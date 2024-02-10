«Ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός το κάνει πράξη. Από τη στιγμή που είπε στη Βουλή για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο-και το έχει ήδη κάνει 2 χρονιές- θα γίνει και για τρίτη χρονιά», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Οι αγρότες, αναγνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση κάνει μία προσπάθεια να τους βοηθήσει, ζητούν να καταβληθεί νωρίτερα για λόγους ρευστότητας. Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει για να δώσει με καλύτερο τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι αγρότες. Και μετά τη συζήτηση που θα γίνει με τον Πρωθυπουργό και τα δημοσιονομικά δεδομένα, να δοθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μπορέσουν να έχουν μία ρευστότητα και μία διευκόλυνση. Είναι δεδομένος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για τρίτη χρονιά θα φτάσει τα 82 εκατομμύρια ευρώ και τις επόμενες ημέρες θα δούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως μας υποδείξουν και από το αρμόδιο υπουργείο», πρόσθεσε.

Τόνισε, ωστόσ, ότι «ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει αποφάσεις μόνο και μόνο για να εντυπωσιάσει αλλά βασίζονται σε συγκεκριμένες μελέτες και συγκεκριμένες εισηγήσεις των αρμόδιων υπουργείων. Περίπου 1 δισ. ευρώ έχει δοθεί από τον ΕΛΓΑ, ο οποίος ενισχύθηκε με 400 εκ. ευρώ και αποπληρώθηκαν χρέη που πήγαιναν πίσω μία δεκαετία», επισημαίνοντας ότι «είναι σημαντική η παρέμβαση για τη φορολογία των αγροτών, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές, το ρεύμα των αγροτών».

Αναφερόμενος στους αγρότες της Θεσσαλίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «νομοθετήθηκε πλέον ότι δεν θα γίνει καμία διακοπή ρεύματος και ένα πρόγραμμα για τις ρυθμίσεις των χρεών τους που φτάνει την επταετία. Είναι σημαντικά μέτρα που προφανώς όμως δεν εξαφανίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες».

Επίσης ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «η κυβέρνηση έχει επιλέξει από το να ανεβαίνει στα τρακτέρ να απαντάει με πράξεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «σημαντική» τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες και υπογράμμισε: «Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την αγωνία τους, πρέπει να συνεχίσουμε στο κλίμα του διαλόγου και θεωρώ ότι κάθε ημέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη».

