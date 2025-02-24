«Ο πρωθυπουργός συμμετέχει αυτή την ώρα μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο ηγετών που οργανώνει το Κίεβο με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στη σημερινή επέτειο συμπλήρωσης τριών ετών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στις χιλιάδες συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους και με δέος προ των ανείπωτων καταστροφών που έχουν συντελεστεί», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η Ελλάδα διαχρονικά και ως ζήτημα αρχής στηρίζει την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και καταδικάζει κάθε χρήση βίας αλλά και την απειλή χρήσης βίας έναντι κυρίαρχων κρατών. Η μόνη λύση είναι η κατάπαυση των φονικών συγκρούσεων και η θεμελίωση μια γενικά αποδεκτής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία», τόνισε.

«Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», είπε στη συνέχει αναφέροντας ότι το πρόγραμμα «στοχεύει στη στήριξη των πολιτών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με παράλληλη ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για προσιτές διακοπές σε όλη τη χώρα». Συμπλήρωσε ότι προκειμένου να ενισχυθεί ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός «θα υπάρχει αυξημένη επιδότηση για το διάστημα από την ημερομηνία εκδόσεως των ψηφιακών καρτών έως και 30/4/2025 καθώς και από 1/10/2025 έως 31/12/2025. Επίσης, προβλέπονται αυξημένα ποσά για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως συνταξιούχοι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και γονείς τέκνων με αναπηρία».

Ανέφερε ακόμη ότι «αυξάνεται κατά 50% η ημερήσια αποζημίωση, για τα 'Ατομα με Αναπηρία που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και κατά 44% η ημερήσια αποζημίωση για τα άτομα με βαριά αναπηρία που διαμένουν σε Οικοτροφεία, με κοινή απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη, του υπουργού Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά.

Συγκεκριμένα, αυξήθηκε κατά 50%, για πρώτη φορά μετά το 2014, το ημερήσιο τροφείο από 40 ευρώ, στα 60 ευρώ. Η αύξηση αυτή, αντιστοιχεί, σε επιπλέον 600 ευρώ ανά μήνα για κάθε ωφελούμενο. Μετά την αύξηση, η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, η οποία λάμβανε μηνιαία τροφείο ύψους 1.200 ευρώ ανά ωφελούμενο, θα λαμβάνει μηνιαίο τροφείο ύψους 1.800 ευρώ ανά ωφελούμενο.

Επιπλέον, αυξάνεται, μετά από 17 χρόνια, στα 50 ευρώ από 34,63 ευρώ το τροφείο για τους διαμένοντες σε οικοτροφεία. Η σχετική αύξηση αντιστοιχεί σε 461 ευρώ το μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 δόθηκε, για πρώτη φορά, η δυνατότητα στα άτομα με βαριά αναπηρία που διαμένουν σε οικοτροφεία να αποζημιώνονται για την εγγραφή τους σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, κατοχυρώνοντας έτσι το θεμελιώδες δικαίωμά τους σε ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε υπηρεσίες που συνδράμουν στην κοινωνική τους ένταξη».

Περνώντας στο επόμενο θέμα της ενημέρωσης ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι είναι σημαντική η αύξηση που καταγράφεται στις επικυρώσεις και τις εισπράξεις κομίστρου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. «Όσον αφορά την Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, τον Ιανουάριο του 2025 οι επικυρώσεις στο σύνολο των συγκοινωνιακών φορέων ανήλθαν σε περίπου 25,4 εκατομμύρια έναντι σχεδόν 23 εκατομμύρια τον ίδιο μήνα το 2024 (αύξηση 10,48%) και 21.802.866 το 2023 (αύξηση 16,36%) αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε τον Ιανουάριο του 2025 στα 16,3 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 14 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο 2024. Αυτό επιτεύχθηκε, κατόπιν σειράς πρωτοβουλιών, όπως η εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων πληρωμών, η αναπροσαρμογή των δρομολογίων του Μετρό που αύξησε τη χωρητικότητα, η αύξηση των περιαστικών δρομολογίων, η προσθήκη 405 συνολικά́ νέων οχημάτων στον στόλο των λεωφορείων, η αύξηση των ελέγχων, αλλά́ και η εν γένει άνοδος της επιβατικής κίνησης.

