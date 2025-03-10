Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη, όταν βουλευτής της «Νίκης» εισέβαλε σε κατάσταση αμόκ, έσπασε το γυάλινο προστατευτικό της προθήκης και άρπαξε εικόνες, φωνάζοντας ότι «προσβάλλουν τη θρησκεία».

Πρόκειται για τον βουλευτή Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος συνελήφθη και παραμένει φρουρούμενος από αστυνομικούς στην Εθνική Πινακοθήκη, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Ευανθία Καλαϊτζάκη η οποία υποστήριξε ότι μπήκε μόνος του στην Πινακοθήκη και μόλις είδε τα έργα αισθάνθηκε προσβεβλημένος.

«Αν βλέπατε εσείς τη μητέρα σας σκελετωμένη, πώς θα αισθανόσασταν; Για μας η Παναγία είναι μητέρα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα εκθέματα που προκάλεσαν την οργή του βουλευτή εντάσσονται στην περιοδική έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου - Ενδιάμεσος Χώρος».



Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε και την εξής ανάρτηση στο Facebook:

Στο δελτίο Τύπου της Εθνικής Πινακοθήκης για την έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Με κινητήριο μοχλό τις σειρές των χαρακτικών έργων του Goya στην Εθνική Πινακοθήκη και συνεπείς στην πρόθεση να ανανεώσουμε τα εργαλεία ανάγνωσης των ιστορικών συλλογών με το πρόγραμμα δράσεων του Ενδιάμεσου Χώρου, παρουσιάζουμε παράλληλα με την έκθεση των 80 χαρακτικών της σειράς Los Caprichos, ένα θεματικό αφιέρωμα στην ελληνική τέχνη με τίτλο Η Σαγήνη του Αλλόκοτου.

» Στην ομαδική έκθεση περιλαμβάνονται έργα δέκα καλλιτεχνών που από διαφορετικές αφετηρίες εναγκαλίζονται και εικονίζουν το αλλόκοτο, το υβριδικό, και το γκροτέσκο. Οικειοποιούμενοι το παράταιρο, το ξένο και το αποτρόπαιο, οι καλλιτέχνες επαναπροσδιορίζουν τα όρια του ανθρώπινου και αμφισβητούν τις αυστηρές διχοτομικές διακρίσεις μεταξύ φυσικού και τεχνητού, ακυρώνοντας στην πράξη τις παραδοσιακές ταξινομήσεις που οριοθετούν με αυστηρότητα τα είδη.

» Πραγματεύονται τη σχέση του εύμορφου με το δύσμορφο, του ανθρωπόμορφου με το ζωόμορφο, τη φύση και τον τεχνολογικό πολιτισμό, για να διερμηνεύσουν ψυχικές καταστάσεις και κοινωνικές διεργασίες αποκλεισμού και περιθωριοποίησης, αλλά και να προτείνουν, άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε με καυστική ειρωνεία και άλλοτε με βαθιά υπαρξιακή αγωνία, την ανατρεπτική αποδόμηση των στερεότυπων με τα οποία έχουμε γαλουχηθεί. Η έκθεση Η Σαγήνη του Αλλόκοτου συμπεριλαμβάνει εικαστικές δημιουργίες που υλοποιούνται με ποικίλα μέσα (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, σχέδιο, animation, performance), αξιοποιεί το απόθεμα των συλλογών της ΕΠΜΑΣ και συνοδεύεται από δίγλωσσο κατάλογο (ελληνικά – αγγλικά)».

Ερώτηση στη Βουλή

Εν τω μεταξύ ο ίδιος βουλευτής είχε καταθέσει ερώτημα στη Βουλή προς την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου, με θέμα «Απόσυρση από έκθεση της Εθνικής

Πινακοθήκης, ζωγραφικού πίνακα που προσβάλει την Ορθόδοξη πίστη μας».

Στην ερώτηση ο βουλευτής ανέφερε: «Στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) έλαβαν χώρα την Τετάρτη 22.01.2025 τα εγκαίνια μίας έκθεσης με τίτλο "Η Σαγήνη του Αλλόκοτου" και με Επιμέλεια της κ. Συραγώ Τσιάρας (Διευθύντρια ΕΠΜΑΣ). Πρόκειται για μία περιοδική έκθεση που θα διαρκέσει από 22.1.2025 έως 30.09.2025. Στην έκθεση λοιπόν αυτή έχει επιλεγεί και παρουσιάζεται μεταξύ των άλλων και ένα έργο του Έλληνα καλλιτέχνη Χριστόφορου Κατσαδιώτη το οποίο προδήλως θίγει την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, προσβάλλοντας ευθέως τα ιερά πρόσωπα της Παναγίας και του Χριστού, τα οποία απεικονίζονται παραμορφωμένα!

