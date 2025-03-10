Την τελευταία συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου έχει σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Να σας ευχαριστήσω για την πενταετή προσφορά σας στην πατρίδα. Έχετε αφήσει το δικό σας ξεχωριστό αποτύπωμα», είπε ο πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, ευχήθηκε στην κυρία Σακελλαροπούλου «από καρδιάς, ό,τι καλύτερο».

«Η εκλογή του νέου προέδρου έγινε με όλες τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διατάξεις», συνέχισε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον Κώστα Τασούλα, σημειώνοντας πως «θα αναλάβει τα καθήκοντά του σε μία ιδιαίτερη και δύσκολη συγκυρία με διεθνείς ανακατατάξεις, πρωτοφανείς και σε μία εσωτερική κατάσταση, που χρέος όλων μας είναι να επουλώσουμε τραύματα να σφυρηλατήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες».

«Γι αυτό και φέρνω στην πρώτη γραμμή σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να μεταβολίσουν θετικά το κλίμα δυσπιστίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία», συνέχισε.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην κατάσταση στη Συρία λέγοντας πως ανησυχεί έντονα, ενώ σημείωσε από την αρχή είχε επιφυλάξεις για την αναγνώριση του νέου καθεστώτος στη Δαμασκό. Ακόμη, ανέφερε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την προστασία των μειονοτήτων.

Με τη σειρά της η κυρία Σακελλαροπούλου ανέφερε πως: «Η θεσμική επικοινωνία και η ενημέρωση είναι συστατικά της Δημοκρατίας και οι συναντήσεις μας είχαν σημασία. Η πολιτική συναίνεση περισσότερο αναγκαία από ποτέ εύχομαι να πάνε όλα καλά για τον τόπο και στη Συνταγματική αναθεώρηση.

Είναι σημαντικό να υπάρχει λογοδοσία και απόδοση ευθυνών. Να υπάρξουν συναινέσεις στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Κρίσιμο να υπάρξει ενότητα και στρατηγική συνεννόηση στην ΕΕ. Ειδικά στην ΕΕ θα πρέπει να υπάρξει άμεση ειρήνευση».

«Να σας ευχαριστήσω εσάς και τη Βουλή για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε 5 χρόνια».

Αναλυτικά ο διάλογος του πρωθυπουργού με την ΠτΔ:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κυρία Πρόεδρε, αυτή η συνάντηση έχει και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς είναι η τελευταία μας συνάντηση με τη θεσμική μας ιδιότητα, καθώς είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και πολλές ακόμα, αλλά θα έχουν άλλο προφανώς χαρακτήρα.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσω και πάλι για την 5ετή προσφορά σας στην πατρίδα ως πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχοντας αφήσει το δικό σας ξεχωριστό και διακριτό αποτύπωμα, και να ευχηθώ πραγματικά από καρδιάς ό,τι καλύτερο.

Η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας έγινε με όλες τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διατάξεις. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του σε μία, θα έλεγα, πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συγκυρία. Αφενός, με διεθνείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις οι οποίες είναι πρωτοφανείς τουλάχιστον για τα δεδομένα, όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αλλά ταυτόχρονα και σε μια εσωτερική κατάσταση όπου νομίζω χρέος όλων μας, πολιτειακών θεσμών αλλά και πολιτικών κομμάτων, είναι να επουλώσουμε τραύματα, να σφυρηλατήσουμε την ενότητα και κυρίως να οικοδομήσουμε πιο στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του πολιτικού συστήματος, των θεσμών και των πολιτών.

Και αυτό προφανώς φέρνει στην πρώτη γραμμή και σημαντικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, όπως η συνταγματική αναθεώρηση, όπως η αλλαγή του άρθρου 86 περί της ποινικής ευθύνης των Υπουργών, την οποία και είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω στη Βουλή στην πρόσφατη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Αλλά και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πιστεύω ότι πρέπει να μεταβολίσουν θετικά αυτό το κλίμα δυσπιστίας και θυμού το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, και το αίτημα όχι μόνο για δικαιοσύνη αλλά και για ένα κράτος το οποίο πραγματικά θα είναι λειτουργικό, σύγχρονο, ευρωπαϊκό και ένα κράτος το οποίο θα λογοδοτεί στους πολίτες για τις υπηρεσίες που παρέχει.

