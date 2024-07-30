Κασσελάκης για παρακολουθήσεις: Η εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη κλονίστηκε σοβαρά

«Σήμερα, με την απόφαση αρχειοθέτησης του σκανδάλου ΕΥΠ-Predator, η εμπιστοσύνη μου προς την ελληνική Δικαιοσύνη έχει κλονιστεί σοβαρά» αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι μιλά ως Έλληνας πολίτης και όχι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Αυτό δυστυχώς ταυτίζεται πλέον με τη διάχυτη αίσθηση του ελληνικού λαού ότι η Δικαιοσύνη δεν είναι το τελευταίο καταφύγιο των αδικημένων. Γι' αυτό μία από τις πρώτες προτάσεις που έχω θέσει προς τον ελληνικό λαό είναι η ριζική αλλαγή στον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ώστε να απελευθερωθεί από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό και την εξάρτηση από την εκάστοτε κυβέρνηση», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Προαναγγέλλει ότι θα ακολουθήσει επίσημη πολιτική δήλωση από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

