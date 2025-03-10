Μαρινάκης: Η νέα αναβάθμιση από τον οίκο DBRS αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική

«Σύμφωνα με ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο του Γιορκ πρόκειται να καταθέσει αίτηση προκειμένου να δημιουργήσει παράρτημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως τόνισε: «Το δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο του Γιορκ κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τον κόσμο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις πλέον πρόσφατες κατατάξεις τους Times Higher Education 2025 που αναδεικνύει το Γιορκ στην 146η θέση παγκοσμίως».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, στην αρχική του φάση θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με τρεις σχολές και συγκεκριμένα: σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, σχολή επιστημών και σχολή νομικής και ανθρωπιστικών σπουδών, ενώ επεκτεινόμενο στην Αθήνα θα προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην πληροφορική. Εξήγησε ότι ήδη έχει γίνει προεργασία προκειμένου από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά το Γιορκ να στεγαστεί και σε νέες εγκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί και για να υποστηρίζουν ένα δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

«Η δυνατότητα για την εγκατάσταση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας προσελκύει εκπαιδευτικά ιδρύματα εγνωσμένου κύρους τα οποία θα εγκατασταθούν κατόπιν αξιολόγησής τους από την ΕΘΑΑΕ και αντίστοιχης έγκρισης η οποία πρέπει να δοθεί υπό τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις που έχουν δοθεί σε επίπεδο ΕΕ. Μετά από δεκαετίες οι Έλληνες φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα και την επιλογή να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού εφόσον το επιθυμούν, από τη χώρα τους», τόνισε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι σήμερα στις 14.00 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου για τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, έναν καινοτόμο ψηφιακό μηχανισμό που απευθύνεται τόσο στους πολίτες όσο και στους επαγγελματίες υγείας. «Ο πολίτης μπορεί να αποκτήσει άμεση πρόσβαση και να ελέγξει εύκολα τις ιατρικές του πληροφορίες, όπως συνταγές, παραπεμπτικά, αποτελέσματα εξετάσεων, ιατρικά ραντεβού κλπ. Θα λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις, ενώ ο επαγγελματίας υγείας θα έχει εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών του, θα μπορεί να ενημερώνει και να καταχωρεί εύκολα νέα δεδομένα διευκολύνοντας έτσι την προσωποποιημένη φροντίδα των ασθενών» τόνισε.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων. «Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 47 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 106 άτομα. Παράλληλα, εξακριβώθηκε η δράση μελών της οργάνωσης πέραν του λαθρεμπορίου σε υποθέσεις αρπαγής και πρόκλησης σωματικών βλαβών, εκβιάσεων, εκρήξεων καθώς και ανθρωποκτονίας, για τις οποίες σχηματίστηκαν και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές επιμέρους δικογραφίες», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. Και υπογράμμισε ότι «η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να επιτελεί το έργο της με στόχο την τήρηση της νομιμότητας και την ασφάλεια των πολιτών. Η υπόθεση αυτή που αποκαλύφθηκε σήμερα από τις αρχές αποδεικνύει και τον λόγο που δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ώστε φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους υποθέσεις να αποτελέσουν αντικείμενο συνδυαστικής έρευνας και ανάλυσης και να αποκαλυφθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν τις δικαστικές Αρχές στον συσχετισμό τους, με απώτερο σκοπό την απονομή δικαιοσύνης και την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία».

Η νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας που ήρθε από τον οίκο DBRS Morningstar ήταν το επόμενο θέμα της ενημέρωσης. «Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια και μια υπενθύμιση, ότι η συνέχιση της συνετής οικονομικής πολιτικής είναι απότοκο της πολιτικής σταθερότητας. Η έκθεση του οίκου αξιολόγησης επισημαίνει μεταξύ άλλων την υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στόχων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη μείωση των κόκκινων δανείων κοντά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περαιτέρω υποχώρηση του δημοσίου χρέους συνολικά κατά 60 μονάδες του ΑΕΠ σε 5 χρόνια που είναι, όπως επισημαίνεται, μία από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη εποχή και την ταχύτερη σε σχέση με την ΕΕ ανάπτυξη της οικονομίας».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε έπειτα στη νέα πληρωμή δικαιούχων του προγράμματος "Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙI" του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. «Σήμερα, θα πιστωθεί, με την 5η σχετική απόφαση στους λογαριασμούς 1.448 δικαιούχων το ποσό των 4,57 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 3,3 εκατ. ευρώ αφορούν φυσικά πρόσωπα και το ποσό του 1,24 εκατ. ευρώ νομικά πρόσωπα. Αθροιστικά θα επιδοτηθούν 1.497 ηλεκτρικά οχήματα. Από την έναρξη του Προγράμματος "Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ" τον Ιούλιο 2022, έχουν καταβληθεί 56 εκατ. ευρώ» υπογράμμισε.

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης ήταν τα «50 νέα λεωφορεία φυσικού αερίου τελευταίας τεχνολογίας, εκ των οποίων τα 27 βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία και τα 23 είναι ήδη στη χώρα μας» και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «ολοκληρώνεται η διαδικασία της παραλαβής και κυκλοφορίας των νέων οχημάτων 18 μέτρων το επόμενο διάστημα. Τα οχήματα καλύπτουν τις πιο απαιτητικές γραμμές του δικτύου, προσφέροντας αυξημένη χωρητικότητα, μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες». Έκανε επίσης αναλυτική αναφορά στο ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών και όσα αυτό περιλαμβάνει.

Παράλληλα ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην εφαρμογή του νέου Κώδικα Δεοντολογίας για τις εμπορικές επιχειρήσεις αναφορικά με τις εκπτώσεις. «Με τον Κώδικα Δεοντολογίας, οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν πρακτικές που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή σε σχέση με τα βασικότερα στοιχεία μιας έκπτωσης, δηλαδή την αρχική τιμή, το ποσοστό έκπτωσης ή το όφελος που αποκομίζει ο καταναλωτής από την έκπτωση», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «οι εκπτώσεις και οι προσφορές δεν καταργούνται, αντίθετα ενθαρρύνονται εφόσον είναι αληθινές. Αυτό που καταργείται είναι οι πλασματικές εκπτώσεις, δηλαδή οι εκπτώσεις που γίνονται έναντι ψεύτικων ή τεχνητά "φουσκωμένων" αρχικών τιμών. Οι αληθινές εκπτώσεις παραμένουν και θα μπορεί να τις εντοπίσει ευκολότερα ο καταναλωτής αλλά και να τις εμπιστευτεί».

«Σύμβαση για την προμήθεια 150 οχημάτων για τη Δασική Υπηρεσία υπέγραψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή επιτήρηση των δασικών εκτάσεων σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της πρόληψης που είναι το κλειδί στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών», ανέφερε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ολοκληρώνοντας επεσήμανε ότι την Πέμπτη 13 Μαρτίου ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην ορκωμοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

