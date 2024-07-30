«Η σημερινή ανάρτηση του κ. Κασσελάκη είναι άκρως αποκαλυπτική για τρεις ξεχωριστούς λόγους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος εξηγεί πως:

«Πρώτον, για το πόσο υποκριτικά αντιλαμβάνεται τον ρόλο του. Ως αρχηγός του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, παριστάνει ότι σέβεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, όπως ορίζει το Σύνταγμά μας, αλλά, ως «απλός πολίτης» που κάνει τις διακοπές του στα σοκάκια της Μυκόνου, μπορεί να λέει και μια κουβέντα παραπάνω.

Δεύτερον, για το ότι είναι γνήσιος συνεχιστής του κόμματος των αμετάκλητα καταδικασμένων από τη Δικαιοσύνη για σοβαρά αδικήματα. Εκείνων που κυβέρνησαν υπονομεύοντας τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη.

Σήμερα στην Ελλάδα δεν λειτουργούν «παραϋπουργεία Δικαιοσύνης» στο Μαξίμου, όπως επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με όσα κυνικά είχε παραδεχθεί ο πρώην Υπουργός Σταύρος Κοντονής. Οι δικαστές αποφασίζουν όπως εκείνοι κρίνουν, με βάση τον ανεξάρτητο ρόλο τους.

Τρίτον, γιατί εκφράζει, με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο, το θράσος που διαχρονικά χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να απολογηθούν για τον Ποινικό Κώδικα που ψήφισαν «νύχτα», λίγο πριν φύγουν από την εξουσία και ο οποίος φαίνεται ότι εφαρμόζεται σε μια σειρά από δικαστικές υποθέσεις, κουνάνε και το δάχτυλο»

Πηγή: skai.gr

