείωσε: «Μια παρατήρηση συμπληρωματική σε αυτό το οποίο είπατε κυρία Πρόεδρε. Πράγματι πιστεύω ότι είναι και μεθοδολογικά σωστό να αντιμετωπίζουμε τα νησιά ενδεχομένως διαφορετικά από την ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι άλλες οι ανάγκες τους, άλλη η δυνατότητα των υποδομών, άλλοι η φέρουσα ικανότητα τους και πάλι χρησιμοποιώ έναν όρο με επιφύλαξη διότι μπορεί να επιδέχεται πολλών διαφορετικών ερμηνειών. Και επειδή όπως γνωρίζετε υπάρχουν και αποφάσεις του δικαστηρίου σχετικά με τα ζητήματα της εκτός σχεδίου δόμησης τα οποία η κυβέρνηση σύντομα με κάποιο τρόπο οφείλει να προσαρμοστεί».

