Το πανεπιστήμιο του York καταθέτει αίτηση για παράρτημα στην Ελλάδα

Ένα από το καλύτερα βρετανικά πανεπιστήμια, το York, αναμένεται να υποβάλλει αίτηση ώστε να αποκτήσει παράρτημα τριτοβάθμιας εκπαίδευση στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο πρύτανης και πρόεδρος του πανεπιστημίου, Charlie Jeffery.

«Χαιρετίζω την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να υποστηρίξει την ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το Πανεπιστήμιο του York θα υποβάλλει αίτηση για την ίδρυση του ευρωπαϊκού του παραρτήματος, CITY, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, με στόχο να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης και στην καθιέρωση της Ελλάδας ως διεθνές κέντρο εκπαίδευσης», δήλωσε ο κ. Jeffery.

Όπως είναι γνωστό το δημόσιο βρετανικό Πανεπιστήμιο του York κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τον κόσμο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα πλέον πρόσφατα rankings του «Times Higher Education» το 2025, που αναδεικνύει το York στην 146η θέση παγκοσμίως. Είναι επίσης μέλος του πλέον διακεκριμένου δικτύου των 24 κορυφαίων βρετανικών ερευνητικών πανεπιστημίων Russell Group, ενώ έχει διακριθεί για την ποιότητα στην έρευνα (Top 10, REF 2021) και έχει βραβευθεί για την ποιότητα στην διδασκαλία με το Χρυσό Βραβείο (Gold TEF, 2023) από τους βρετανικούς επίσημους φορείς.

Με την απόφαση που πήρε, το York θα αναβαθμίσει τη συνεργασία που είχε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα με το CITY College, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας ήδη φοιτητές και αποφοίτους από περισσότερες από 60 χώρες. Συγκεκριμένα το CITY θα αποτελέσει το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του York με την επωνυμία «University of York Europe Campus, CITY U.L.E», και θα λειτουργήσει ως Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κεντρικά γραφεία και εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά και με ένα νέο παράρτημά του στην Αθήνα.

Στην αρχική του φάση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το York θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με τρεις Σχολές και συγκεκριμένα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business- Επιχειρησιακές σπουδές), Σχολή Επιστημών (Science - Τμήματα Πληροφορικής και Ψυχολογίας) και Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Law & Humanities- Τμήματα Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών), ενώ στο πλαίσιο της στρατηγικής του επέκτασης στην Αθήνα θα προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Πληροφορική.

Επισημαίνεται ότι ενόψει αυτής της συνεργασίας έχει γίνει ήδη η προεργασία προκειμένου από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος το York να στεγαστεί και σε νέες εγκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν ένα δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στη Θεσσαλονίκη, θα λειτουργήσει σε δύο κτίρια στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε ένα ολοκληρωμένο πανεπιστημιακό campus στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, έκτασης 14.000 τμ με αμφιθέατρο, εργαστήρια, συνεδριακό κέντρο, και αθλητικές εγκαταστάσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, ενώ στην Αθήνα θα δημιουργήσει έναν πρωτοποριακό κόμβο για σπουδές στην Πληροφορική, ενσωματώνοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για εκπαίδευση και καινοτομία στην τεχνολογία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

