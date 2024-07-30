«Η σημερινή απόφαση της Δικαιοσύνης θέτει οριστικό τέλος σε κάθε εικασία και λοιπά ευφάνταστα κατασκευάσματα» αναφέρει μεταξύ άλλων, ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, σε δήλωσή του με αφορμή το πόρισμα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ολόκληρη η δήλωση του Γρ. Δημητριάδη έχει ως εξής:

«Πάντα σεβόμουν και σέβομαι το έργο της Δικαιοσύνης. Άλλωστε, αυτό ορκίστηκα να υπηρετώ και στην επαγγελματική μου διαδρομή.

Τα τρία χρόνια και ένα μήνα που βρέθηκα στη θέση του Γ.Γ. του Πρωθυπουργού, υπηρέτησα με όλες μου τις δυνάμεις τα συμφέροντα της Πατρίδας και των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή ανέλαβα άμεσα και με ειλικρίνεια την πολιτική ευθύνη, σεβόμενος τις δημοκρατικές ευαισθησίες των Ελλήνων. Αλλά και για να προστατέψω την Πατρίδα, την Κυβέρνηση και την Παράταξη.

Μέσα σε κλίμα τοξικότητας, διάλεξα τον δύσκολο δρόμο και σιώπησα, παρότι ουδέποτε υπήρξα εμπλεκόμενος.

Η σημερινή απόφαση της Δικαιοσύνης θέτει οριστικό τέλος σε κάθε εικασία και λοιπά ευφάνταστα κατασκευάσματα.»

