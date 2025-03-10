Δολοφονίες, εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί και διαφυγόντα κέρδη για το ελληνικό δημόσιο, αποτελούν τα βασικά σημεία μιας μίας μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στη χώρα μας, με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συνελήφθησαν συνολικά 47 άτομα

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 47 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, τα οποία κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το νόμο για τα όπλα, το νόμο περί κατοχής ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων και το νόμο για τα ναρκωτικά.

Ακόμη 106 άτομα στη δικογραφία

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 106 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και συνέργεια σε λαθρεμπορία.

Παράλληλα, διακριβώθηκε η δράση μελών της οργάνωσης σε υποθέσεις αρπαγής και πρόκληση σωματικών βλαβών, εκβιάσεων, εκρήξεων καθώς και ανθρωποκτονίας, για τις οποίες σχηματίστηκαν και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές επιμέρους δικογραφίες.

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ενώ την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6 και 7 Μαρτίου 2025, συνέδραμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, οι Διευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Βοιωτίας, Εύβοιας, Θεσσαλίας και Αχαΐας.

Μάλιστα για τον χειρισμό της υπόθεσης υπήρξε και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Homeland Security Investigations, καθώς ανέκυψαν και διεθνικές διασυνδέσεις των αρχηγικών μελών.

«Η υπόθεση καταδεικνύει ξεκάθαρα τον συσχετισμό μεταξύ παράνομων δραστηριοτήτων, όπως το λαθρεμπόριο τσιγάρων, με τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων όπως ανθρωποκτονιών, εκβιασμών και ξυλοδαρμών, με σκοπό την επικράτηση και την εδραίωση της κυριαρχίας εγκληματικών οργανώσεων έναντι «υποψήφιων ανταγωνιστών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης.

Όπως υπογράμμισε αρχικά, στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκε η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο, προέκυψε ότι δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση λαθρεμπορίου. Η μακροχρόνια έρευνα, αποκάλυψε ένα δομημένο, ιεραρχικά οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο, με δράση και σε άλλες σοβαρές μορφές οργανωμένου εγκλήματος, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, εκβιάσεις και “προστασία” καταστημάτων, ξέπλυμα χρήματος, ξυλοδαρμούς και εγκληματικές ενέργειες κατά προσώπων και επιχειρηματιών, ακόμη και ανθρωποκτονίες.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε μια αλληλουχία εκατέρωθεν έκνομων ενεργειών και εγκληματικών πράξεων μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών ομάδων, ενώ διαπιστώθηκε ότι μέλη της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης υπό τη μορφή «εκτελεστικού βραχίονα» προέβαιναν σε εγκληματικές ενέργειες κλιμακούμενης βίας, διαθέτοντας οπλοστάσιο, αποτελούμενο, μεταξύ άλλων, από εκρηκτικές ύλες και πυροβόλα όπλα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξιχνιάστηκαν οι παρακάτω υποθέσεις, που σχετίζονται με την επικράτηση στο λαθρεμπόριο τσιγάρων:

Η ισχυρή έκρηξη, με χρήση άνω των -5- κιλών εκρηκτικής ύλης, που έλαβε χώρα στις 24 Μαρτίου 2023 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου εμπλέκεται αντίπαλη ομάδα 5 ατόμων, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ μεταξύ τους ήταν και πρόσωπο το οποίο την 7η Ιουνίου 2023 στον Κορυδαλλό, μαζί με ακόμη ένα άτομο, δέχθηκαν πυροβολισμούς με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Αρπαγή και πρόκληση σωματικών βλαβών την 27η Μαΐου 2023 σε βάρος ατόμου το οποίο εμπλέκεται στην παραπάνω έκρηξη.

Τρεις (3) περιπτώσεις εκβίασης δύο επιχειρηματιών σε Αττική και Μύκονο, δύο (2) περιπτώσεις εκρήξεων σε ενεχυροδανειστήρια με κοινό ιδιοκτήτη στην Αττική, τέσσερις (4) περιπτώσεις ξυλοδαρμών – απειλών σε βάρος έγκλειστων σωφρονιστικών καταστημάτων και μία (1) περίπτωση ξυλοδαρμού σε βάρος δύο ατόμων εντός καφετέριας.

