Σε αντιπαράθεση ήρθαν για ακόμα μία φορά ο Παύλος Πολάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής.

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής εξαπέλυσε «πυρά» εναντίον όλων μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αποτύχατε να με αποδημήσετε. Είμαι εδώ. Θα είμαι εδώ. Πιο δυνατός. Θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης ξεκινώντας την ομιλία του.

Παράλληλα, απευθυνόμενος, εμμέσως πλην σαφώς στην εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε «θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις χιλιάδες κόσμου που δεν επέτρεψαν να περάσει αυτό που έγινε προχθές. Είναι το πραγματικό τοίχος προστασίας αυτού που εκπροσωπώ. Δηλαδή της ασυμφιλίωτης μάχης εναντίον της διαπλοκής. Αυτή η χώρα αξίζει και μπορεί καλύτερα για τα παιδιά της και αυτό θα γίνει με αναδιανομή υπέρ της μισθωτής εργασίας, νεολαίας μικρομεσαίας αγροτιάς κόντρα σε 80 οικογένειες που πίνουν το αίμα των πολιτών. Αυτό το σχέδιο υπηρετώ. Αυτός ο κόσμος δεν τσίμπησε στο προχθεσινό».

Αναφερόμενος ξανά στην συνεργάτιδα του Άδωνι Γεωργιάδη είπε: «όταν δεν μπορείς να αμφισβητήσεις την ουσία τότε στήνεις προβοκατσιούλες για το ύφος. Η κυρία σήμερα δεν είναι εδώ (σ.σ. η υπάλληλος του Υπ. Υγείας). Αυτό που έκανε δεν το έκανε πρώτη φορά. Της έχω κάνει και στο παρελθόν παρατήρηση. Το έκανε και προχθές γελώντας όταν μιλούσα για το κέντρο υγείας Φιλιατρών. Της είπα αυτό που είπα και τελείωσε το επεισόδιο και μετά πυροδοτήθηκε ξανά με κλάμα χρονοκοαθυστέρησης προφανώς στημένο και υποκριτικό».

Ο κ. Πολάκης επιτέθηκε επίσης και στον Πρόεδρο της βουλής Κώστα Τασούλα. «Ο Πρόεδρος με αποκάλεσε χυδαίο ζήτουλα προσοχής. Εγώ κατάγομαι από ένα τόπο που σέβεται τις γυναίκες. Μεγάλωσα με γυναίκες, δασκάλες. Όλη μου η οικογένεια έχει πολλούς μορφωμένους η πλειοψηφία είναι με πτυχία πανεπιστημίου. Δεν ανέχομαι από κανέναν να λέει εμένα χυδαίο ζήτουλα προσοχής. Απαιτώ από τον πρόεδρο της Βουλής μετά και την παραδοχή της κυρίας Πετρούλιας ότι δεν έχει πρόβλημα υγείας - εκεί στήθηκε η προβοκάτσιας ότι εγώ επιτέθηκα σε πάσχουσα από εγκεφαλικό που δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της - να ζητήσει συγγνώμη» είπε.

«Πυρά» εξαπέλυσε και στην Αθηνά Λινού για την αντίδρασή της απέναντι στην απρεπή συμπεριφορά του, μιλώντας «για ένα κλάμα… χρονοκαθυστερήσεως, σαφώς υποκριτικό, σαφώς στημένο».

Κλείνοντας την αρχική του τοποθέτηση ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε στην ενεργειακή αναβάθμιση του κέντρου Υγείας Φιλιατρών υποστηρίζοντας ότι η σχετική σύμβαση είναι σκανδαλώδης. “ Αποτύχατε στο να με αποδημήσετε. Είμαι και θα είμαι εδώ πιο δυνατός. Θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά δεν είναι η πανδημία που τους μαντρώσατε μέσα. Τώρα ταϊζετε ένα κομμάτι 5 - 10 εργολάβων που δεν είναι πλειοψηφία» είπε.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είσαι δειλός»

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε στον Παύλο Πολάκη αποκαλώντας τον ανεξάρτητο βουλευτή «δειλό».