Στη Θεσσαλονίκη, με βάση τα στοιχεία του ΟΣΕΘ, τον Ιανουάριο του 2025, η ποσοστιαία αύξηση έναντι του αντίστοιχου πρώτου μήνα του 2024, άγγιξε το 39%, με την αύξηση στις επικυρώσεις στις γραμμές του ΟΑΣΘ να φτάνει το 40%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση των επικυρώσεων στις γραμμές που εκτελεί το ΚΤΕΛ στο 38%».

Ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε ακολούθως ότι «σε συνεργασία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο "Δημιουργία παιδαγωγικού πλαισίου, ψυχομετρικού εργαλείου και ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που προάγουν την ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 3 μηνών έως και 4 ετών", συνολικού προϋπολογισμού 7.957.341 ευρώ».

Είπε ότι στόχος του έργου «είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και φροντίδας, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας έως 4 ετών, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί» και αναφέρθηκε αναλυτικά στα στάδια του έργου και το τι περιλαμβάνουν.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του, ανέφερε ότι την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει αυτή την ώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη Σύνοδο Ηγετών που οργανώνει το Κίεβο, με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στη σημερινή επέτειο συμπλήρωσης τριών ετών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στεκόμαστε με θλίψη και σεβασμό μπροστά στις χιλιάδες συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους και με δέος προ των ανείπωτων καταστροφών που έχουν συντελεστεί.

Η σκέψη μας πηγαίνει και στους χιλιάδες ομογενείς μας στη Μαριούπολη και στις γύρω περιοχές, οι οποίοι βίωσαν τη φρίκη του πολέμου και συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειές του.

Η Ελλάδα διαχρονικά και ως ζήτημα αρχής στηρίζει την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και καταδικάζει κάθε χρήση βίας, αλλά και την απειλή χρήσης βίας έναντι κυρίαρχων κρατών.

Η μόνη λύση είναι η κατάπαυση των φονικών συγκρούσεων και η θεμελίωση μιας γενικά αποδεκτής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους". Το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους 2025" στοχεύει στη στήριξη των πολιτών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με παράλληλη ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για προσιτές διακοπές σε όλη τη χώρα.

Ο προϋπολογισμός του νέου, τρίτου κύκλου, ξεπερνάει τα 18,3 εκατ. ευρώ από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, μέσω του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, ενώ θα αξιοποιηθούν και αδιάθετα ποσά του Β' κύκλου, τα οποία υπερβαίνουν τα 7,3 εκατ. ευρώ.

Προκειμένου να ενισχυθεί ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός θα υπάρχει αυξημένη επιδότηση για το διάστημα από την ημερομηνία εκδόσεως των ψηφιακών καρτών έως και 30/4/2025 καθώς και από 1/10/2025 έως 31/12/2025.

Επίσης, προβλέπονται αυξημένα ποσά για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως συνταξιούχοι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και γονείς τέκνων με αναπηρία.

Κατά την υψηλή περίοδο, δηλαδή από 1.5.2025 έως και 30.9.2025, οι δικαιούχοι λαμβάνουν άυλη ψηφιακή κάρτα αξίας 200 ευρώ. Στην περίπτωση που εμπίπτουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, τότε κατά την υψηλή περίοδο, θα λαμβάνουν ποσό ύψους 300 ευρώ. Ειδικότερα, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι δικαιούχοι με τέκνα ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω θα λαμβάνουν 400 ευρώ.

Κατά τη χαμηλή περίοδο, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30.04.2025, καθώς και από 01.10.2025 έως και 31.12.2025, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν άυλη ψηφιακή κάρτα αξίας 300 ευρώ. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι εμπίπτουν σε κάποια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, θα λαμβάνουν 400 ευρώ, ενώ τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι δικαιούχοι με τέκνα ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω, θα λαμβάνουν 600 ευρώ.