Η Εκκλησία μας, μέσα στο σκοτάδι των πολλών και ποικίλων θλίψεων που υπάρχουν στον κόσμο μας προβάλει την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα μας, τη μητέρα του Χριστού και μητέρα όλων των ανθρώπων, η οποία ανάμεσα στις πολλές και άπειρες ονομασίες της, ονομάζεται και ελπίς των απηλπισμένων, είναι δηλαδή η ελπίδα αυτών που δεν έχουν ελπίδα. Δηλαδή όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα και όσο πιο ζοφερά και σκοτεινά, η Παναγία μας είναι το φως που λάμπει και μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Και όντως νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτό, Χριστιανός Ορθόδοξος που να μην επικαλείται καθημερινά την Παναγία μας.

Ακόμη και άθεοι άνθρωποι, μπροστά τις δυσκολίες αναφωνούν «Παναγία μου». Συνακόλουθα ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, Θεάνθρωπος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, που ήρθε στο κόσμο, έγινε άνθρωπος, υπέφερε και σταυρώθηκε για την δική μας Σωτηρία, για την δική μας Ανάσταση. Αλήθεια, με ποια λοιπόν λογική και με ποια κριτήρια η επιμελήτρια της Έκθεσης

κ. Συραγώ Τσιάρα επέλεξε το έργο του καλλιτέχνη Χριστόφορου Κατσαδιώτη με τίτλο «Εικόνισμα η Παναγία με τον Χριστό αγκαλιά (άτιτλο)», Ασημόχαρτο, οξυγραφία – ραφή; Όφειλε η επιμελήτρια της Έκθεσης να γνωρίζει ότι ο Χριστόφορος Κατσαδιώτης έχει φτιάξει και άλλα 'σκοτεινά' (όπως περιγράφονται από κάποια άτομα του καλλιτεχνικού κύκλου) έργα. Ένα τέτοιο έργο είναι και αυτό

στο οποίο ο Άγιος Γεώργιος παρουσιάζεται ως "O Χασάπης της Λεωφόρου", Οξυγραφία – χρώμα, 35,8 Χ 24,5 εκ., 2018.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Με δεδομένο ότι η επικρατούσα θρησκεία στην Πατρίδα μας είναι η Ορθόδοξη Ανατολική σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αφαιρεθεί άμεσα από την ως άνω έκθεση το εν λόγω έργο, που θίγει και προσβάλει βαθύτατα την πίστη και τα θρησκευτικά πιστεύω της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών;

2. Θα ελεγχθεί η επιμελήτρια της Έκθεσης για την προκλητική (και όχι προφανώς τυχαία) ενέργειά της αυτή, ώστε να σηματοδοτηθεί εμπράκτως η ανάγκη πλήρους σεβασμού των θρησκευτικών πεποιθήσεων και της θρησκευτικής συνείδησης και ελευθερίας των πολιτών, σύμφωνα με την σαφή συνταγματική επιταγή;

Διαμαρτυρία από τον μητροπολίτη Κέρκυρας

Αναφορά στην έκθεση χαρακτηρίζοντάς την «αισχρού περιεχομένου» έκανε χθες ο μητροπολίτης Κέρκυρας, ο οποίος είπε: «Περιήλθε εις γνώσιν μου διά του Διαδικτύου ότι τούτο το διάστημα, με την ανοχή του Υπουργείου Πολιτισμού, φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη μία έκθεση αισχρού περιεχομένου, στην οποία γελοιοποιούνται οι εικόνες του Θεού, ο Άγιος Γεώργιος, η Σταύρωση του Κυρίου επί του Γολγοθά, ο Άγιος Χριστοφόρος, η Παναγία μας.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένας πίνακας που, κατ’ αυτούς οι οποίοι πιστεύουν σ’ αυτού του είδους πολιτισμό, σε έναν σκουπιδοτενεκέ είναι φορτωμένοι ο επίσκοπος και ο ιερός κλήρος. Αυτή είναι αντίληψη που επικρατεί στο κράτος μας και στο Υπουργείο Πολιτισμού; Αυτή είναι γι’ αυτούς η εικόνα του Θεού, η οποία υβρίζεται, αποκαθηλώνεται, καταγγέλλεται όχι μόνο στα πρόσωπα των Αγίων αλλά και των ανθρώπων; Αυτό προσέφερε ο ιερός κλήρος στην πατρίδα μας; Η πίστις η ορθόδοξος η οποία κράτησε σε συνοχή αυτόν τον λαό ο οποίος δέχτηκε πολυποίκιλες επιθέσει;

Θλίβεται η ψυχή μου και η καρδία. Γι’ αυτό και απευθύνομαι σε σας, εξοχώτατοι άρχοντες, που εκπροσωπείτε την πολιτεία και παρακαλώ να μεταβιβάσετε το μήνυμα αυτό και την θλίψη της καρδίας του ταπεινού επισκόπου. Δεν θα δεχτούμε την γελοιοποίηση αυτή, διότι η πατρίδα μας έζησε και θεμελιώθηκε σ’ αυτήν την αμώμητο και ακαινοτόμητο πίστη. Δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τον Έλληνα τον γνήσιο από τον ορθόδοξο χριστιανό. Ας το λάβουν αυτό υπόψιν τους όλοι όσοι επιθυμούν την κατεδάφιση της εικόνας του Θεού και της εικόνος του ανθρώπου που μας προσέδωσε ο Θεός».