Περίπτωση ξυλοδαρμού ατόμου την 7η Ιανουαρίου 2025 σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στη Γλυφάδα, η οποία διαπράχθηκε ως «αντίποινα» σε βάρος μελών της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης.

Ανθρωποκτονία την 14η Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο Αττικής.

Η «μάχη» για την κυριαρχία - Πώς δρούσαν

Για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές και ψηφιακές έρευνες μεγάλης έκτασης και όγκου, ειδικές ανακριτικές πράξεις και αστυνομικές έρευνες. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία ανέδειξαν το συσχετισμό μεταξύ των υποθέσεων, από τα οποία πιστοποιήθηκε το εύρος της οργάνωσης, αλλά και η επιθυμία των ηγετικών μελών να εδραιώσουν την κυριαρχία τους, ώστε να εδραιωθούν, έναντι τυχόν ανταγωνιστών τους, στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

1) στρατολογούσαν πρόσωπα για τις παραγωγικές διαδικασίες, φορτοεκφορτώσεις, διακίνηση, προσωρινή αποθήκευση και παράδοση, για την εξασφάλιση κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων, πρώτων υλών, για την παραγωγή τσιγάρων και καπνού στριφτών τσιγάρων και υλικών τυποποίησης και συσκευασίας, καθώς και πρόσωπα που διέθεταν δίκτυο πελατών,

2) χρησιμοποιούσαν μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά – διακίνηση των καπνικών που ανήκαν σε πρόσωπα τα οποία κατά την περίοδο της έρευνας δεν σχετίζονταν με τα εν λόγω οχήματα και τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

3) χρησιμοποιούσαν κατάλληλες κτηριακές υποδομές για τη στάθμευση και φύλαξη των επιχειρησιακών οχημάτων, καθώς και για τη φόρτωση και εκφόρτωση στο εσωτερικό τους των λαθραίων καπνικών προϊόντων,

4) λάμβαναν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αντιπαρακολούθησης, ενώ

5) συμμετείχαν σε εκφοβισμό, απειλές, χρήση βίας, εκβιάσεις, εκρήξεις και εν γένει έκνομες ενέργειες.

Οι ρόλοι

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι τα 2 αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν συνθέσει τον «λαθρεμπορικό» βραχίονα, ο οποίος αποτελούνταν από άτομα- μέλη με καθορισμένους ρόλους, με δράση που τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023 σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Αχαΐας, Λαμίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Εύβοιας και Αίγινας.

Τα μέλη της, τα οποία είχαν κυρίως οικογενειακούς δεσμούς ώστε να υπάρχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, είχαν στην κατοχή τους ειδικό εξοπλισμό (μηχανήματα), καθώς και πρώτες ύλες, κατάλληλα για την παρασκευή και συσκευασία καπνικών προϊόντων, με τα οποία παρήγαγαν και συσκεύαζαν τα λαθραία καπνικά προϊόντα.

Χρησιμοποιούσαν διάφορους κλειστούς – στεγασμένους χώρους, μεταξύ των οποίων και δύο (2) μη αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων, καθώς και για την απόκρυψη των πρώτων υλών και των παραχθέντων καπνικών προϊόντων, τα οποία διοχέτευαν σε διάφορες Χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί σε πλαστές συσκευασίες πακέτων, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομα κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Παράλληλα, για να επιτύχουν το σκοπό τους, ενσωμάτωσαν στην εγκληματική τους δραστηριότητα και τον «εκτελεστικό» βραχίονα.

Πρόκειται για εγκληματική ομάδα που αναλάμβανε να προβαίνει σε εγκληματικές ενέργειες και δράσεις σε βάρος ανταγωνιστών τους, μεγεθύνοντας με αυτό τον τρόπο το μερίδιό τους στη λαθρεμπορική αγορά.

