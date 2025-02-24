Άνοιξε σήμερα, λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025». Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε απευθείας στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://vouchers.gov.gr/tourism4all) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω ΚΕΠ, έως και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2025 ώρα 23:59:59.

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανοίγει με αυξημένα ποσά ενίσχυσης, τα οποία κυμαίνονται από € 200 έως και € 600, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου και την επιλογή της περιόδου διακοπών.

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Με το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025», οι δικαιούχοι μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν.

Η κάρτα προσφέρει:

ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,

άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την περίοδο που έχει επιλέξει ο κάθε δικαιούχος (30.09.2025 για την υψηλή περίοδο, 31.12.2025 για την υψηλή περίοδο), ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» αποτελεί την αναβαθμισμένη ψηφιακή εκδοχή του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024», καθώς προβλέπεται αυξημένο ποσό ενίσχυσης για χρήση της κάρτας του Προγράμματος κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας έως και 30.04.2025 και από 01.10.2025 έως και 31.12.2025).

Συγκεκριμένα τα ποσά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025»;

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2023, η οποία έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον κάτωθι πίνακα εισοδηματικά κριτήρια. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου.

Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο και, γενικά, κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Τα εισοδηματικά κριτήρια:

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν όλα τα μέλη μιας οικογένειας που διαθέτουν ΑΦΜ και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Προγράμματος.