Αυξάνεται κατά 50% η ημερήσια αποζημίωση, για τα 'Ατομα με Αναπηρία που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και κατά 44% η ημερήσια αποζημίωση για τα άτομα με βαριά αναπηρία που διαμένουν σε Οικοτροφεία, με κοινή απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη, του υπουργού Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά.

Συγκεκριμένα, αυξήθηκε κατά 50%, για πρώτη φορά μετά το 2014, το ημερήσιο τροφείο από 40 ευρώ, στα 60 ευρώ. Η αύξηση αυτή, αντιστοιχεί, σε επιπλέον 600 ευρώ ανά μήνα για κάθε ωφελούμενο. Μετά την αύξηση, η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, η οποία λάμβανε μηνιαία τροφείο ύψους 1.200 ευρώ ανά ωφελούμενο, θα λαμβάνει μηνιαίο τροφείο ύψους 1.800 ευρώ ανά ωφελούμενο.

Επιπλέον, αυξάνεται, μετά από 17 χρόνια, στα 50 ευρώ από 34,63 ευρώ το τροφείο για τους διαμένοντες σε Οικοτροφεία. Η σχετική αύξηση αντιστοιχεί σε 461 ευρώ το μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 δόθηκε, για πρώτη φορά, η δυνατότητα στα άτομα με βαριά αναπηρία που διαμένουν σε Οικοτροφεία να αποζημιώνονται για την εγγραφή τους σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, κατοχυρώνοντας έτσι το θεμελιώδες δικαίωμά τους σε ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε υπηρεσίες που συνδράμουν στην κοινωνική τους ένταξη.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις επικυρώσεις και τις εισπράξεις κομίστρου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά την Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, τον Ιανουάριο του 2025 οι επικυρώσεις στο σύνολο των συγκοινωνιακών φορέων ανήλθαν σε περίπου 25,4 εκατομμύρια έναντι σχεδόν 23 εκατομμύρια τον ίδιο μήνα το 2024 (αύξηση 10,48%) και 21.802.866 το 2023 (αύξηση 16,36%) αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου, το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε τον Ιανουάριο του 2025 στα 16,3 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 14 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο 2024.

Αυτό επιτεύχθηκε, κατόπιν σειράς πρωτοβουλιών, όπως η εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων πληρωμών, η αναπροσαρμογή των δρομολογίων του Μετρό που αύξησε τη χωρητικότητα, η αύξηση των περιαστικών δρομολογίων, η προσθήκη 405 συνολικά́ νέων οχημάτων στον στόλο των λεωφορείων, η αύξηση των ελέγχων, αλλά́ και η εν γένει άνοδος της επιβατικής κίνησης.

Στη Θεσσαλονίκη, με βάση τα στοιχεία του ΟΣΕΘ, τον Ιανουάριο του 2025, η ποσοστιαία αύξηση έναντι του αντίστοιχου πρώτου μήνα του 2024, άγγιξε το 39%, με την αύξηση στις επικυρώσεις στις γραμμές του ΟΑΣΘ να φτάνει το 40%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση των επικυρώσεων στις γραμμές που εκτελεί το ΚΤΕΛ έφτασε στο 38%.

Σε συνεργασία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο "Δημιουργία παιδαγωγικού πλαισίου, ψυχομετρικού εργαλείου και ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που προάγουν την ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 3 μηνών έως και 4 ετών", συνολικού προϋπολογισμού 7.957.341 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και φροντίδας, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας έως 4 ετών, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί.

Τα στάδια του έργου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

1. Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικού πλαισίου για παιδιά ηλικίας έως και τεσσάρων ετών.

2. Πρώιμη ανίχνευση γνωστικής λειτουργίας, ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις και στοιχεία λειτουργίας των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών που προάγουν την ανάπτυξη των παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας.

3. Έκδοση, αναπαραγωγή και διανομή παιδαγωγικού υλικού και εργαλείων αξιολόγησης της γνωστικής ανάπτυξης σε 3.250 βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και προμήθεια 3.250 tablets.

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.