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω και για τις πρόσφατες εξελίξεις οι οποίες έλαβαν χώρα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είχαμε εξαιρετικά θετικές αποφάσεις για τη χώρα μας σχετικά με την ευρωπαϊκή απόφαση να δρομολογήσει επιτέλους πρωτοβουλίες η Ευρώπη για την κοινή μας άμυνα. Αλλά να κάνω και μια αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία, οι οποίες μας γεννούν πολύ έντονη ανησυχία, μια ανησυχία η οποία θα εκφραστεί σήμερα διά της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, κυρία Πρόεδρε, είχε εκφράσει την επιφύλαξή της απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έσπευσαν πολύ γρήγορα να αναγνωρίσουν το υφιστάμενο καθεστώς στη Δαμασκό ως μία δύναμη η οποία είχε αποποιηθεί το παρελθόν της. Η Ελλάδα πάντα είχε τις επιφυλάξεις της για το αν μια τέτοια μεταβολή ήταν δυνατό να είναι εφικτή.

Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα εξακολουθεί να αγωνίζεται για την προστασία των μειονοτήτων, ειδικά των χριστιανικών πληθυσμών, που είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, έτσι ώστε η Συρία να μπορέσει να αφήσει οριστικά πίσω της τις πληγές του εμφυλίου και να μην φτάσουμε στο σημείο ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο θα καταπιέζει τις μειονότητες, να έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει ένα άλλο αυταρχικό καθεστώς, το οποίο ακολουθούσε την ίδια πρακτική.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Κύριε Πρόεδρε, είναι η τελευταία μας συνάντηση με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Η θεσμική επικοινωνία και η ενημέρωση είναι συστατικά της δημοκρατίας και για αυτό θεωρώ ότι οι μηνιαίες μας συναντήσεις είχαν ιδιαίτερη σημασία. Ειδικά σε δύσκολες εποχές ο πολιτικός πολιτισμός και η πολιτική συνεννόηση είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Εύχομαι να πάνε όλα καλά για τον τόπο και στα θέματα της αναθεώρησης, αλλά και στην επούλωση των τραυμάτων που βιώνει η χώρα, γιατί τα προβλήματα δεν λείπουν. Είναι απολύτως αναγκαίο για όλους να υπάρχει πάντα λογοδοσία, απόδοση ευθυνών, να επιλαμβάνονται οι θεσμοί, κατά το μέρος που τους αναλογεί. Και βέβαια, σε όσα ζητήματα επιλέξει η αναθεωρητική Βουλή να επέμβει, θα είναι καλό να υπάρξουν οι αναγκαίες συναινέσεις, ώστε αυτά να λυθούν.

Το διεθνές περιβάλλον όντως μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, ιλιγγιώδεις θα έλεγα, και είναι απολύτως κρίσιμο να υπάρξει ενότητα και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να χειριστεί τα ζητήματα αυτά και τις προκλήσεις που ανακύπτουν συνεχώς.

Ειδικά για το ζήτημα της Συρίας που αναφερθήκατε, θα πρέπει, συμφωνώ απολύτως, να υπάρξει άμεση ειρήνευση και να οικοδομηθεί μια κοινωνία συμπεριληπτική, με σεβασμό όλων των κοινοτήτων που περιλαμβάνει, και βεβαίως των Χριστιανών, που για άλλη μια φορά βιώνουν τις συνέπειες του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας.

Θα ήθελα και πάλι κι εγώ να σας ευχαριστήσω εσάς και τη Βουλή των Ελλήνων για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε πριν από πέντε χρόνια και για τη συνεργασία μας όλον αυτόν τον καιρό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι για πρώτη φορά καθιερώθηκε, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, αυτή η μηνιαία, τακτική συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική παρακαταθήκη που δείχνει και τον βαθμό ενημέρωσης αλλά και την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των κορυφαίων πολιτειακών παραγόντων.