«Αυτός ήσασταν πάντα. Ένας δειλός. Αυτό έκρινε ο κ. Κασσελάκης και καλώς σας διέγραψε γιατί υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ μάχεται για τα δικαιώματα εργαζόμενων. Αφήστε τα θέματα υγείας απ έξω. Κάνατε μπούλινγκ σε μια εργαζόμενη και δεν ζητήσατε συγγνώμη» τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Καταλόγισε στον Παύλο Πολάκη ότι με την μετάθεση της ομιλίας του στην Βουλή, που ήταν να γίνει χθες και την ανέβαλε για σήμερα τεχνηέντως, αυτό που επιδιώκει είναι να πάρει τέταρτη αναβολή στην εκδίκαση της δίκης. «Ο κ. Πολάκης μας είπε ότι είναι εδώ όρθιος. Ενδιαφέρον. Μόνο που δεν έπρεπε να είναι εδώ. Θα έπρεπε να είναι στην Ευελπίδων για να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι της μήνυσης που του έχει κάνει η κυρία Αραμπατζή. Ο Πολάκης μας είπε ότι αγαπάει τις γυναίκες και ότι είναι ασυμφιλίωτος μαχητής κατά της διαπλοκής. Ακούστε τώρα. Τον μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση η κυρία Αραμπατζή. Ήρθη η ασυλία του και στο πρώτο δικαστήριο δήλωσε άρρωστος, μετά ότι έχει covid ο δικηγόρος του και μετά στην 3η άλλαξε δικηγόρο και ότι ο νέος δεν είχε προλάβει να ενημερωθεί» είπε και τόνισε: «Αυτός είναι ο ασυμβίβαστος μαχητής της διαφθοράς , που τιμάει κατά τα άλλα τις γυναίκες και την Κρήτη. Αλλοίμονο εάν οι Κρητικοί ήταν τόσο δειλοί…».

Σχετικά με την επίθεση στην συνεργάτιδά του είπε ότι «από χθες ο κ. Πολάκης μας ζητάει να του ζητήσουμε συγνώμη γιατί η συνεργάτιδά μου δεν είχε πρόβλημα υγείας. Δεν κατάλαβα, η υποχρέωση μας να συμπεριφερόμαστε σε συνεργάτες με σεβασμό εξαρτάται από το αν έχουν πρόβλημα υγείας; Ο λόγος που σας διέγραψε έστω και μισό ο κ. Κασσελάκης ήταν ότι με τη συμπεριφορά σας κάνατε 2 ανθρώπους να κλάψουν. Όλοι κατάλαβαν τι θα τραβούσαν αν σας είχαν εργοδότη. Σας μισούν όλοι γιατί αυτό που κάνατε στην Πετρούλια το κάνατε στους εργαζόμενούς σας. Αυτός ήσασταν πάντα. Ένας δειλός. Αυτό έκρινε ο κ. Κασσελάκης και καλώς σας διέγραψε γιατί υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ μάχεται για τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Αφήστε τα θέματα υγείας απ έξω. Κάνατε μπούλινγκ σε μια εργαζόμενη και δεν ζητήσατε συγγνώμη».

Για το έργο του Κέντρου Υγείας Φιλιατρών, ο υπουργός είπε ότι ο διαγωνισμός ήταν διεθνής, από το ΤΑΙΠΕΔ και η προκήρυξη ανέβηκε στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα της ΕΔΗΣΥ. Τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι χρόνοι. Σύμφωνα, είπε με την μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ, το κόστος ανά τετραγωνικό κατασκευής είναι μικρότερο από αυτό του Κέντρου Υγείας Σφακίων. Οι περίεργοι διαγωνισμοί δεν είναι αυτοί που έχουν μικρή έκπτωση αλλά αντίθετα αυτοί που έχουν μεγάλη έκπτωση καθώς ο εργολάβος έρχεται μετά και ζητάει αναθεωρήσεις για να ολοκληρώσει το έργο. Και οι μικρές εκπτώσεις έχουν απαγορευτεί από το Νόμο.

Ο Παύλος Πολάκης του αντέτεινε πως «δεν θα σε ακολουθήσω στις προσβολές – γιατί αυτό κάνεις τώρα- για να πάει η μπάλα στην εξέδρα». Χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη «ως τον απόλυτο ψεύτη σε σχέση με τα Φιλιατρά και τα Σαφακιά (εν. τα αντίστοιχα Κέντρα Υγείας) καθώς τα Σαφακιά κατασκευάστηκαν από το μηδέν και τα εξοπλίσαμε με 570.000 ευρώ ενώ στα Φιλιατρά δίνετε 1.750 εκατ. ευρώ για να κάνετε θερμομόνωση αντί για 450.000 ευρώ. Και είπε, αέρα κοπανιστό, δεν απάντησες».

Για τα δημόσια έργα είπε ότι «τώρα με το Νόμο συνεννοούνται οι εργολάβοι μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει το ένα ή το άλλο έργο».

