Σκέρτσος στον ΣΚΑΪ: Οι τραγωδίες σε Μάνδρα, Μάτι, «Σάμινα» και τώρα στα Τέμπη αποτελούν συλλογικά τραύματα

Ο υπουργός Επικρατείας ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή του στη Βουλή έκανε λόγο για αντιδεξιό μένος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Για τοξικότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης την οποία εκτοξεύουν ενώ έχουν μερίδιο ευθύνης για παλαιότερες τραγωδίες, μίλησε στον ΣΚΑΪ  
ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή του στη Βουλή. 

Οι τραγωδίες σε Μάνδρα, Μάτι, «Σάμινα» και τώρα στα Τέμπη αποτελούν συλλογικά τραύματα τονισε ο κ. Σκερτσος. 

Έκανε λόγο για αντιδεξιό μένος απο τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία δεν έχουν καταθέσει θετική ρεαλιστική πρόταση για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε σύγχρονα τρένα.

