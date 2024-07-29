Κασσελάκης: Είχε συζήτηση ο Γεραπετρίτης με τον Φιντάν για να δοθεί και από μεριάς τους άδεια έρευνας στο ιταλικό πλοίο;

«Ο ελληνικός λαός δικαιούται μια ξεκάθαρη απάντηση από την κυβέρνησή του», υπογραμμίζει, σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, και απευθύνει στην κυβέρνηση τα εξής ερωτήματα:

«Είχε συζήτηση ο ΥΠΕΞ Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό του για να δοθεί και από μεριάς τους άδεια έρευνας στο ιταλικό πλοίο;

Για ποιο λόγο η Τουρκία ευχαρίστησε την Ελλάδα -και την Ιταλία- για τη συνεργασία;

Ισχύει ότι δεν έχει ακυρωθεί η NAVTEX της Τουρκίας, που ισχυρίζεται ότι η ΑΟΖ της Ελλάδας στη συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στην αρμοδιότητα της Τουρκίας;».

