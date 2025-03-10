Για τοξικότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης την οποία εκτοξεύουν ενώ έχουν μερίδιο ευθύνης για παλαιότερες τραγωδίες, μίλησε στον ΣΚΑΪ

ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή του στη Βουλή.

Οι τραγωδίες σε Μάνδρα, Μάτι, «Σάμινα» και τώρα στα Τέμπη αποτελούν συλλογικά τραύματα τονισε ο κ. Σκερτσος.

Έκανε λόγο για αντιδεξιό μένος απο τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία δεν έχουν καταθέσει θετική ρεαλιστική πρόταση για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε σύγχρονα τρένα.

Πηγή: skai.gr

