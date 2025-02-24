Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

«Ηχηρό» μήνυμα στήριξης του Κιέβου κατά την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στέλνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση με νέα οικονομική βοήθεια ύψους 3,5 δις ευρώ και κυρώσεις εναντίον της Μόσχας. Παράλληλα, ο Εμμανουέλ Μακρόν θα επιχειρήσει να πείσει απόψε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε βεβιασμένη ειρήνευση με τον Πούτιν εις βάρος της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Εν αναμονή κρίσιμων αποφάσεων για την ασφάλεια και την ενίσχυση της άμυνας της ΕΕ, που θα κληθούν να λάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου, η Ευρώπη προσδοκά από τον νικητή των χθεσινών εκλογών στη Γερμανία, Φρίντριχ Μερτς, άμεσα συγκρότηση κυβέρνησης.

Σαφές μήνυμα από την ΕΕ για τη στήριξη της Ουκρανίας

Λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, συνοδευόμενοι από Ευρωπαίους ηγέτες, έστειλαν σαφές μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο χαρακτήρισε «δικτάτορα» ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωνε νέο «πακέτο» ενίσχυσης ύψους 3,5 δις ευρώ στο Κίεβο, μία προκαταβολή από το λεγόμενο «ταμείο διευκόλυνσης» της Ουκρανίας (Ukraine Facility) για τη χρηματοδότηση στρατιωτικoύ εξοπλισμού, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, υιοθετούσαν το 16ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων για πρώτη φορά απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού αλουμινίου και πρόσβασης σε ευρωπαϊκά λιμάνια για 73 συνολικά πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, του «εργαλείου» της Μόσχας για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις σε σχέση με το πετρέλαιο.



Πέραν του ισχυρού μηνύματος έναντι του Κιέβου, οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα την ερχόμενη εβδομάδα στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συγκάλεσε χθες ο Αντόνιο Κόστα για τις 6 Μαρτίου: τις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Προσδοκίες για άμεσο σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο

Λίγες είναι βέβαια οι πιθανότητες συμμετοχής στο κρίσιμο συμβούλιο του νέου καγκελάριου της Γερμανίας. Η ΕΕ, ωστόσο, δεν κρύβει τις προσδοκίες της για σχηματισμό άμεσα κυβέρνησης στο Βερολίνο, προκειμένου να συντονιστούν οι κινήσεις των «27» με τη συμμετοχή της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας.



«Ανυπομονώ να εργαστώ από κοινού με τον Φρίντριχ Μερτς, ώστε να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη, πιο ευημερούσα και περισσότερο αυτόνομη», ήταν το μήνυμα του Αντόνιο Κόστα προς τον νικητή των χθεσινών εκλογών, ενώ προσέθεσε «αυτές μπορεί να είναι δύσκολες στιγμές. Αλλά γνωρίζω ότι, όπως και στο παρελθόν, η ΕΕ θα τα καταφέρει και θα βγει πιο δυνατή».



Στο ίδιο μήκος κινήθηκαν και οι δηλώσεις της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, που αύριο αναμένεται να μεταβεί και εκείνη στην Ουάσιγκτον για επαφές με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.



«Αναμένω στενή συνεργασία με τη νέα γερμανική κυβέρνηση. Ο γερμανικός λαός έκανε την επιλογή του» είπε, για να προσθέσει ότι «τώρα πρέπει να συγκροτήσουν κυβέρνηση και ελπίζω ότι θα το κάνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε με αποφάσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που απαιτούν γερμανική συμμετοχή».



Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσδοκούν ισχυρή ηγεσία στο Βερολίνο και πιο αποφασιστική στάση από τον νέο καγκελάριο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες, καθώς και ισχυρότερη στήριξη του Κιέβου στις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με ΗΠΑ και Ρωσία.



Στις Βρυξέλλες επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο Μερτς θα προχωρήσει όντως τη δέσμευσή του για μεταρρύθμιση του λεγόμενου «φρένου χρέους», που θα επιτρέψει στο Βερολίνο την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Δεν πέρασαν επίσης απαρατήρητες οι δηλώσεις του για την ανάγκη «ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ», καθώς όπως ισχυρίστηκε ο Φρίντριχ Μερτς, η νέα αμερικανική διοίκηση είναι «αρκετά αδιάφορη» για τη μοίρα της Ευρώπης.