Τον ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο σε αυτή την ομάδα είχαν δύο (2) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία ενεργούσαν αφανώς στοχεύοντας παράλληλα και στην επέκταση των παράνομων δραστηριοτήτων τους σε τομείς όπως το λαθρεμπόριο καυσίμων και η «προστασία» καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, προέκυψε η συμμετοχή μελών της στις εξής περιπτώσεις:

τον Ιούνιο του 2024 σε εκβίαση επιχειρηματία της Μυκόνου, προκειμένου να καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 200.000 ευρώ, κάθε μήνα, ενώ λόγω της άρνησής του απαίτησαν εκβιαστικά να αποχωρήσει από τις επαγγελματικές δραστηριότητές του, προς όφελος άλλου επιχειρηματία,

τον Οκτώβριο του 2024 απαίτησαν εκβιαστικά χρηματικό ποσό από άτομο με το πρόσχημα οφειλής που σχετίζεται με το εμπόριο λαθραίων τσιγάρων, καταφέρνοντας να αποσπάσουν -10.000- ευρώ και απαιτώντας εκβιαστικά σε δεύτερο χρόνο το υπόλοιπο ποσό,

τον Ιούνιο του 2024, τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε-2- ενεχυροδανειστήρια στην Αττική, ενώ

τον Απρίλιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2024, προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε -3- έγκλειστους σε κατάστημα κράτησης της χώρας.

Μάλιστα, η δράση των μελών αυτής της εγκληματικής ομάδας είχε ως αποτέλεσμα την τέλεση πράξεων «αντεκδίκησης» σε βάρος μελών της από άτομα που δραστηριοποιούνται στην «προστασία» καταστημάτων.

Επιπλέον, διακριβώθηκε και η διάπραξη αλληλουχίας εγκληματικών πράξεων που συνδέονται με έκρηξη, αρπαγή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος προσώπου που σχετίζεται με την έκρηξη και διάπραξη ανθρωποκτονίας δύο ατόμων την 7η Ιουνίου 2023 στον Κορυδαλλό.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι οι πράξεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο σειράς τέλεσης αξιόποινων πράξεων, που επακολούθησαν την ανθρωποκτονία ημεδαπού τον Απρίλιο του 2022 στη Βοιωτία, υπόθεση για την οποία είχε εξαρθρωθεί εγκληματική οργάνωση τον Ιανουάριο του 2024.

Συνεχιζόμενης της έρευνας προέκυψε ότι, στην ίδια υπόθεση και στο ίδιο πλαίσιο δράσης, με σκοπό την κυριαρχία στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, εντάσσεται και η ανθρωποκτονία ημεδαπού που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες στις14 Ιανουαρίου 2024.

Τέλος, αναφορικά με το λαθρεμπόριο τσιγάρων, ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσαν και τα περιφερειακά μέλη της, τα οποία απασχολούνταν στις παράνομες μονάδες επεξεργασίας καπνού, παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων και καπνού στριφτών, ακόμα και ως διαχειριστές αυτών, στις οποίες είχε εγκατασταθεί ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός και προμήθειας πρώτων υλών και υλικών πακετοποίησης τσιγάρων και τυποποίησης συσκευασιών στριφτού καπνού.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Στερεάς και Δυτικής Ελλάδα, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-28.254.000- τσιγάρα,

-936- κιλά καπνού,

-24,39- τόνοι καπνού,

-166.039,43- ευρώ,

-5- όπλα και -244- φυσίγγια,

-74- κινητά τηλέφωνα,

-32- αυτοκίνητα,

μοτοσυκλέτα,

-8- φορτηγά,

μηχανές επεξεργασίας και συσκευασίας καπνού, από δύο παράνομα εργοστάσια, ένα παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων και ένα επεξεργασίας καπνού τα οποία τέθηκαν εκτός λειτουργίας,

πλήθος πρώτων υλών παρασκευής τσιγάρων και

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Επισημαίνεται ότι, το σύνολο των διαφυγόντων φόρων υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 9.740.533 ευρώ, όπου 7.466.995 ευρώ αφορούν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και 2.273.538 ευρώ το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Επιπλέον, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία 2 ημεδαπών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν – μεταξύ άλλων – πληθώρα υλικού που εμπίπτει στη νομοθεσία για τα όπλα (μαχαίρια, σουγιάδες, κτλ) και μία εικόνα θρησκευτικού περιεχομένου. Για την υπόθεση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ακόμη -3- ημεδαποί, ενώ στη διακριτή δικογραφία που σχηματίσθηκε για παραχάραξη, παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και του νόμου για τα όπλα, περιλαμβάνεται ακόμη ένα (1) άτομο.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.